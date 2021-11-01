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Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе
Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе - РИА Новости, 01.11.2021
Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:29
2021-11-01T22:08
в мире
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
эммануэль макрон
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции."После этого он (Макрон. — Прим. ред.) поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что были там (в Азербайджане. — Прим. ред.) на прошлой неделе, в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, а наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги. &lt;…&gt; На этой встрече (встрече с Макроном. — Прим. ред.) на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения — если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира", — сказал Эрдоган журналистам.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, эммануэль макрон
15:29 01.11.2021 (обновлено: 22:08 01.11.2021)
 
Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе

Эрдоган обсудил с Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе

© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
"После этого он (Макрон. — Прим. ред.) поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что были там (в Азербайджане. — Прим. ред.) на прошлой неделе, в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, а наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги. <…> На этой встрече (встрече с Макроном. — Прим. ред.) на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения — если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира", — сказал Эрдоган журналистам.
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