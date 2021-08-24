19:34 24.08.2021 (обновлено: 19:59 24.08.2021)
Алжир разорвал дипотношения с Марокко
Глава МИД Алжира Ламамра заявил о расторжении дипломатических отношений с Королевством Марокко
АЛЖИР, 24 авг - РИА Новости. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.
"Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны", - заявил Ламамра на пресс-конференции.
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Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Также он обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов.
Ламамра обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками. По словам министра, Алжир проявил сдержанность после "провокации" постпреда Марокко в ООН, призвавшего к независимости региона Кабилия. "Молчание марокканских властей относительно этого превышения полномочий являются поддержкой его слов", - отметил Ламамра.
Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко, связывая соседнее государство с поджигателями лесов в горных районах страны.
МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".
Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.
В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.
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