https://ria.ru/20211101/finansirovanie-1757229337.html

Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование

Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование - РИА Новости, 01.11.2021

Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование

Два предприятия деревообрабатывающей промышленности Ленинградской области получили льготное финансирование Фонда развития промышленности на модернизацию... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:38

2021-11-01T15:38

2021-11-01T15:38

ленинградская область

выборгский район

фонд развития промышленности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Два предприятия деревообрабатывающей промышленности Ленинградской области получили льготное финансирование Фонда развития промышленности на модернизацию производств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Фонд развития промышленности РФ одобрил финансирование проектов по программе "Проекты лесной промышленности" предприятию "ФИРО-О" из Выборгского района и "Спектр" из Подпорожского района. Общая сумма льготных займов составила 74 миллиона рублей.Компания "Спектр", которая занимается производством пиломатериалов в Подпорожье, одобрен заем в размере 36 миллионов рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов, что поможет выйти на объем производства более 76 тысяч кубометров пиломатериалов, организовать производство, автоматизировать сортировку бревен и выйти на новые рынки сбыта.Программы "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда" и "Проекты лесной промышленности" направлены на стимулирование развития и модернизации обрабатывающих производств, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756868331.html

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, фонд развития промышленности