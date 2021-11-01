https://ria.ru/20211101/gaz-1757206441.html

Молдавия анонсировала подписание соглашения с Россией о возмещении долга

Молдавия анонсировала подписание соглашения с Россией о возмещении долга - РИА Новости, 01.11.2021

Молдавия анонсировала подписание соглашения с Россией о возмещении долга

Москва и Кишинев проведут аудит газовых долгов, после чего подпишут соглашение, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:12

2021-11-01T14:12

2021-11-01T17:49

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Москва и Кишинев проведут аудит газовых долгов, после чего подпишут соглашение, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Окончательную сумму задолженности и план возмещения определят после утверждения аудиторского отчета набсоветом "Молдовагаз". Аудит проведет иностранная компания, которую выберет правительство Молдавии.Спыну подчеркнул, что при обсуждении нового газового контракта стороны не затрагивали вопрос долгов со стороны Приднестровья.По оценке президента Молдавии Майи Санду, общий долг страны перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, из них правый берег Днестра должен 430 миллионов. По ее словам, "несправедливо и нечестно" требовать от Кишинева заплатить семь миллиардов за газ, который ушел потребителям на неподконтрольном ему левобережье, где расположена самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, в свою очередь, в октябре заявлял, что "тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов".Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости в сентябре сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и готов оплатить все, что потребил.Новый газовый контрактВ конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" подписали пятилетнее соглашение на поставку газа, а также протокол по урегулированию текущих вопросов.Как заявила Санду, республика довольна новым договором, а самыми серьезными вопросами на переговорах стали цены на сырье и накопившиеся долги.Ранее Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов. Среднегодовая закупочная цена составляла около 200 долларов.Срок действия этого контракта истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц, причем цена газа для Молдавии выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На этом фоне парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета средства на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе.Поставки по новому контракту начались 1 ноября. По словам Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.

https://ria.ru/20211030/gaz-1756988064.html

https://ria.ru/20211101/gaz-1757147176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/gaz-1757210602.html

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россия, экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз