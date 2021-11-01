https://ria.ru/20211101/iznasilovanie-1757256569.html
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 01.11.2021
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:19
2021-11-01T17:19
2021-11-01T17:19
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси, подозреваемый в изнасиловании пассажирки, задержан на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что поздно вечером у дома 2 по улице Сочинской водитель маршрутного такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки."Задержан водитель маршрутного такси по подозрению в насилии над пассажиркой", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего гражданина среднеазиатского государства у дома 16 по Тихорецкому проспекту."Сотрудники полиции также установили, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210907/iznasilovanie-1749039362.html
https://ria.ru/20210409/taksi-1727615435.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Петербурге задержали водителя, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
В Петербурге задержали водителя маршрутки, подозреваемого в изнасиловании пассажирки