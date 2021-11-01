https://ria.ru/20211101/gibdd-1757280927.html
ГИБДД усилит контроль на дорогах Костромской области
ГИБДД усилит контроль на дорогах Костромской области - РИА Новости, 01.11.2021
ГИБДД усилит контроль на дорогах Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил ГИБДД усилить контроль на дорогах региона из-за резко возросшего автомобильного трафика в связи с... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:23
2021-11-01T19:23
2021-11-01T19:23
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сергей ситников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил ГИБДД усилить контроль на дорогах региона из-за резко возросшего автомобильного трафика в связи с нерабочей неделей, в воскресенье почти треть въезжающих в Костромскую область автомобилей была с номерами других регионов, сообщает администрация региона."В ходе еженедельного совещания Сергей Ситников отметил, что в период нерабочих дней фиксируется рост иногороднего автомобильного трафика. Так, в субботу каждая четвертая машина, въезжающая в регион, имела номера других регионов. В воскресенье их доля достигла 30%. Одновременно с ростом трафика отмечается увеличение количества нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона обратился в адрес руководства регионального управления ГИБДД с просьбой усилить контроль на дорогах Костромской области."Идет увеличение количества людей, которые едут либо транзитом через область, либо останавливаются в регионе. Это было ожидаемо. Есть основание прогнозировать рост дорожно-транспортных происшествий. В том числе в последние дни нерабочей недели, когда люди начнут активно возвращаться домой", - цитирует Ситникова областная администрация.Губернатор поручил также активизировать разъяснительную работу с водителями. К концу текущей недели в регионе ожидается смена погодных условий - прогнозируются похолодание, дожди, переходящие в снег. Владельцам транспортных средств настоятельно рекомендуют учитывать эту информацию и перейти на зимнюю резину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, костромская область, авто, сергей ситников, коронавирус в россии
ГИБДД усилит контроль на дорогах Костромской области
Глава Костромской области попросил ГИБДД усилить контроль из-за возросшего трафика
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
попросил ГИБДД усилить контроль на дорогах региона из-за резко возросшего автомобильного трафика в связи с нерабочей неделей, в воскресенье почти треть въезжающих в Костромскую область
автомобилей была с номерами других регионов, сообщает администрация региона.
"В ходе еженедельного совещания Сергей Ситников отметил, что в период нерабочих дней фиксируется рост иногороднего автомобильного трафика. Так, в субботу каждая четвертая машина, въезжающая в регион, имела номера других регионов. В воскресенье их доля достигла 30%. Одновременно с ростом трафика отмечается увеличение количества нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава региона обратился в адрес руководства регионального управления ГИБДД с просьбой усилить контроль на дорогах Костромской области.
"Идет увеличение количества людей, которые едут либо транзитом через область, либо останавливаются в регионе. Это было ожидаемо. Есть основание прогнозировать рост дорожно-транспортных происшествий. В том числе в последние дни нерабочей недели, когда люди начнут активно возвращаться домой", - цитирует Ситникова областная администрация.
Губернатор поручил также активизировать разъяснительную работу с водителями. К концу текущей недели в регионе ожидается смена погодных условий - прогнозируются похолодание, дожди, переходящие в снег. Владельцам транспортных средств настоятельно рекомендуют учитывать эту информацию и перейти на зимнюю резину.