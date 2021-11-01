Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/bayden-1757123368.html
Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться
Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться - РИА Новости, 01.11.2021
Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться
"Я — муж Джилл", — представился американский президент встречавшим его церковным сановникам Ватикана. Эта шутка задала несколько абсурдистский настрой всем... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:00
2021-11-01T09:20
авторы
саммит g20
сша
италия
ватикан
рим
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582974342_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_154a7b0cecd6eb45103da8c3cdd55c1b.jpg
"Я — муж Джилл", — представился американский президент встречавшим его церковным сановникам Ватикана. Эта шутка задала несколько абсурдистский настрой всем мероприятиям в Вечном городе: от встреч Джо Байдена с лидерами европейских стран до двухдневного саммита G20.Началось все с совершенно сюрреалистического проезда президентского кортежа по улицам Вечного города. Он выглядел как эмблема "новой нормальности". Вечно переполненные улицы Рима опустели, как во время бомбежки. Вдоль кромки тротуаров выстроились бесконечные шеренги силовиков. А по мостовым неторопливо плыл совершенно невероятный караван бронированных авто: президент США и его свита ехали в Ватикан на встречу с папой римским аж на восьмидесяти двух машинах. Что там у нас с углеродным следом? Его, видно, за собой только плебеи оставляют.Много лет нам из каждого утюга разъясняют, что миром правит невидимая рука рынка. Однако активность американского президента в последние три дня была такова, что казалось: западным миром управляет именно его рука, сплошь покрытая старческой "гречкой".В Ватикане Байден не только встретился с папой Франциском, но и возобновил отношения с жестоко — и не один раз — обиженным им президентом Франции. Эммануэль Макрон был вправе сердиться. Сначала афганский афронт — Байден вывел войска из страны, даже из вежливости не посоветовавшись с европейскими союзниками по НАТО. Потом другой удар: Штаты позвали в новый военный союз AUKUS Австралию и под это дело вынудили ее отменить многомиллиардный контракт на французские подлодки. Одновременно французам дали понять, что отныне в их традиционной песочнице — странах Индокитая — будут хозяйничать американцы, англичане и австралийцы. Макрон тогда разозлился так, что впервые в истории отозвал посла из Вашингтона.Однако на встрече с Байденом во французском посольстве в Ватикане президенты дали понять, что конфликт исчерпан. Байден очень удачно сыграл роль престарелого рамоли, ни за что не отвечающего и плохо понимающего, где находится. "Я не знал, — пробормотал он на вопрос репортера. — Я думал, что Францию информировали (по вопросам создания AUKUS)..." Никаких извинений президент Макрон не дождался. На видеозаписи с пресс-конференции хорошо видно, как он раздражен и до чего ему трудно сдерживаться.В ручном режиме президент США попытался решить и такой непростой вопрос, как энергообеспечение Европы. Канцлерин Меркель было дано указание "поддержать Украину". Дело в том, что в отсутствие газопровода животворящего данная территория оказалась настоящим чемоданом без ручки. Американцы и европейцы спихивают ее друг другу и не знают, что с ней делать.В сентябре лидеры Германии и США вроде бы заключили сделку. Меркель (или ее сменщик на посту канцлера) добьется от России того, чтобы она обеспечила Украину газом аж до 2034 года — на тринадцать лет вперед. А за это американцы разрешат немцам получать газ по "Северному потоку — 2".И вот это вот все нам когда-то позиционировали как "свободный рынок". Помните, как мы стремились когда-то в ВТО, как надеялись на систему простых и прозрачных правил, которая позволит нам встроиться в глобальную экономику? Но, едва вступив, столкнулись с дискриминацией, протекционизмом и злоупотреблением админресурсом.То нарушающий все рыночные нормы "Третий энергопакет" ЕС. То непонятно за что выкаченные санкции. Кто-нибудь еще помнит к ним повод? То вот теперь — вдумайтесь только — чтобы запустить торговлю газом по нами же выстроенному газопроводу, надо с какой-то стати взять на содержание Украину. А то американцы немцам чего-то там не позволят. Высокие, высокие отношения!Встреча президента США с западными лидерами в Риме показала основную проблему американской внешней политики. Штаты навязывают другим странам разнообразные договоренности, соглашения, контракты, конвенции. А потом с легкостью неимоверной выходят из всех этих соглашений и пытаются "порешать вопросы" в ручном режиме.В последние годы от недоговороспособности США страдают даже самые близкие и доверенные союзники. В 2015 году Вашингтон поддержал соглашение по иранской ядерной программе, в 2018-м из него вышел, сейчас озвучил свое желание вновь сесть за стол переговоров. Та же история с парижским соглашением по климату. В 2015-м США в него вошли, в 2020-м вышли, в 2021-м — снова вошли. "Замечательно входит, — говорил Винни-Пух. — И выходит тоже замечательно!"