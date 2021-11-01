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https://ria.ru/20211101/bolduin-1757190302.html
Переодетый в чудовище Болдуин разозлил Сеть
Фотография Болдуина на Хэллоуин разозлила пользователей Twitter - РИА Новости, 01.11.2021
Переодетый в чудовище Болдуин разозлил Сеть
Пользователи Twitter возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:04
2021-11-01T13:04
в мире
сша
хэллоуин
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин.Поводом для дискуссии стал пост, который выложила жена актера Хилари Томас на своей странице в Instagram. На одном из изображений Болдуин, переодетый в костюм существа из популярной детской книги "Там, где живут чудовища", улыбается в камеру вместе.Далеко не все комментаторы посчитали эту публикацию уместной после трагедии, случившей на съемках вестерна "Ржавчина"."Никакого уважения к семье погибшей", — отметил второй.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что актеру лучше "залечь на дно" и не привлекать к себе особого внимания."Они показали всю свою бесчувственность этой фотографией", — убежден один из комментаторов.Тем не менее многие все-таки поддержали Болдуина, отметив, что он не должен закрываться и портить праздник своим детям.Во время репетиции одного из эпизодов на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был ранен.
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/bolduin-1757183758.html
https://ria.ru/20211025/podrobnosti-1756130887.html
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в мире, сша, хэллоуин, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
13:04 01.11.2021
 
Фотография Болдуина на Хэллоуин разозлила пользователей Twitter

Пользователи Twitter обвинили Болдуина в неуважении к семье погибшего оператора Хатчинс

© Фото : Alex Baldwin/InstagramАктер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина"
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : Alex Baldwin/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин.
Поводом для дискуссии стал пост, который выложила жена актера Хилари Томас на своей странице в Instagram. На одном из изображений Болдуин, переодетый в костюм существа из популярной детской книги "Там, где живут чудовища", улыбается в камеру вместе.
Далеко не все комментаторы посчитали эту публикацию уместной после трагедии, случившей на съемках вестерна "Ржавчина".
"Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьей. Надеюсь, его посадят", — написал один из читателей.
"Никакого уважения к семье погибшей", — отметил второй.
Некоторые пользователи сошлись во мнении, что актеру лучше "залечь на дно" и не привлекать к себе особого внимания.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
12:37
Болдуин усомнился в завершении фильма после гибели оператора на съемках
"Они показали всю свою бесчувственность этой фотографией", — убежден один из комментаторов.
"Что-то он не похож на человека, который переживает посттравматическое стрессовое расстройство", — заключил другой.
Тем не менее многие все-таки поддержали Болдуина, отметив, что он не должен закрываться и портить праздник своим детям.
Во время репетиции одного из эпизодов на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был ранен.
Сотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 14:10
Режиссер, раненный Болдуином, рассказал о трагедии
 
В миреСШАХэллоуинАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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