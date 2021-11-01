https://ria.ru/20211101/harington-1756660122.html

Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов"

Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов" - РИА Новости, 01.11.2021

Кит Харингтон сравнил съемки в "Вечных" и в "Игре престолов"

Английский актер Кит Харингтон, который недавно снялся в фильме Хлои Чжао "Вечные", в интервью изданию The Playlist сравнил опыт съемок в этом блокбастере... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T07:13

2021-11-01T07:13

2021-11-01T07:13

культура

игра престолов (сериал)

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

анджелина джоли (войт)

кит харингтон

ричард мэдден

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Английский актер Кит Харингтон, который недавно снялся в фильме Хлои Чжао "Вечные", в интервью изданию The Playlist сравнил опыт съемок в этом блокбастере Marvel и в фэнтези-сериале HBO "Игра престолов".В одном из популярнейших телешоу Харрингтон сыграл Джона Сноу. По его словам, в работе над сериалом было интересно то, что его преимущественно снимали в настоящих локациях. Поэтому после того, как актера утвердили на роль Дэйна Уитмана (он же Черный рыцарь), он морально начал готовиться к непривычным для него съемкам в павильоне, обклеенным зеленым фоном. Ведь обычно фильмы Marvel переполнены компьютерной графикой и вымышленными местами. Но в случае с "Вечными" все оказалось не совсем так, поскольку режиссер применила необычный подход к работе.Он добавил, что благодаря такому методу работы, картина Хлои Чжао получилась реалистичной и новаторской. В интервью Insider Кит Харингтон также рассказывал, что время, проведенное в "Игре престолов", помогло ему лучше подготовиться к съемкам в фильме Marvel. "Я научился хранить секреты", — отметил он. Актер действительно сдержался и не раскрыл фанатам и СМИ две главные интриги: выживет ли его персонаж в пятом сезоне и что будет в финале популярного фэнтези-шоу. Поэтому, присоединившись к Marvel, где тоже до последнего держат детали сюжета в секрете и строго следят за неразглашением, был подготовлен. В "Вечных" рассказывают о представителях бессмертной инопланетной расы, которые тысячи лет защищают человечество от разных угроз. Вместе с Харингтоном в ленте появятся Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.Ранее стало известно, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.

https://ria.ru/20211027/eternals-1756296648.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игра престолов (сериал), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), кит харингтон, ричард мэдден