https://ria.ru/20211101/erdogan-1757214952.html

Эрдоган пообещал проводить операции против террористов

Эрдоган пообещал проводить операции против террористов - РИА Новости, 01.11.2021

Эрдоган пообещал проводить операции против террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет проводить антитеррористические операции всякий раз, когда это будет необходимо. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:47

2021-11-01T14:47

2021-11-01T14:47

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет проводить антитеррористические операции всякий раз, когда это будет необходимо."Конечно, операция проводится тогда, когда она нужна. От этого нет пути назад… Если против нас выступят террористические организации PKK/PYD/YPG (курдские организации – ред.), мы сделаем все необходимое. И в этом вопросе мы не пойдем на компромиссы", - заявил Эрдоган журналистам.

https://ria.ru/20211031/erdogan-1757121870.html

турция

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция