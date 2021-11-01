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"Единая Россия" исключит депутата, проголосовавшего против принятия бюджета
"Единая Россия" исключит депутата, проголосовавшего против принятия бюджета - РИА Новости, 01.11.2021
"Единая Россия" исключит депутата, проголосовавшего против принятия бюджета
Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:20
2021-11-01T20:13
политика
бюджет
единая россия
госдума рф
евгений марченко
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, сообщила пресс-служба ЕР.Президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.Подчеркивается, что законодатель "нарушил нормы устава и положение о фракции".По словам ответственного секретаря комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, в уставе закреплено, что депутат может открыто высказывать и отстаивать свою позицию в рамках партийной дискуссии, но после принятия окончательного решения он должен "придерживаться коллегиальной позиции"."Что касается фракционной работы — поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой", — добавил Ревенко.Он напомнил, что фракция ЕР 25 октября приняла единогласное решение поддержать проект бюджета, а Марченко не выразил никаких возражений ни в устной, ни в письменной форме.По словам Ревенко, свое голосование против Марченко пояснил тем фактом, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге."Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением. При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России", предложения в которую направляли жители регионов, и поручения президента", — заключил ответственный секретарь комиссии по этике.В свою очередь, первый замруководителя фракции ЕР Вячеслав Макаров рассказал, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Дмитрием Ивановым, который сообщил, что не общался с Марченко по поводу строительства педиатрического центра.
https://ria.ru/20211030/putin-1757000072.html
https://ria.ru/20211028/zhirinovskiy-1756678381.html
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политика, бюджет, единая россия, госдума рф, евгений марченко
16:20 01.11.2021 (обновлено: 20:13 01.11.2021)
 
"Единая Россия" исключит депутата, проголосовавшего против принятия бюджета

ЕР исключит депутата Марченко, проголосовавшего против принятия бюджета в первом чтении

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Евгений Марченко
Депутат Государственной Думы Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, сообщила пресс-служба ЕР.
Президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
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Подчеркивается, что законодатель "нарушил нормы устава и положение о фракции".
По словам ответственного секретаря комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, в уставе закреплено, что депутат может открыто высказывать и отстаивать свою позицию в рамках партийной дискуссии, но после принятия окончательного решения он должен "придерживаться коллегиальной позиции".
"Что касается фракционной работы — поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой", — добавил Ревенко.
Он напомнил, что фракция ЕР 25 октября приняла единогласное решение поддержать проект бюджета, а Марченко не выразил никаких возражений ни в устной, ни в письменной форме.
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По словам Ревенко, свое голосование против Марченко пояснил тем фактом, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.
"Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением. При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России", предложения в которую направляли жители регионов, и поручения президента", — заключил ответственный секретарь комиссии по этике.
В свою очередь, первый замруководителя фракции ЕР Вячеслав Макаров рассказал, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Дмитрием Ивановым, который сообщил, что не общался с Марченко по поводу строительства педиатрического центра.
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