Страны, участвующие в подобных международных соглашениях, честно выполняют свои обязательства. Например, очищают промпроизводство, сокращают углеродные выбросы — кстати, сегодня мировым чемпионом по скорости их сокращения стала Россия. А Штаты — крупнейший в мире производитель CO2 — только кудахчут об ужасах глобального потепления, закошмаривая человечество, а сами и не думают осуществлять никакой энергетический переход.Это пусть европейские союзники замерзают в своих домах, стоят в очередях за бензином, сталкиваются с совершенно реальной угрозой голода. В Америке, как ни в чем не бывало, качают нефть, добывают газ и наваривают прибыль. Вашингтон расчудесным образом борется с глобальным потеплением чужими руками. Штаты никакой углеродный налог не ввели: куда выгоднее заставить это сделать европейцев.Если же вассалы осмелятся роптать, в ход идут прямые угрозы. Как раз накануне визита Байдена в Европу газета Financial Times опубликовала мнение неких анонимных европейских источников о том, что страны ЕС просят США ни в коем случае не отказываться от концепции первого ядерного удара. Европейцы-де жить не могут без американского ядерного зонтика. От кого зонтик? Ну как же — от России и от Китая.Пандемия коронавируса, конечно, сыграла свою роль в решении президента Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не ехать на встречу "Двадцатки" и на климатический саммит в Глазго. Однако еще важнее вот эта принципиальная недоговороспособность западных партнеров. Ну подпишем мы новые соглашения, ну начнем честно их выполнять, а потом увидим, что ведущие европейские страны с этого поезда уже соскочили, а Вашингтон в него даже и не садился никогда. И как-то так получится, что главным выгодоприобретателем всех договоренностей окажутся американцы, что-то перепадет европейцам, а Россию, как всегда, попытаются заставить платить и каяться.Римская встреча "Двадцатки" плавно перетекает в только что стартовавший климатический саммит в Глазго. Джо Байден повез туда новую американскую политику борьбы с потеплением. Она подробно описана во влиятельном журнале Foreign Affairs. Суть ее в том, что суверенные государства больше вообще не нужны, так как их правительства не могут победить "климатическую катастрофу".Поэтому нужно завести мировое правительство. Заправлять в нем будут американцы, однако некоторые должности приберегут для европейских союзников, прежде всего — для Британии. Самое многообещающе открытие американцев заключается в том, что "ресурсы государства не являются его национальным достоянием, они принадлежат всему миру." Если же суверенное государство распоряжается своими природными богатствами как-то неправильно, оно заслуживает иностранной интервенции — ей-богу, там прямо такими словами и сказано.В чем прелесть новой американской климатической политики? Она распространяется на все те государства, которые подписали разнообразные международные соглашения по экологии. Например, Конвенцию о сохранении биологического разнообразия. Ее приняли в 1992 году, там среди подписантов множество стран — от Буркина-Фасо до Китая, от России до островов Кука. Тогда еще думали, что биоразнообразие — это что-то такое милое, про дельфинов и бабочек. Как нетрудно догадаться, США эту конвенцию, как и многие другие соглашения по экологии, подписывать даже не думали. Вот действительно исключительная страна, которая сама позаботится о своих дельфинах и бабочках. А заодно присмотрит и за чужими.Вся климатическая повестка сводится к тому, что американцы предлагают своим европейским вассалам поучаствовать в ограблении России и Китая. Это будет типа компенсацией за энергетический переход. КНР обложат пошлинами и тарифами, Россию тоже. Плюс к этому у нас есть наши ресурсы, которые, как выясняется, теперь не совсем уже наши. Их так много, что нам угрожают из-за них реальной войной.Конечно, никаких рычагов для осуществления этой политики ни у США, ни у Европы не просматривается. Отсутствие Путина и Си Цзиньпина в Риме и Глазго стало довольно громким звоночком. Без них вся эта говорильня не имеет перспектив.Возможно, "мужу Джилл" и кажется, что он управляет всем миром. Возможно, он даже думает, что управляет вселенной. Однако когда саммиты закончатся и Байден уедет, европейцам придется вернуться в реальный мир. Там нужно будет по новой выстраивать честные и взаимовыгодные отношения с Россией и Китаем и все чаще игнорировать окрики из Вашингтона. Нелегко конечно, но пора привыкать.
https://ria.ru/20210402/klimat-1603837397.html
https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/gaz-1755488166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/klimat-1756670138.html
сша
италия
ватикан
рим
франция
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582974342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57152961240941f1d9b106f04e54aa48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, саммит g20, сша, италия, ватикан, рим, франция, великобритания, джо байден, большая двадцатка, нато, си цзиньпин, франциск (хорхе марио бергольо), северный поток — 2, россия
08:00 01.11.2021 (обновлено: 09:20 01.11.2021)
 

Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
"Я — муж Джилл", — представился американский президент встречавшим его церковным сановникам Ватикана. Эта шутка задала несколько абсурдистский настрой всем мероприятиям в Вечном городе: от встреч Джо Байдена с лидерами европейских стран до двухдневного саммита G20.
