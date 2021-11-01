https://ria.ru/20211101/gaz-1757154588.html

Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко

Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко - РИА Новости, 01.11.2021

Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб —... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:28

2021-11-01T10:28

2021-11-01T11:27

экономика

природный газ

испания

алжир (республика)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб — Европа, сообщил портал TSA со ссылкой на канцелярию главы государства."Вследствие агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира, которые подрывают национальное единство <…> президент республики приказал Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт", — приводит издание отрывок из заявления канцелярии.Также отмечается, что срок действия соглашения закончился в ночь с 31 октября на 1 ноября.Как сообщает агентство MAP, в Рабате, в свою очередь, заявили, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем."Учитывая характер отношений с соседями Марокко и предвидя это решение, мы приняли необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения страны", — приводит СМИ заявление Национального управления по электричеству и питьевой воде.Газопровод Магриб — Европа, соединявший Алжир с Испанией через Марокко, был запущен в 1996 году с целью экономической интеграции стран Магриба.В августе глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. В Рабате, в свою очередь, назвали это решение "неоправданным и вызывающим сожаление".Отношения между Алжиром и Марокко обострились еще 40 лет назад из-за конфликта в Западной Сахаре. Марокко считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.

https://ria.ru/20210825/dimpotnosheniya-1747125713.html

https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, испания, алжир (республика)