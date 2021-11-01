https://ria.ru/20211101/ferrell-1756888004.html

Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов

Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов - РИА Новости, 01.11.2021

Уилл Феррелл объяснил отказ от роли, за которую ему предлагали 29 миллионов

Уилл Феррелл объяснил, почему не стал играть в продолжении "Эльфа", несмотря на то, что ему обещали за эту роль 29 миллионов долларов. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T02:12

2021-11-01T02:12

2021-11-01T02:12

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уилл Феррелл объяснил, почему не стал играть в продолжении "Эльфа", несмотря на то, что ему обещали за эту роль 29 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью The Holliwood Reporter. По его мнению, события, описанные в сценарии сиквела, сильно напоминали то, что уже было показано в оригинальном фильме. Актер заявил, что легко отказался от предложенных денег, ведь он не смог бы заниматься рекламой ленты. "Мне пришлось бы быть искренним, продвигая картину. И что бы я тогда говорил: "О нет, фильм не достаточно хорош. Я просто не смог отказаться от большого гонорара"? Поэтому я задумался, а произнес бы я такие слова, и понял, что просто не могу сняться в этой картине", — заявил Феррелл. Семейная комедия "Эльф" вышла в 2003 году. В ней рассказывалось о мальчике из приюта Бадди Хоббсе, который залез в мешок Санта-Клауса и в итоге стал приемным ребенком одного из эльфов. Он вырос и решил найти своего биологического отца. Феррелл сыграл взрослого Бадди. Режиссер оригинальной ленты — Джон Фавро, известный широкой аудитории благодаря блокбастеру Marvel "Железный человек" и художественному фильму "Король Лев", который был полностью нарисован при помощи компьютерных технологий.

https://ria.ru/20190921/1558959039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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