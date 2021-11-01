16:20 01.11.2021 (обновлено: 20:13 01.11.2021)
"Единая Россия" исключит депутата, проголосовавшего против принятия бюджета
ЕР исключит депутата Марченко, проголосовавшего против принятия бюджета в первом чтении
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Евгений Марченко
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, сообщила пресс-служба ЕР.
Президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
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Подчеркивается, что законодатель "нарушил нормы устава и положение о фракции".
По словам ответственного секретаря комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, в уставе закреплено, что депутат может открыто высказывать и отстаивать свою позицию в рамках партийной дискуссии, но после принятия окончательного решения он должен "придерживаться коллегиальной позиции".
"Что касается фракционной работы — поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой", — добавил Ревенко.
Он напомнил, что фракция ЕР 25 октября приняла единогласное решение поддержать проект бюджета, а Марченко не выразил никаких возражений ни в устной, ни в письменной форме.
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По словам Ревенко, свое голосование против Марченко пояснил тем фактом, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.
"Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением. При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России", предложения в которую направляли жители регионов, и поручения президента", — заключил ответственный секретарь комиссии по этике.
В свою очередь, первый замруководителя фракции ЕР Вячеслав Макаров рассказал, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Дмитрием Ивановым, который сообщил, что не общался с Марченко по поводу строительства педиатрического центра.