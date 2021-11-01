https://ria.ru/20211101/erdogan-1757215943.html

Байден пообещал приложить все усилия по продаже F-16 Турции, заявил Эрдоган

Байден пообещал приложить все усилия по продаже F-16 Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 01.11.2021

Байден пообещал приложить все усилия по продаже F-16 Турции, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джозеф Байден пообещал ему приложить все усилия для убеждения сената США по продаже... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:51

2021-11-01T14:51

2021-11-01T14:51

в мире

сша

реджеп тайип эрдоган

турция

джо байден

f-16

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джозеф Байден пообещал ему приложить все усилия для убеждения сената США по продаже F-16, ситуация 50 на 50.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

https://ria.ru/20211101/vstrecha-1757183439.html

сша

турция

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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, джо байден, f-16