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Эксперт прокомментировал результаты саммита G20
Эксперт прокомментировал результаты саммита G20 - РИА Новости, 01.11.2021
Эксперт прокомментировал результаты саммита G20
Несмотря на большие ожидания, римский саммит G20 не дал значительных результатов, прежде всего, по климатическому досье, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:28
2021-11-01T13:28
в мире
саммит g20
сша
джо байден
большая двадцатка
си цзиньпин
тиберио грациани
россия
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РИМ, 1 ноя – РИА Новости. Несмотря на большие ожидания, римский саммит G20 не дал значительных результатов, прежде всего, по климатическому досье, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision &amp; Global Trends Тиберио Грациани.По мнению Грациани, на результатах саммита сказался и тот факт, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично не присутствовали в Риме, однако дело не только в этом."Отсутствие Путина и Си Цзиньпина, безусловно, сказалось на результатах. Но дело не только в этом. Сам формат G20, задуманный для поиска общих ответов на вызовы, стоящие перед человечеством, при более внимательном взгляде выявил не столько общие интересы, сколько различия в подходах между его участниками, а также стремление некоторых из них быть главным действующим лицом, как, например, в случае с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом", - подчеркнул он.Грациани также указал, что саммит "двадцатки" предоставил возможность президенту США Джо Байдену примириться с ЕС после сложного периода в отношениях, вызванного деятельностью Дональда Трампа."Римская встреча, конечно, дала возможность Байдену на глазах всего мира примирить США и Европейский союз после "землетрясения" Трампа. Однако этого недостаточно для того, чтобы аннулировать долгосрочные интересы и стратегии Берлина и Парижа в отношении Москвы и Пекина", - подытожил эксперт.Саммит G20 состоялся в Риме 30-31 октября.
https://ria.ru/20211101/sammit-1757185054.html
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в мире, саммит g20, сша, джо байден, большая двадцатка, си цзиньпин, тиберио грациани, россия
13:28 01.11.2021
 
Эксперт прокомментировал результаты саммита G20

Тиберио Грациани: саммит G20 не дал значительных результатов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип саммита "Группы двадцати" в Риме
Логотип саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 1 ноя – РИА Новости. Несмотря на большие ожидания, римский саммит G20 не дал значительных результатов, прежде всего, по климатическому досье, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
"Несмотря на большие ожидания, которые распространялись в СМИ, саммит G20 в Риме не дал результатов, заслуживающих большого внимания. В отношении климатического досье можно сказать, что гора родила мышь. В конечном счете эта встреча, как это все чаще бывает в форматах такого типа, дала возможность участникам пройтись по красивому "подиуму", но не более того", - заявил итальянский эксперт.
По мнению Грациани, на результатах саммита сказался и тот факт, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично не присутствовали в Риме, однако дело не только в этом.
"Отсутствие Путина и Си Цзиньпина, безусловно, сказалось на результатах. Но дело не только в этом. Сам формат G20, задуманный для поиска общих ответов на вызовы, стоящие перед человечеством, при более внимательном взгляде выявил не столько общие интересы, сколько различия в подходах между его участниками, а также стремление некоторых из них быть главным действующим лицом, как, например, в случае с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом", - подчеркнул он.
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Грациани также указал, что саммит "двадцатки" предоставил возможность президенту США Джо Байдену примириться с ЕС после сложного периода в отношениях, вызванного деятельностью Дональда Трампа.
"Римская встреча, конечно, дала возможность Байдену на глазах всего мира примирить США и Европейский союз после "землетрясения" Трампа. Однако этого недостаточно для того, чтобы аннулировать долгосрочные интересы и стратегии Берлина и Парижа в отношении Москвы и Пекина", - подытожил эксперт.
Саммит G20 состоялся в Риме 30-31 октября.
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В миреСаммит G20СШАДжо БайденБольшая двадцаткаСи ЦзиньпинТиберио ГрацианиРоссия
 
 
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