https://ria.ru/20211101/chp-1757200612.html

В МЧС заявили об увеличении числа ЧП из-за неправильной эксплуатации газа

В МЧС заявили об увеличении числа ЧП из-за неправильной эксплуатации газа - РИА Новости, 01.11.2021

В МЧС заявили об увеличении числа ЧП из-за неправильной эксплуатации газа

МЧС России отмечает увеличение количества происшествий на прошлой неделе в результате неправильной эксплуатации и неисправности в жилых домах газового, печного... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:50

2021-11-01T13:50

2021-11-01T13:50

происшествия

набережные челны

взрыв

природный газ

пермь

балтийск

красногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. МЧС России отмечает увеличение количества происшествий на прошлой неделе в результате неправильной эксплуатации и неисправности в жилых домах газового, печного оборудования, а также электрообогревательных приборов,"Увеличилось количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования в жилом секторе", - говорится в сообщении МЧС России.Ведомство отмечает, что на прошлой неделе спасательные подразделения реагировали на более чем семь тысяч техногенных пожаров. К ликвидации более 300 из них привлекались добровольные пожарные команды.МЧС РФ сообщало, что за почти два осенних месяца в стране зарегистрировано около 20 происшествий из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Только за минувшую неделю взрывы газа в жилых домах произошли в Набережных Челнах, Балтийске, Красногорске и Перми, вновь гибли люди.

https://ria.ru/20211101/vzryv-1757166283.html

набережные челны

пермь

балтийск

красногорск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, взрыв, природный газ, пермь, балтийск, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия