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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова - РИА Новости, 01.11.2021
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста, драматурга, режиссера и актера Юрия Клепикова, отметив, что... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:38
2021-11-01T19:38
санкт-петербург
челябинск
глеб панфилов
ленфильм
лариса шепитько
андрей кончаловский
россия
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста, драматурга, режиссера и актера Юрия Клепикова, отметив, что его произведения были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями.Ранее Союз кинематографистов РФ сообщил, что Клепиков скончался 1 ноября после болезни."Ушел из жизни замечательный писатель, драматург, сценарист Юрий Николаевич Клепиков. Юрий Николаевич работал с лучшими режиссерами страны. Для многих из нас фильмы, снятые по его сценариям, стали портретом целого поколения. Среди них "Пацаны", "Не болит голова у дятла", "Мама вышла замуж", "История Аси Клячиной", "Восхождение". Эти киноленты по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа", - говорится в тексте соболезнования.Беглов отметил, что уход Клепикова - большая потеря для отечественной литературы и кинематографа."Произведения Юрия Клепикова были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями. Он обладал великолепным чувством стиля и глубоким знанием русского языка… С нами навсегда останется богатое творческое наследие Юрия Николаевича Клепикова", - отметил губернатор Петербурга.Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 1964 году - сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Е. И. Габриловича). В 1967 году Клепиков окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии "Ленфильм".По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры: Алексей Герман ("Седьмой спутник"), Андрей Кончаловский ("История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"), Виталий Мельников ("Мама вышла замуж"), Виктор Трегубович ("Даурия"), Лариса Шепитько ("Восхождение"), Семен Аранович ("Летняя поездка к морю" и "Я служил в охране Сталина"), Динара Асанова ("Не болит голова у дятла" и "Пацаны"). Кинорежиссер Глеб Панфилов пригласил Клепикова в свой фильм "Начало" сыграть роль режиссера, снимающего кино про Жанну д'Арк.
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санкт-петербург, челябинск, глеб панфилов, ленфильм, лариса шепитько, андрей кончаловский, россия, культура
19:38 01.11.2021
 
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова

Беглов: произведения Клепикова были наполнены жизненной правдой

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкКинодраматург Юрий Клепиков
Кинодраматург Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
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Кинодраматург Юрий Клепиков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста, драматурга, режиссера и актера Юрия Клепикова, отметив, что его произведения были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями.
Ранее Союз кинематографистов РФ сообщил, что Клепиков скончался 1 ноября после болезни.
"Ушел из жизни замечательный писатель, драматург, сценарист Юрий Николаевич Клепиков. Юрий Николаевич работал с лучшими режиссерами страны. Для многих из нас фильмы, снятые по его сценариям, стали портретом целого поколения. Среди них "Пацаны", "Не болит голова у дятла", "Мама вышла замуж", "История Аси Клячиной", "Восхождение". Эти киноленты по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов отметил, что уход Клепикова - большая потеря для отечественной литературы и кинематографа.
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"Произведения Юрия Клепикова были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями. Он обладал великолепным чувством стиля и глубоким знанием русского языка… С нами навсегда останется богатое творческое наследие Юрия Николаевича Клепикова", - отметил губернатор Петербурга.
Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 1964 году - сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Е. И. Габриловича). В 1967 году Клепиков окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии "Ленфильм".
По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры: Алексей Герман ("Седьмой спутник"), Андрей Кончаловский ("История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"), Виталий Мельников ("Мама вышла замуж"), Виктор Трегубович ("Даурия"), Лариса Шепитько ("Восхождение"), Семен Аранович ("Летняя поездка к морю" и "Я служил в охране Сталина"), Динара Асанова ("Не болит голова у дятла" и "Пацаны"). Кинорежиссер Глеб Панфилов пригласил Клепикова в свой фильм "Начало" сыграть роль режиссера, снимающего кино про Жанну д'Арк.
 
Санкт-ПетербургЧелябинскГлеб ПанфиловЛенфильмЛариса ШепитькоАндрей КончаловскийРоссияКультура
 
 
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