https://ria.ru/20211101/erdogan-1757214952.html
Эрдоган пообещал проводить операции против террористов
Эрдоган пообещал проводить операции против террористов - РИА Новости, 01.11.2021
Эрдоган пообещал проводить операции против террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет проводить антитеррористические операции всякий раз, когда это будет необходимо. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:47
2021-11-01T14:47
2021-11-01T14:47
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет проводить антитеррористические операции всякий раз, когда это будет необходимо."Конечно, операция проводится тогда, когда она нужна. От этого нет пути назад… Если против нас выступят террористические организации PKK/PYD/YPG (курдские организации – ред.), мы сделаем все необходимое. И в этом вопросе мы не пойдем на компромиссы", - заявил Эрдоган журналистам.
https://ria.ru/20211031/erdogan-1757121870.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
Эрдоган пообещал проводить операции против террористов
Эрдоган: Турция будет проводить операции против террористов, когда это нужно