Началось все с совершенно сюрреалистического проезда президентского кортежа по улицам Вечного города. Он выглядел как эмблема "новой нормальности". Вечно переполненные улицы Рима опустели, как во время бомбежки. Вдоль кромки тротуаров выстроились бесконечные шеренги силовиков. А по мостовым неторопливо плыл совершенно невероятный караван бронированных авто: президент США и его свита ехали в Ватикан на встречу с папой римским аж на восьмидесяти двух машинах. Что там у нас с углеродным следом? Его, видно, за собой только плебеи оставляют.
Много лет нам из каждого утюга разъясняют, что миром правит невидимая рука рынка. Однако активность американского президента в последние три дня была такова, что казалось: западным миром управляет именно его рука, сплошь покрытая старческой "гречкой".
В Ватикане Байден не только встретился с папой Франциском, но и возобновил отношения с жестоко — и не один раз — обиженным им президентом Франции. Эммануэль Макрон был вправе сердиться. Сначала афганский афронт — Байден вывел войска из страны, даже из вежливости не посоветовавшись с европейскими союзниками по НАТО. Потом другой удар: Штаты позвали в новый военный союз AUKUS Австралию и под это дело вынудили ее отменить многомиллиардный контракт на французские подлодки. Одновременно французам дали понять, что отныне в их традиционной песочнице — странах Индокитая — будут хозяйничать американцы, англичане и австралийцы. Макрон тогда разозлился так, что впервые в истории отозвал посла из Вашингтона.
Однако на встрече с Байденом во французском посольстве в Ватикане президенты дали понять, что конфликт исчерпан. Байден очень удачно сыграл роль престарелого рамоли, ни за что не отвечающего и плохо понимающего, где находится. "Я не знал, — пробормотал он на вопрос репортера. — Я думал, что Францию информировали (по вопросам создания AUKUS)..." Никаких извинений президент Макрон не дождался. На видеозаписи с пресс-конференции хорошо видно, как он раздражен и до чего ему трудно сдерживаться.
Люди купаются в фонтане в США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 08:00
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
В ручном режиме президент США попытался решить и такой непростой вопрос, как энергообеспечение Европы. Канцлерин Меркель было дано указание "поддержать Украину". Дело в том, что в отсутствие газопровода животворящего данная территория оказалась настоящим чемоданом без ручки. Американцы и европейцы спихивают ее друг другу и не знают, что с ней делать.
В сентябре лидеры Германии и США вроде бы заключили сделку. Меркель (или ее сменщик на посту канцлера) добьется от России того, чтобы она обеспечила Украину газом аж до 2034 года — на тринадцать лет вперед. А за это американцы разрешат немцам получать газ по "Северному потоку — 2".
И вот это вот все нам когда-то позиционировали как "свободный рынок". Помните, как мы стремились когда-то в ВТО, как надеялись на систему простых и прозрачных правил, которая позволит нам встроиться в глобальную экономику? Но, едва вступив, столкнулись с дискриминацией, протекционизмом и злоупотреблением админресурсом.
То нарушающий все рыночные нормы "Третий энергопакет" ЕС. То непонятно за что выкаченные санкции. Кто-нибудь еще помнит к ним повод? То вот теперь — вдумайтесь только — чтобы запустить торговлю газом по нами же выстроенному газопроводу, надо с какой-то стати взять на содержание Украину. А то американцы немцам чего-то там не позволят. Высокие, высокие отношения!
Встреча президента США с западными лидерами в Риме показала основную проблему американской внешней политики. Штаты навязывают другим странам разнообразные договоренности, соглашения, контракты, конвенции. А потом с легкостью неимоверной выходят из всех этих соглашений и пытаются "порешать вопросы" в ручном режиме.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00
Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
В последние годы от недоговороспособности США страдают даже самые близкие и доверенные союзники. В 2015 году Вашингтон поддержал соглашение по иранской ядерной программе, в 2018-м из него вышел, сейчас озвучил свое желание вновь сесть за стол переговоров. Та же история с парижским соглашением по климату. В 2015-м США в него вошли, в 2020-м вышли, в 2021-м — снова вошли. "Замечательно входит, — говорил Винни-Пух. — И выходит тоже замечательно!"
