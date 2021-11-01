https://ria.ru/20211101/khaski-1757206856.html
В Ленинградской области кинологи спасли хаски, которая провалилась в люк
В Ленинградской области кинологи спасли хаски, которая провалилась в люк - РИА Новости, 01.11.2021
В Ленинградской области кинологи спасли хаски, которая провалилась в люк
Сотрудники кинологической полиции спасли хаски, которая провалилась в люк в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:15
2021-11-01T14:15
2021-11-01T14:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудники кинологической полиции спасли хаски, которая провалилась в люк в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники ЦКС ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области спасли потерявшуюся хаски, которая провалилась в люк", - сказано в сообщении.Утром в поселке Янино Всеволожского района сотрудницы полиции услышали вой со стороны пустыря и обнаружили в люке с водой собаку."Животное было измучено, пытаясь выбраться из колодца, собака сильно повредила передние лапы. Достав хаски из люка, девушки отнесли ее в дежурную часть ЦКС, где вымыли, накормили и обработали раны. Затем собаку отвезли в ветеринарную клинику", - сказано в сообщении.Хаски оставили в кинологическом центре до установления личности хозяев животного.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район
14:15 01.11.2021 (обновлено: 14:17 01.11.2021)
В Ленинградской области кинологи спасли хаски, которая провалилась в люк
В Ленинградской области кинологическая полиция спасла хаски, которая провалилась в люк