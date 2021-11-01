Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Два предприятия деревообрабатывающей промышленности Ленинградской области получили льготное финансирование Фонда развития промышленности на модернизацию производств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Фонд развития промышленности РФ одобрил финансирование проектов по программе "Проекты лесной промышленности" предприятию "ФИРО-О" из Выборгского района и "Спектр" из Подпорожского района. Общая сумма льготных займов составила 74 миллиона рублей.
"Выборгское деревообрабатывающее предприятие получило заем в размере 38 миллионов рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов. Это позволит заводу увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью за счет эффективного использования древесных ресурсов. Из предоставленных средств 11,4 миллиона рублей Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области и 26,7 миллиона рублей Фонда развития промышленности РФ. Общий бюджет проекта составляет 47,9 миллиона рублей", — отметили в обладминистрации.
Компания "Спектр", которая занимается производством пиломатериалов в Подпорожье, одобрен заем в размере 36 миллионов рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов, что поможет выйти на объем производства более 76 тысяч кубометров пиломатериалов, организовать производство, автоматизировать сортировку бревен и выйти на новые рынки сбыта.
"Из предоставленных средств 10,8 миллиона рублей будут предоставлены Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области и 25,2 миллиона рублей Фондом развития промышленности РФ. Налоговых поступления в период реализации проекта в бюджеты в всех уровней составят не менее 105 миллионов рублей, также будет создано не менее 15 дополнительных рабочих мест", — подчеркнули в пресс-службе.
Программы "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда" и "Проекты лесной промышленности" направлены на стимулирование развития и модернизации обрабатывающих производств, напомнили в пресс-службе.