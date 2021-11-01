https://ria.ru/20211101/iznasilovanie-1757256569.html

В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 01.11.2021

В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:19

2021-11-01T17:19

2021-11-01T17:19

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что поздно вечером у дома 2 по улице Сочинской водитель маршрутного такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки."Задержан водитель маршрутного такси по подозрению в насилии над пассажиркой", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего гражданина среднеазиатского государства у дома 16 по Тихорецкому проспекту."Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210907/iznasilovanie-1749039362.html

https://ria.ru/20210409/taksi-1727615435.html

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)