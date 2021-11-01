Эксперт прокомментировал результаты саммита G20
Тиберио Грациани: саммит G20 не дал значительных результатов
РИМ, 1 ноя – РИА Новости. Несмотря на большие ожидания, римский саммит G20 не дал значительных результатов, прежде всего, по климатическому досье, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
"Несмотря на большие ожидания, которые распространялись в СМИ, саммит G20 в Риме не дал результатов, заслуживающих большого внимания. В отношении климатического досье можно сказать, что гора родила мышь. В конечном счете эта встреча, как это все чаще бывает в форматах такого типа, дала возможность участникам пройтись по красивому "подиуму", но не более того", - заявил итальянский эксперт.
По мнению Грациани, на результатах саммита сказался и тот факт, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично не присутствовали в Риме, однако дело не только в этом.
"Отсутствие Путина и Си Цзиньпина, безусловно, сказалось на результатах. Но дело не только в этом. Сам формат G20, задуманный для поиска общих ответов на вызовы, стоящие перед человечеством, при более внимательном взгляде выявил не столько общие интересы, сколько различия в подходах между его участниками, а также стремление некоторых из них быть главным действующим лицом, как, например, в случае с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом", - подчеркнул он.
Грациани также указал, что саммит "двадцатки" предоставил возможность президенту США Джо Байдену примириться с ЕС после сложного периода в отношениях, вызванного деятельностью Дональда Трампа.
"Римская встреча, конечно, дала возможность Байдену на глазах всего мира примирить США и Европейский союз после "землетрясения" Трампа. Однако этого недостаточно для того, чтобы аннулировать долгосрочные интересы и стратегии Берлина и Парижа в отношении Москвы и Пекина", - подытожил эксперт.
Саммит G20 состоялся в Риме 30-31 октября.
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