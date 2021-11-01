14:26 01.11.2021 (обновлено: 15:51 01.11.2021)
В Совфеде обвинили США в подталкивании Украины к войне в Донбассе
Сенатор Косачев: США подталкивают Украину к полномасштабным боевым действиям в Донбассе
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. США и их союзники по НАТО, создавая у Киева иллюзию поддержки его действий Западом, подталкивают украинские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя направление флагманского командного корабля США в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО, сенатор отметил: "Вне всякого сомнения, это провокация, причем далеко не первая".
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Политик подчеркнул, что США бряцают оружием и вводят свои военные корабли в Черное море, когда надо было что-то подкрепить военной силой. Он отметил, что это происходило в 2008 году в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии, весной 2014 года, когда был украинский майдан.
"Это происходит и сейчас, когда совершенно очевидно накаляется обстановка на юго-востоке Украины в силу того, что украинская сторона явно готовит боевую операцию (в Донбассе)", - сказал Косачев. Поэтому, по его мнению, присутствие американцев в Черном море и обострение ситуации на юго-востоке Украины – все это надо рассматривать в комплексе.
"И, вне всякого сомнения, это фактор, который будет дестабилизировать ситуацию, подталкивая украинские власти, создавая у них иллюзию защищенности, некой поддержки со стороны США и их союзников по НАТО, подталкивать киевские власти к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.
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Сенатор также отметил, что российские вооруженные силы готовы ответить на возможные провокации в Черном море.
"Ответные меры возможны, но они будут использоваться, по моему убеждению, когда и если американцы начнут пересекать "красные линии", начнут провоцировать российский флот в регионе, пересекать наши территориальные границы морского базирования, входить в территориальные воды РФ", - сказал он..
Косачев подчеркнул, что Россия уже неоднократно демонстрировала решимость на этот счет. "Разумеется, мы будем готовы это сделать и в данной ситуации", - заключил политик.
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