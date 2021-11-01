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Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко
Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко - РИА Новости, 01.11.2021
Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб —... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:28
2021-11-01T11:27
экономика
природный газ
испания
алжир (республика)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб — Европа, сообщил портал TSA со ссылкой на канцелярию главы государства."Вследствие агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира, которые подрывают национальное единство &lt;…&gt; президент республики приказал Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт", — приводит издание отрывок из заявления канцелярии.Также отмечается, что срок действия соглашения закончился в ночь с 31 октября на 1 ноября.Как сообщает агентство MAP, в Рабате, в свою очередь, заявили, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем."Учитывая характер отношений с соседями Марокко и предвидя это решение, мы приняли необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения страны", — приводит СМИ заявление Национального управления по электричеству и питьевой воде.Газопровод Магриб — Европа, соединявший Алжир с Испанией через Марокко, был запущен в 1996 году с целью экономической интеграции стран Магриба.В августе глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. В Рабате, в свою очередь, назвали это решение "неоправданным и вызывающим сожаление".Отношения между Алжиром и Марокко обострились еще 40 лет назад из-за конфликта в Западной Сахаре. Марокко считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.
https://ria.ru/20210825/dimpotnosheniya-1747125713.html
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алжир (республика)
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экономика, природный газ, испания, алжир (республика)
10:28 01.11.2021 (обновлено: 11:27 01.11.2021)
 
Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко

Алжир прекратит поставки газа в Испанию через магистральный газопровод Магриб — Европа

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Первенцев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб — Европа, сообщил портал TSA со ссылкой на канцелярию главы государства.
"Вследствие агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира, которые подрывают национальное единство <…> президент республики приказал Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт", — приводит издание отрывок из заявления канцелярии.
Также отмечается, что срок действия соглашения закончился в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Как сообщает агентство MAP, в Рабате, в свою очередь, заявили, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем.
Город Эс-Сувейра - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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"Учитывая характер отношений с соседями Марокко и предвидя это решение, мы приняли необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения страны", — приводит СМИ заявление Национального управления по электричеству и питьевой воде.
Газопровод Магриб — Европа, соединявший Алжир с Испанией через Марокко, был запущен в 1996 году с целью экономической интеграции стран Магриба.
В августе глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. В Рабате, в свою очередь, назвали это решение "неоправданным и вызывающим сожаление".
Отношения между Алжиром и Марокко обострились еще 40 лет назад из-за конфликта в Западной Сахаре. Марокко считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.
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ЭкономикаПриродный газИспанияАлжир (республика)
 
 
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