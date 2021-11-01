https://ria.ru/20211101/harington-1756660122.html
Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов"
Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов" - РИА Новости, 01.11.2021
Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов"
Английский актер Кит Харингтон, который недавно снялся в фильме Хлои Чжао "Вечные", в интервью изданию The Playlist сравнил опыт съемок в этом блокбастере... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T07:13
2021-11-01T07:13
2021-11-01T07:13
культура
игра престолов (сериал)
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
анджелина джоли (войт)
кит харингтон
ричард мэдден
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Английский актер Кит Харингтон, который недавно снялся в фильме Хлои Чжао "Вечные", в интервью изданию The Playlist сравнил опыт съемок в этом блокбастере Marvel и в фэнтези-сериале HBO "Игра престолов".В одном из популярнейших телешоу Харрингтон сыграл Джона Сноу. По его словам, в работе над сериалом было интересно то, что его преимущественно снимали в настоящих локациях. Поэтому после того, как актера утвердили на роль Дэйна Уитмана (он же Черный рыцарь), он морально начал готовиться к непривычным для него съемкам в павильоне, обклеенным зеленым фоном. Ведь обычно фильмы Marvel переполнены компьютерной графикой и вымышленными местами. Но в случае с "Вечными" все оказалось не совсем так, поскольку режиссер применила необычный подход к работе.Он добавил, что благодаря такому методу работы, картина Хлои Чжао получилась реалистичной и новаторской. В интервью Insider Кит Харингтон также рассказывал, что время, проведенное в "Игре престолов", помогло ему лучше подготовиться к съемкам в фильме Marvel. "Я научился хранить секреты", — отметил он. Актер действительно сдержался и не раскрыл фанатам и СМИ две главные интриги: выживет ли его персонаж в пятом сезоне и что будет в финале популярного фэнтези-шоу. Поэтому, присоединившись к Marvel, где тоже до последнего держат детали сюжета в секрете и строго следят за неразглашением, был подготовлен. В "Вечных" рассказывают о представителях бессмертной инопланетной расы, которые тысячи лет защищают человечество от разных угроз. Вместе с Харингтоном в ленте появятся Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.Ранее стало известно, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.
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игра престолов (сериал), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), кит харингтон, ричард мэдден
Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов"
Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" с работой в "Игре престолов"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Английский актер Кит Харингтон, который недавно снялся в фильме Хлои Чжао "Вечные", в интервью изданию The Playlist сравнил
опыт съемок в этом блокбастере Marvel и в фэнтези-сериале HBO "Игра престолов".
В одном из популярнейших телешоу Харрингтон сыграл Джона Сноу. По его словам, в работе над сериалом было интересно то, что его преимущественно снимали в настоящих локациях.
Поэтому после того, как актера утвердили на роль Дэйна Уитмана (он же Черный рыцарь), он морально начал готовиться к непривычным для него съемкам в павильоне, обклеенным зеленым фоном. Ведь обычно фильмы Marvel переполнены компьютерной графикой и вымышленными местами. Но в случае с "Вечными" все оказалось не совсем так, поскольку режиссер применила необычный подход к работе.
"Хлоя снимает очень свободно. Я привык, что все идет по плану: вот крупный план, средний и общий. У всех есть цели и задачи, которые нужно выполнить, и все такое. Но сейчас мы использовали очень подвижную камеру, которая отслеживала почти каждое движение. Да, мы были немного ограничены в действиях из-за коронавируса, но тем не менее нам предоставили много свободы. И мне это понравилось. Меня одели в современную одежду, не ограничивали метками на полу, крупным планом, средним, широкоугольным и так далее. Происходящее принимало невероятный масштаб", — пояснил Харингтон.
Он добавил, что благодаря такому методу работы, картина Хлои Чжао получилась реалистичной и новаторской.
В интервью Insider Кит Харингтон также рассказывал
, что время, проведенное в "Игре престолов", помогло ему лучше подготовиться к съемкам в фильме Marvel. "Я научился хранить секреты", — отметил он.
Актер действительно сдержался и не раскрыл фанатам и СМИ две главные интриги: выживет ли его персонаж в пятом сезоне и что будет в финале популярного фэнтези-шоу. Поэтому, присоединившись к Marvel, где тоже до последнего держат детали сюжета в секрете и строго следят за неразглашением, был подготовлен.
В "Вечных" рассказывают о представителях бессмертной инопланетной расы, которые тысячи лет защищают человечество от разных угроз. Вместе с Харингтоном в ленте появятся Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.
Ранее стало известно
, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.