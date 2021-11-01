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В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 01.11.2021
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:19
2021-11-01T17:19
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что поздно вечером у дома 2 по улице Сочинской водитель маршрутного такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки."Задержан водитель маршрутного такси по подозрению в насилии над пассажиркой", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего гражданина среднеазиатского государства у дома 16 по Тихорецкому проспекту."Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210907/iznasilovanie-1749039362.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:19 01.11.2021
 
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

В Петербурге задержали водителя маршрутки, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что поздно вечером у дома 2 по улице Сочинской водитель маршрутного такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки.
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"Задержан водитель маршрутного такси по подозрению в насилии над пассажиркой", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего гражданина среднеазиатского государства у дома 16 по Тихорецкому проспекту.
"Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", - говорится в сообщении.
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