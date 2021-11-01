https://ria.ru/20211101/beglov-1757282940.html

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова - РИА Новости, 01.11.2021

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста, драматурга, режиссера и актера Юрия Клепикова, отметив, что... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:38

2021-11-01T19:38

2021-11-01T19:38

санкт-петербург

челябинск

глеб панфилов

ленфильм

лариса шепитько

андрей кончаловский

россия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757198795_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_12edd62f4ecdfaa1bf8a5ef8be90c27e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста, драматурга, режиссера и актера Юрия Клепикова, отметив, что его произведения были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями.Ранее Союз кинематографистов РФ сообщил, что Клепиков скончался 1 ноября после болезни."Ушел из жизни замечательный писатель, драматург, сценарист Юрий Николаевич Клепиков. Юрий Николаевич работал с лучшими режиссерами страны. Для многих из нас фильмы, снятые по его сценариям, стали портретом целого поколения. Среди них "Пацаны", "Не болит голова у дятла", "Мама вышла замуж", "История Аси Клячиной", "Восхождение". Эти киноленты по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа", - говорится в тексте соболезнования.Беглов отметил, что уход Клепикова - большая потеря для отечественной литературы и кинематографа."Произведения Юрия Клепикова были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями. Он обладал великолепным чувством стиля и глубоким знанием русского языка… С нами навсегда останется богатое творческое наследие Юрия Николаевича Клепикова", - отметил губернатор Петербурга.Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 1964 году - сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Е. И. Габриловича). В 1967 году Клепиков окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии "Ленфильм".По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры: Алексей Герман ("Седьмой спутник"), Андрей Кончаловский ("История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"), Виталий Мельников ("Мама вышла замуж"), Виктор Трегубович ("Даурия"), Лариса Шепитько ("Восхождение"), Семен Аранович ("Летняя поездка к морю" и "Я служил в охране Сталина"), Динара Асанова ("Не болит голова у дятла" и "Пацаны"). Кинорежиссер Глеб Панфилов пригласил Клепикова в свой фильм "Начало" сыграть роль режиссера, снимающего кино про Жанну д'Арк.

https://ria.ru/20201125/german-1586071822.html

санкт-петербург

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, челябинск, глеб панфилов, ленфильм, лариса шепитько, андрей кончаловский, россия, культура