Байден пообещал приложить все усилия по продаже F-16 Турции, заявил Эрдоган
Эрдоган: Байден пообещал приложить все усилия для убеждения сената по продаже F-16 Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Риме
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джозеф Байден пообещал ему приложить все усилия для убеждения сената США по продаже F-16, ситуация 50 на 50.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
"Байден сказал: "Возможно, мы не получим результат за очень короткое время. Вы знаете, процесс проходит через два разных этапа: Палату представителей и Сенат. Знаешь, ситуация 50-50, но я сделаю все, что в моих силах". И я сказал ему: "Я верю, что вы справитесь с этим", - сказал Эрдоган журналистам.