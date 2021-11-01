https://ria.ru/20211101/kachestvo-1757201730.html
Экспортные услуги в "Одном окне" планируют проверять на качество
Экспортные услуги в "Одном окне" планируют проверять на качество - РИА Новости, 01.11.2021
Экспортные услуги в "Одном окне" планируют проверять на качество
Минцифры России предложило осуществлять мониторинг качества оказания услуг по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:56
2021-11-01T13:56
2021-11-01T13:56
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры России предложило осуществлять мониторинг качества оказания услуг по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", соответствующий проект постановления размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, будет оцениваться уровень удовлетворенности пользователей системы, а также качество предоставления услуг. Добавляется, что мониторинг позволит собирать статистику данных предоставления услуг в "Одном окне", информацию, полученную из систем, взаимодействующих с "окном", и так далее. В пояснительной записке к документу утоняется, что "принятие проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности".
https://ria.ru/20211022/eksport-1755814906.html
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экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)