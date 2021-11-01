https://ria.ru/20211101/bolduin-1757190302.html

Переодетый в чудовище Болдуин разозлил Сеть

Фотография Болдуина на Хэллоуин разозлила пользователей Twitter - РИА Новости, 01.11.2021

Переодетый в чудовище Болдуин разозлил Сеть

Пользователи Twitter возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:04

2021-11-01T13:04

2021-11-01T13:04

в мире

сша

хэллоуин

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин.Поводом для дискуссии стал пост, который выложила жена актера Хилари Томас на своей странице в Instagram. На одном из изображений Болдуин, переодетый в костюм существа из популярной детской книги "Там, где живут чудовища", улыбается в камеру вместе.Далеко не все комментаторы посчитали эту публикацию уместной после трагедии, случившей на съемках вестерна "Ржавчина"."Никакого уважения к семье погибшей", — отметил второй.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что актеру лучше "залечь на дно" и не привлекать к себе особого внимания."Они показали всю свою бесчувственность этой фотографией", — убежден один из комментаторов.Тем не менее многие все-таки поддержали Болдуина, отметив, что он не должен закрываться и портить праздник своим детям.Во время репетиции одного из эпизодов на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был ранен.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/bolduin-1757183758.html

https://ria.ru/20211025/podrobnosti-1756130887.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, хэллоуин, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма