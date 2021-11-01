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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211101/ferrell-1756888004.html
Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов
Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов - РИА Новости, 01.11.2021
Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов
Уилл Феррелл объяснил, почему не стал играть в продолжении "Эльфа", несмотря на то, что ему обещали за эту роль 29 миллионов долларов. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T02:12
2021-11-01T02:12
культура
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уилл Феррелл объяснил, почему не стал играть в продолжении "Эльфа", несмотря на то, что ему обещали за эту роль 29 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью The Holliwood Reporter. По его мнению, события, описанные в сценарии сиквела, сильно напоминали то, что уже было показано в оригинальном фильме. Актер заявил, что легко отказался от предложенных денег, ведь он не смог бы заниматься рекламой ленты. "Мне пришлось бы быть искренним, продвигая картину. И что бы я тогда говорил: "О нет, фильм не достаточно хорош. Я просто не смог отказаться от большого гонорара"? Поэтому я задумался, а произнес бы я такие слова, и понял, что просто не могу сняться в этой картине", — заявил Феррелл. Семейная комедия "Эльф" вышла в 2003 году. В ней рассказывалось о мальчике из приюта Бадди Хоббсе, который залез в мешок Санта-Клауса и в итоге стал приемным ребенком одного из эльфов. Он вырос и решил найти своего биологического отца. Феррелл сыграл взрослого Бадди. Режиссер оригинальной ленты — Джон Фавро, известный широкой аудитории благодаря блокбастеру Marvel "Железный человек" и художественному фильму "Король Лев", который был полностью нарисован при помощи компьютерных технологий.
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новости культуры, кино и сериалы
02:12 01.11.2021
 
Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов

Уилл Фаррелл объяснил отказ от роли в сиквеле "Эльфа"

© AP Photo / Axel SchmidtАмериканский актер Уилл Феррелл на премьере фильма "Образцовый самец 2" в Берлине. 2 февраля 2016 года
Американский актер Уилл Феррелл на премьере фильма Образцовый самец 2 в Берлине. 2 февраля 2016 года - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Axel Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уилл Феррелл объяснил, почему не стал играть в продолжении "Эльфа", несмотря на то, что ему обещали за эту роль 29 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью The Holliwood Reporter.
По его мнению, события, описанные в сценарии сиквела, сильно напоминали то, что уже было показано в оригинальном фильме. Актер заявил, что легко отказался от предложенных денег, ведь он не смог бы заниматься рекламой ленты.
"Мне пришлось бы быть искренним, продвигая картину. И что бы я тогда говорил: "О нет, фильм не достаточно хорош. Я просто не смог отказаться от большого гонорара"? Поэтому я задумался, а произнес бы я такие слова, и понял, что просто не могу сняться в этой картине", — заявил Феррелл.
Семейная комедия "Эльф" вышла в 2003 году. В ней рассказывалось о мальчике из приюта Бадди Хоббсе, который залез в мешок Санта-Клауса и в итоге стал приемным ребенком одного из эльфов. Он вырос и решил найти своего биологического отца. Феррелл сыграл взрослого Бадди.
Режиссер оригинальной ленты — Джон Фавро, известный широкой аудитории благодаря блокбастеру Marvel "Железный человек" и художественному фильму "Король Лев", который был полностью нарисован при помощи компьютерных технологий.
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