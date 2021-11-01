https://ria.ru/20211101/dagestan-1757299163.html

В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку

В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку - РИА Новости, 01.11.2021

В Дагестане поручили за неделю выяснить, кто сбросил шприцы в реку

Глава кабмина Дагестана Абдулпатах Амирханов поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в Аварское Койсу, сообщается на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T22:57

2021-11-01T22:57

2021-11-01T22:57

происшествия

отходы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 ноя – РИА Новости. Глава кабмина Дагестана Абдулпатах Амирханов поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в Аварское Койсу, сообщается на сайте правительства региона.Ранее руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал РИА Новости, что экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцев, которые могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды.Власти Гергебильского района Дагестана сообщили, что обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами вывезены и утилизированы.Он добавил, что необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договоры.Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что ведомство провело мониторинг объема образования медицинских отходов в шести центральных районных больницах, в том числе в Гунибской, Гергебильской, Тляратинской, Унцукульской, Хунзахской, Шамильской, подведомственных министерству, с последующей проверкой договоров на вывоз медицинских отходов и графика вывоза.По ее словам, у каждой из указанных больниц в целях утилизации медотходов заключены договоры. Она добавила, что ведомством запрошена информация с фотоподтверждением по местам складирования и сбора отходов до осуществления их вывоза, проверка продолжается.Главный санитарный врач региона Николай Павлов доложил, что Управление Роспотребнадзора по Дагестану запросило информацию по вывозу отходов с рассматриваемых районных больниц, а также по идентификации найденных отходов, чтобы понять точно, откуда они. "Может возникнуть версия, что отходы были выброшены не единым учреждением. Все проверочные мероприятия согласовываются с прокуратурой", - сказал Павлов.В ходе совещания была заслушана информация от главных врачей медицинских организаций.

https://ria.ru/20211022/svalki-1755803888.html

https://realty.ria.ru/20211025/shtraf-1755632565.html

https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, отходы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан