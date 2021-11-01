https://ria.ru/20211101/bayden-1757156670.html

Байден возмутил всех выходкой на саммите G20

В Сети возмутились кортежем Байдена на саммите G20 - РИА Новости, 01.11.2021

Байден возмутил всех выходкой на саммите G20

Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он приехал на саммит G20 в Рим в сопровождении кортежа из 85 автомобилей. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:39

2021-11-01T10:39

2021-11-01T15:08

в мире

саммит g20

рим

джо байден

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он приехал на саммит G20 в Рим в сопровождении кортежа из 85 автомобилей.Большинство комментаторов отметили, что, судя по всему, ключевая тема встречи — проблема изменения климата — американского лидера совсем не волновала."Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!" — отметил Jayy."Господи, я сбился со счету. Сколько их вообще?" — спрашивает другой пользователь.Не обошлось и без шуток. Так, комментатор под ником Hang yang посоветовал главе Белого дома в следующий раз приезжать на танке, так как это более экологично."Чего все удивляются? Только плебеи должны заниматься сокращением выбросов углекислого газа", — написал третий."Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед", — заключил Jakub.Саммит "Большой двадцатки" состоялся в Риме 30-31 октября.

https://ria.ru/20211101/bayden-1757123368.html

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, саммит g20, рим, джо байден