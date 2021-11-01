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https://ria.ru/20211101/finansirovanie-1757229337.html
Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование
Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование - РИА Новости, 01.11.2021
Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование
Два предприятия деревообрабатывающей промышленности Ленинградской области получили льготное финансирование Фонда развития промышленности на модернизацию... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:38
2021-11-01T15:38
ленинградская область
выборгский район
фонд развития промышленности
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Два предприятия деревообрабатывающей промышленности Ленинградской области получили льготное финансирование Фонда развития промышленности на модернизацию производств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Фонд развития промышленности РФ одобрил финансирование проектов по программе "Проекты лесной промышленности" предприятию "ФИРО-О" из Выборгского района и "Спектр" из Подпорожского района. Общая сумма льготных займов составила 74 миллиона рублей.Компания "Спектр", которая занимается производством пиломатериалов в Подпорожье, одобрен заем в размере 36 миллионов рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов, что поможет выйти на объем производства более 76 тысяч кубометров пиломатериалов, организовать производство, автоматизировать сортировку бревен и выйти на новые рынки сбыта.Программы "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда" и "Проекты лесной промышленности" направлены на стимулирование развития и модернизации обрабатывающих производств, напомнили в пресс-службе.
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выборгский район, фонд развития промышленности
15:38 01.11.2021
 

Два предприятия Ленобласти получат льготное финансирование

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Два предприятия деревообрабатывающей промышленности Ленинградской области получили льготное финансирование Фонда развития промышленности на модернизацию производств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Фонд развития промышленности РФ одобрил финансирование проектов по программе "Проекты лесной промышленности" предприятию "ФИРО-О" из Выборгского района и "Спектр" из Подпорожского района. Общая сумма льготных займов составила 74 миллиона рублей.
"Выборгское деревообрабатывающее предприятие получило заем в размере 38 миллионов рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов. Это позволит заводу увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью за счет эффективного использования древесных ресурсов. Из предоставленных средств 11,4 миллиона рублей Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области и 26,7 миллиона рублей Фонда развития промышленности РФ. Общий бюджет проекта составляет 47,9 миллиона рублей", — отметили в обладминистрации.
Компания "Спектр", которая занимается производством пиломатериалов в Подпорожье, одобрен заем в размере 36 миллионов рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов, что поможет выйти на объем производства более 76 тысяч кубометров пиломатериалов, организовать производство, автоматизировать сортировку бревен и выйти на новые рынки сбыта.
"Из предоставленных средств 10,8 миллиона рублей будут предоставлены Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области и 25,2 миллиона рублей Фондом развития промышленности РФ. Налоговых поступления в период реализации проекта в бюджеты в всех уровней составят не менее 105 миллионов рублей, также будет создано не менее 15 дополнительных рабочих мест", — подчеркнули в пресс-службе.
Программы "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда" и "Проекты лесной промышленности" направлены на стимулирование развития и модернизации обрабатывающих производств, напомнили в пресс-службе.
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Ленинградская областьВыборгский районФонд развития промышленности
 
 
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