Страны, участвующие в подобных международных соглашениях, честно выполняют свои обязательства. Например, очищают промпроизводство, сокращают углеродные выбросы — кстати, сегодня мировым чемпионом по скорости их сокращения стала Россия. А Штаты — крупнейший в мире производитель CO2 — только кудахчут об ужасах глобального потепления, закошмаривая человечество, а сами и не думают осуществлять никакой энергетический переход.
Это пусть европейские союзники замерзают в своих домах, стоят в очередях за бензином, сталкиваются с совершенно реальной угрозой голода. В Америке, как ни в чем не бывало, качают нефть, добывают газ и наваривают прибыль. Вашингтон расчудесным образом борется с глобальным потеплением чужими руками. Штаты никакой углеродный налог не ввели: куда выгоднее заставить это сделать европейцев.
Если же вассалы осмелятся роптать, в ход идут прямые угрозы. Как раз накануне визита Байдена в Европу газета Financial Times опубликовала мнение неких анонимных европейских источников о том, что страны ЕС просят США ни в коем случае не отказываться от концепции первого ядерного удара. Европейцы-де жить не могут без американского ядерного зонтика. От кого зонтик? Ну как же — от России и от Китая.
Пандемия коронавируса, конечно, сыграла свою роль в решении президента Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не ехать на встречу "Двадцатки" и на климатический саммит в Глазго. Однако еще важнее вот эта принципиальная недоговороспособность западных партнеров. Ну подпишем мы новые соглашения, ну начнем честно их выполнять, а потом увидим, что ведущие европейские страны с этого поезда уже соскочили, а Вашингтон в него даже и не садился никогда. И как-то так получится, что главным выгодоприобретателем всех договоренностей окажутся американцы, что-то перепадет европейцам, а Россию, как всегда, попытаются заставить платить и каяться.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 21:38Авторы
"Сами загнали себя в угол". Как ЕС проиграл гонку за "климатические мечты"
Римская встреча "Двадцатки" плавно перетекает в только что стартовавший климатический саммит в Глазго. Джо Байден повез туда новую американскую политику борьбы с потеплением. Она подробно описана во влиятельном журнале Foreign Affairs. Суть ее в том, что суверенные государства больше вообще не нужны, так как их правительства не могут победить "климатическую катастрофу".
Поэтому нужно завести мировое правительство. Заправлять в нем будут американцы, однако некоторые должности приберегут для европейских союзников, прежде всего — для Британии. Самое многообещающе открытие американцев заключается в том, что "ресурсы государства не являются его национальным достоянием, они принадлежат всему миру." Если же суверенное государство распоряжается своими природными богатствами как-то неправильно, оно заслуживает иностранной интервенции — ей-богу, там прямо такими словами и сказано.
В чем прелесть новой американской климатической политики? Она распространяется на все те государства, которые подписали разнообразные международные соглашения по экологии. Например, Конвенцию о сохранении биологического разнообразия. Ее приняли в 1992 году, там среди подписантов множество стран — от Буркина-Фасо до Китая, от России до островов Кука. Тогда еще думали, что биоразнообразие — это что-то такое милое, про дельфинов и бабочек. Как нетрудно догадаться, США эту конвенцию, как и многие другие соглашения по экологии, подписывать даже не думали. Вот действительно исключительная страна, которая сама позаботится о своих дельфинах и бабочках. А заодно присмотрит и за чужими.
Вся климатическая повестка сводится к тому, что американцы предлагают своим европейским вассалам поучаствовать в ограблении России и Китая. Это будет типа компенсацией за энергетический переход. КНР обложат пошлинами и тарифами, Россию тоже. Плюс к этому у нас есть наши ресурсы, которые, как выясняется, теперь не совсем уже наши. Их так много, что нам угрожают из-за них реальной войной.
Ветряные электростанции в Ларнаке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:43Авторы
Зеленая экономика как символ кризиса и тупости политиков
Конечно, никаких рычагов для осуществления этой политики ни у США, ни у Европы не просматривается. Отсутствие Путина и Си Цзиньпина в Риме и Глазго стало довольно громким звоночком. Без них вся эта говорильня не имеет перспектив.
Возможно, "мужу Джилл" и кажется, что он управляет всем миром. Возможно, он даже думает, что управляет вселенной. Однако когда саммиты закончатся и Байден уедет, европейцам придется вернуться в реальный мир. Там нужно будет по новой выстраивать честные и взаимовыгодные отношения с Россией и Китаем и все чаще игнорировать окрики из Вашингтона. Нелегко конечно, но пора привыкать.
 
АвторыСаммит G20СШАИталияВатиканРимФранцияВеликобританияДжо БайденБольшая двадцаткаНАТОСи ЦзиньпинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Северный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
01:15Аналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубля
01:09Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов
Лента новостейМолния
В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском мореАналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубляГлава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов