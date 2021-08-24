https://ria.ru/20210824/alzhir-1747101037.html

Алжир разорвал дипотношения с Марокко

Алжир разорвал дипотношения с Марокко - РИА Новости, 24.08.2021

Алжир разорвал дипотношения с Марокко

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:34

2021-08-24T19:34

2021-08-24T19:59

марокко

алжир (республика)

в мире

оон

движение неприсоединения

нью-йорк (город)

межгосударственный авиационный комитет

рамтан ламамра

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АЛЖИР, 24 авг - РИА Новости. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра."Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны", - заявил Ламамра на пресс-конференции.Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Также он обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов.Ламамра обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками. По словам министра, Алжир проявил сдержанность после "провокации" постпреда Марокко в ООН, призвавшего к независимости региона Кабилия. "Молчание марокканских властей относительно этого превышения полномочий являются поддержкой его слов", - отметил Ламамра.Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко, связывая соседнее государство с поджигателями лесов в горных районах страны.МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.

https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html

https://ria.ru/20210729/polisario-1743439732.html

https://ria.ru/20210811/alzhir-1745337736.html

марокко

алжир (республика)

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марокко, алжир (республика), в мире, оон, движение неприсоединения, нью-йорк (город), межгосударственный авиационный комитет, рамтан ламамра, цены на нефть