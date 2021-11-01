15:29 01.11.2021 (обновлено: 22:08 01.11.2021)
Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе
Эрдоган обсудил с Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе
© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
"После этого он (Макрон. — Прим. ред.) поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что были там (в Азербайджане. — Прим. ред.) на прошлой неделе, в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, а наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги. <…> На этой встрече (встрече с Макроном. — Прим. ред.) на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения — если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира", — сказал Эрдоган журналистам.