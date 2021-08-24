Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/alzhir-1747101037.html
Алжир разорвал дипотношения с Марокко
Алжир разорвал дипотношения с Марокко - РИА Новости, 24.08.2021
Алжир разорвал дипотношения с Марокко
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:34
2021-08-24T19:59
марокко
алжир (республика)
в мире
оон
движение неприсоединения
нью-йорк (город)
межгосударственный авиационный комитет
рамтан ламамра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1138_1920x0_80_0_0_b9d7f2d687a44109ce8105b59fa5947f.jpg
АЛЖИР, 24 авг - РИА Новости. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра."Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны", - заявил Ламамра на пресс-конференции.Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Также он обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов.Ламамра обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками. По словам министра, Алжир проявил сдержанность после "провокации" постпреда Марокко в ООН, призвавшего к независимости региона Кабилия. "Молчание марокканских властей относительно этого превышения полномочий являются поддержкой его слов", - отметил Ламамра.Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко, связывая соседнее государство с поджигателями лесов в горных районах страны.МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.
https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html
https://ria.ru/20210729/polisario-1743439732.html
https://ria.ru/20210811/alzhir-1745337736.html
марокко
алжир (республика)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1518_1920x0_80_0_0_0383e50d573dc206170d41ec10b3e2ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марокко, алжир (республика), в мире, оон, движение неприсоединения, нью-йорк (город), межгосударственный авиационный комитет, рамтан ламамра, цены на нефть
19:34 24.08.2021 (обновлено: 19:59 24.08.2021)
 
Алжир разорвал дипотношения с Марокко

Глава МИД Алжира Ламамра заявил о расторжении дипломатических отношений с Королевством Марокко

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 24 авг - РИА Новости. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.
"Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны", - заявил Ламамра на пресс-конференции.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 17:34
МИД раскритиковал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Также он обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов.
Ламамра обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками. По словам министра, Алжир проявил сдержанность после "провокации" постпреда Марокко в ООН, призвавшего к независимости региона Кабилия. "Молчание марокканских властей относительно этого превышения полномочий являются поддержкой его слов", - отметил Ламамра.
Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко, связывая соседнее государство с поджигателями лесов в горных районах страны.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 14:04
В Испании закрыли дело о геноциде против генсека Полисарио
МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".
Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.
В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.
Дым от лесных пожаров в районе деревни Хисарёню в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
11 августа, 14:28
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
 
МароккоАлжир (республика)В миреООНДвижение неприсоединенияНью-Йорк (город)Межгосударственный авиационный комитетРамтан ЛамамраЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния