https://ria.ru/20211101/erdogan-1757226896.html

Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе

Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе - РИА Новости, 01.11.2021

Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:29

2021-11-01T15:29

2021-11-01T22:08

в мире

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

эммануэль макрон

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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции."После этого он (Макрон. — Прим. ред.) поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что были там (в Азербайджане. — Прим. ред.) на прошлой неделе, в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, а наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги. <…> На этой встрече (встрече с Макроном. — Прим. ред.) на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения — если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира", — сказал Эрдоган журналистам.

https://ria.ru/20210624/turtsiya-1738297537.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, эммануэль макрон