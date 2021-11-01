10:28 01.11.2021 (обновлено: 11:27 01.11.2021)
Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко
Алжир прекратит поставки газа в Испанию через магистральный газопровод Магриб — Европа
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб — Европа, сообщил портал TSA со ссылкой на канцелярию главы государства.
"Вследствие агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира, которые подрывают национальное единство <…> президент республики приказал Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт", — приводит издание отрывок из заявления канцелярии.
Также отмечается, что срок действия соглашения закончился в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Как сообщает агентство MAP, в Рабате, в свою очередь, заявили, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем.
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"Учитывая характер отношений с соседями Марокко и предвидя это решение, мы приняли необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения страны", — приводит СМИ заявление Национального управления по электричеству и питьевой воде.
Газопровод Магриб — Европа, соединявший Алжир с Испанией через Марокко, был запущен в 1996 году с целью экономической интеграции стран Магриба.
В августе глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. В Рабате, в свою очередь, назвали это решение "неоправданным и вызывающим сожаление".
Отношения между Алжиром и Марокко обострились еще 40 лет назад из-за конфликта в Западной Сахаре. Марокко считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.
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