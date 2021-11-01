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В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку
В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку - РИА Новости, 01.11.2021
В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку
Глава кабмина Дагестана Абдулпатах Амирханов поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в Аварское Койсу, сообщается на... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:57
2021-11-01T22:57
происшествия
отходы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 ноя – РИА Новости. Глава кабмина Дагестана Абдулпатах Амирханов поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в Аварское Койсу, сообщается на сайте правительства региона.Ранее руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал РИА Новости, что экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцев, которые могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды.Власти Гергебильского района Дагестана сообщили, что обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами вывезены и утилизированы.Он добавил, что необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договоры.Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что ведомство провело мониторинг объема образования медицинских отходов в шести центральных районных больницах, в том числе в Гунибской, Гергебильской, Тляратинской, Унцукульской, Хунзахской, Шамильской, подведомственных министерству, с последующей проверкой договоров на вывоз медицинских отходов и графика вывоза.По ее словам, у каждой из указанных больниц в целях утилизации медотходов заключены договоры. Она добавила, что ведомством запрошена информация с фотоподтверждением по местам складирования и сбора отходов до осуществления их вывоза, проверка продолжается.Главный санитарный врач региона Николай Павлов доложил, что Управление Роспотребнадзора по Дагестану запросило информацию по вывозу отходов с рассматриваемых районных больниц, а также по идентификации найденных отходов, чтобы понять точно, откуда они. "Может возникнуть версия, что отходы были выброшены не единым учреждением. Все проверочные мероприятия согласовываются с прокуратурой", - сказал Павлов.В ходе совещания была заслушана информация от главных врачей медицинских организаций.
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происшествия, отходы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
22:57 01.11.2021
 
В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку

Власти Дагестана поручили за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование во время операции
Медицинское оборудование во время операции - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАХАЧКАЛА, 1 ноя – РИА Новости. Глава кабмина Дагестана Абдулпатах Амирханов поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в Аварское Койсу, сообщается на сайте правительства региона.
Ранее руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал РИА Новости, что экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцев, которые могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды.
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Власти Гергебильского района Дагестана сообщили, что обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами вывезены и утилизированы.
"Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главврачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом. Я не могу понять людей, которые с легкостью совершают подобные поступки", - сказал председатель правительства Дагестана на совещании, прошедшем в понедельник.
Он добавил, что необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договоры.
Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что ведомство провело мониторинг объема образования медицинских отходов в шести центральных районных больницах, в том числе в Гунибской, Гергебильской, Тляратинской, Унцукульской, Хунзахской, Шамильской, подведомственных министерству, с последующей проверкой договоров на вывоз медицинских отходов и графика вывоза.
По ее словам, у каждой из указанных больниц в целях утилизации медотходов заключены договоры. Она добавила, что ведомством запрошена информация с фотоподтверждением по местам складирования и сбора отходов до осуществления их вывоза, проверка продолжается.
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Главный санитарный врач региона Николай Павлов доложил, что Управление Роспотребнадзора по Дагестану запросило информацию по вывозу отходов с рассматриваемых районных больниц, а также по идентификации найденных отходов, чтобы понять точно, откуда они. "Может возникнуть версия, что отходы были выброшены не единым учреждением. Все проверочные мероприятия согласовываются с прокуратурой", - сказал Павлов.
В ходе совещания была заслушана информация от главных врачей медицинских организаций.
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