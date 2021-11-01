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https://ria.ru/20211101/bayden-1757156670.html
Байден возмутил всех выходкой на саммите G20
В Сети возмутились кортежем Байдена на саммите G20 - РИА Новости, 01.11.2021
Байден возмутил всех выходкой на саммите G20
Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он приехал на саммит G20 в Рим в сопровождении кортежа из 85 автомобилей. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:39
2021-11-01T15:08
в мире
саммит g20
рим
джо байден
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он приехал на саммит G20 в Рим в сопровождении кортежа из 85 автомобилей.Большинство комментаторов отметили, что, судя по всему, ключевая тема встречи — проблема изменения климата — американского лидера совсем не волновала."Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!" — отметил Jayy."Господи, я сбился со счету. Сколько их вообще?" — спрашивает другой пользователь.Не обошлось и без шуток. Так, комментатор под ником Hang yang посоветовал главе Белого дома в следующий раз приезжать на танке, так как это более экологично."Чего все удивляются? Только плебеи должны заниматься сокращением выбросов углекислого газа", — написал третий."Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед", — заключил Jakub.Саммит "Большой двадцатки" состоялся в Риме 30-31 октября.
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в мире, саммит g20, рим, джо байден
10:39 01.11.2021 (обновлено: 15:08 01.11.2021)
 
В Сети возмутились кортежем Байдена на саммите G20

Пользователи Twitter назвали Байдена лицемером за кортеж из 85 машин на саммите по климату

© REUTERS / Italian Presidency handout/Francesco Ammendola/Кортеж президента США Джо Байдена в Риме
Кортеж президента США Джо Байдена в Риме - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Italian Presidency handout/Francesco Ammendola/
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он приехал на саммит G20 в Рим в сопровождении кортежа из 85 автомобилей.
Большинство комментаторов отметили, что, судя по всему, ключевая тема встречи — проблема изменения климата — американского лидера совсем не волновала.

"Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?" — задался вопросом один из читателей.

"Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!" — отметил Jayy.
"Господи, я сбился со счету. Сколько их вообще?" — спрашивает другой пользователь.
Не обошлось и без шуток. Так, комментатор под ником Hang yang посоветовал главе Белого дома в следующий раз приезжать на танке, так как это более экологично.

"Зато водитель каждой из этих машин использует не пластиковую, а бумажную трубочку для питья", — иронизирует еще один пользователь.

"Чего все удивляются? Только плебеи должны заниматься сокращением выбросов углекислого газа", — написал третий.
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"Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед", — заключил Jakub.
Саммит "Большой двадцатки" состоялся в Риме 30-31 октября.
 
В миреСаммит G20РимДжо Байден
 
 
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