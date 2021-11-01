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В Совфеде обвинили США в подталкивании Украины к войне в Донбассе
В Совфеде обвинили США в подталкивании Украины к войне в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2021
В Совфеде обвинили США в подталкивании Украины к войне в Донбассе
США и их союзники по НАТО, создавая у Киева иллюзию поддержки его действий Западом, подталкивают украинские власти к полномасштабным боевым действиям на... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:26
2021-11-01T15:51
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
константин косачев
нато
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. США и их союзники по НАТО, создавая у Киева иллюзию поддержки его действий Западом, подталкивают украинские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".Комментируя направление флагманского командного корабля США в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО, сенатор отметил: "Вне всякого сомнения, это провокация, причем далеко не первая".Политик подчеркнул, что США бряцают оружием и вводят свои военные корабли в Черное море, когда надо было что-то подкрепить военной силой. Он отметил, что это происходило в 2008 году в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии, весной 2014 года, когда был украинский майдан."Это происходит и сейчас, когда совершенно очевидно накаляется обстановка на юго-востоке Украины в силу того, что украинская сторона явно готовит боевую операцию (в Донбассе)", - сказал Косачев. Поэтому, по его мнению, присутствие американцев в Черном море и обострение ситуации на юго-востоке Украины – все это надо рассматривать в комплексе."И, вне всякого сомнения, это фактор, который будет дестабилизировать ситуацию, подталкивая украинские власти, создавая у них иллюзию защищенности, некой поддержки со стороны США и их союзников по НАТО, подталкивать киевские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.Сенатор также отметил, что российские вооруженные силы готовы ответить на возможные провокации в Черном море."Ответные меры возможны, но они будут использоваться, по моему убеждению, когда и если американцы начнут пересекать "красные линии", начнут провоцировать российский флот в регионе, пересекать наши территориальные границы морского базирования, входить в территориальные воды РФ", - сказал он..Косачев подчеркнул, что Россия уже неоднократно демонстрировала решимость на этот счет. "Разумеется, мы будем готовы это сделать и в данной ситуации", - заключил политик.
https://ria.ru/20211026/ukraina-1756341653.html
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, константин косачев, нато, совет федерации рф, россия
14:26 01.11.2021 (обновлено: 15:51 01.11.2021)
 
В Совфеде обвинили США в подталкивании Украины к войне в Донбассе

Сенатор Косачев: США подталкивают Украину к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. США и их союзники по НАТО, создавая у Киева иллюзию поддержки его действий Западом, подталкивают украинские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя направление флагманского командного корабля США в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО, сенатор отметил: "Вне всякого сомнения, это провокация, причем далеко не первая".
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Политик подчеркнул, что США бряцают оружием и вводят свои военные корабли в Черное море, когда надо было что-то подкрепить военной силой. Он отметил, что это происходило в 2008 году в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии, весной 2014 года, когда был украинский майдан.
"Это происходит и сейчас, когда совершенно очевидно накаляется обстановка на юго-востоке Украины в силу того, что украинская сторона явно готовит боевую операцию (в Донбассе)", - сказал Косачев. Поэтому, по его мнению, присутствие американцев в Черном море и обострение ситуации на юго-востоке Украины – все это надо рассматривать в комплексе.
"И, вне всякого сомнения, это фактор, который будет дестабилизировать ситуацию, подталкивая украинские власти, создавая у них иллюзию защищенности, некой поддержки со стороны США и их союзников по НАТО, подталкивать киевские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.
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Сенатор также отметил, что российские вооруженные силы готовы ответить на возможные провокации в Черном море.
"Ответные меры возможны, но они будут использоваться, по моему убеждению, когда и если американцы начнут пересекать "красные линии", начнут провоцировать российский флот в регионе, пересекать наши территориальные границы морского базирования, входить в территориальные воды РФ", - сказал он..
Косачев подчеркнул, что Россия уже неоднократно демонстрировала решимость на этот счет. "Разумеется, мы будем готовы это сделать и в данной ситуации", - заключил политик.
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