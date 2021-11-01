https://ria.ru/20211101/bayden-1757123368.html

Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться

Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться - РИА Новости, 01.11.2021

Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться

"Я — муж Джилл", — представился американский президент встречавшим его церковным сановникам Ватикана. Эта шутка задала несколько абсурдистский настрой всем... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:00

2021-11-01T08:00

2021-11-01T09:20

авторы

саммит g20

сша

италия

ватикан

рим

франция

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582974342_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_154a7b0cecd6eb45103da8c3cdd55c1b.jpg

"Я — муж Джилл", — представился американский президент встречавшим его церковным сановникам Ватикана. Эта шутка задала несколько абсурдистский настрой всем мероприятиям в Вечном городе: от встреч Джо Байдена с лидерами европейских стран до двухдневного саммита G20.Началось все с совершенно сюрреалистического проезда президентского кортежа по улицам Вечного города. Он выглядел как эмблема "новой нормальности". Вечно переполненные улицы Рима опустели, как во время бомбежки. Вдоль кромки тротуаров выстроились бесконечные шеренги силовиков. А по мостовым неторопливо плыл совершенно невероятный караван бронированных авто: президент США и его свита ехали в Ватикан на встречу с папой римским аж на восьмидесяти двух машинах. Что там у нас с углеродным следом? Его, видно, за собой только плебеи оставляют.Много лет нам из каждого утюга разъясняют, что миром правит невидимая рука рынка. Однако активность американского президента в последние три дня была такова, что казалось: западным миром управляет именно его рука, сплошь покрытая старческой "гречкой".В Ватикане Байден не только встретился с папой Франциском, но и возобновил отношения с жестоко — и не один раз — обиженным им президентом Франции. Эммануэль Макрон был вправе сердиться. Сначала афганский афронт — Байден вывел войска из страны, даже из вежливости не посоветовавшись с европейскими союзниками по НАТО. Потом другой удар: Штаты позвали в новый военный союз AUKUS Австралию и под это дело вынудили ее отменить многомиллиардный контракт на французские подлодки. Одновременно французам дали понять, что отныне в их традиционной песочнице — странах Индокитая — будут хозяйничать американцы, англичане и австралийцы. Макрон тогда разозлился так, что впервые в истории отозвал посла из Вашингтона.Однако на встрече с Байденом во французском посольстве в Ватикане президенты дали понять, что конфликт исчерпан. Байден очень удачно сыграл роль престарелого рамоли, ни за что не отвечающего и плохо понимающего, где находится. "Я не знал, — пробормотал он на вопрос репортера. — Я думал, что Францию информировали (по вопросам создания AUKUS)..." Никаких извинений президент Макрон не дождался. На видеозаписи с пресс-конференции хорошо видно, как он раздражен и до чего ему трудно сдерживаться.В ручном режиме президент США попытался решить и такой непростой вопрос, как энергообеспечение Европы. Канцлерин Меркель было дано указание "поддержать Украину". Дело в том, что в отсутствие газопровода животворящего данная территория оказалась настоящим чемоданом без ручки. Американцы и европейцы спихивают ее друг другу и не знают, что с ней делать.В сентябре лидеры Германии и США вроде бы заключили сделку. Меркель (или ее сменщик на посту канцлера) добьется от России того, чтобы она обеспечила Украину газом аж до 2034 года — на тринадцать лет вперед. А за это американцы разрешат немцам получать газ по "Северному потоку — 2".И вот это вот все нам когда-то позиционировали как "свободный рынок". Помните, как мы стремились когда-то в ВТО, как надеялись на систему простых и прозрачных правил, которая позволит нам встроиться в глобальную экономику? Но, едва вступив, столкнулись с дискриминацией, протекционизмом и злоупотреблением админресурсом.То нарушающий все рыночные нормы "Третий энергопакет" ЕС. То непонятно за что выкаченные санкции. Кто-нибудь еще помнит к ним повод? То вот теперь — вдумайтесь только — чтобы запустить торговлю газом по нами же выстроенному газопроводу, надо с какой-то стати взять на содержание Украину. А то американцы немцам чего-то там не позволят. Высокие, высокие отношения!Встреча президента США с западными лидерами в Риме показала основную проблему американской внешней политики. Штаты навязывают другим странам разнообразные договоренности, соглашения, контракты, конвенции. А потом с легкостью неимоверной выходят из всех этих соглашений и пытаются "порешать вопросы" в ручном режиме.В последние годы от недоговороспособности США страдают даже самые близкие и доверенные союзники. В 2015 году Вашингтон поддержал соглашение по иранской ядерной программе, в 2018-м из него вышел, сейчас озвучил свое желание вновь сесть за стол переговоров. Та же история с парижским соглашением по климату. В 2015-м США в него вошли, в 2020-м вышли, в 2021-м — снова вошли. "Замечательно входит, — говорил Винни-Пух. — И выходит тоже замечательно!"Страны, участвующие в подобных международных соглашениях, честно выполняют свои обязательства. Например, очищают промпроизводство, сокращают углеродные выбросы — кстати, сегодня мировым чемпионом по скорости их сокращения стала Россия. А Штаты — крупнейший в мире производитель CO2 — только кудахчут об ужасах глобального потепления, закошмаривая человечество, а сами и не думают осуществлять никакой энергетический переход.Это пусть европейские союзники замерзают в своих домах, стоят в очередях за бензином, сталкиваются с совершенно реальной угрозой голода. В Америке, как ни в чем не бывало, качают нефть, добывают газ и наваривают прибыль. Вашингтон расчудесным образом борется с глобальным потеплением чужими руками. Штаты никакой углеродный налог не ввели: куда выгоднее заставить это сделать европейцев.Если же вассалы осмелятся роптать, в ход идут прямые угрозы. Как раз накануне визита Байдена в Европу газета Financial Times опубликовала мнение неких анонимных европейских источников о том, что страны ЕС просят США ни в коем случае не отказываться от концепции первого ядерного удара. Европейцы-де жить не могут без американского ядерного зонтика. От кого зонтик? Ну как же — от России и от Китая.Пандемия коронавируса, конечно, сыграла свою роль в решении президента Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не ехать на встречу "Двадцатки" и на климатический саммит в Глазго. Однако еще важнее вот эта принципиальная недоговороспособность западных партнеров. Ну подпишем мы новые соглашения, ну начнем честно их выполнять, а потом увидим, что ведущие европейские страны с этого поезда уже соскочили, а Вашингтон в него даже и не садился никогда. И как-то так получится, что главным выгодоприобретателем всех договоренностей окажутся американцы, что-то перепадет европейцам, а Россию, как всегда, попытаются заставить платить и каяться.Римская встреча "Двадцатки" плавно перетекает в только что стартовавший климатический саммит в Глазго. Джо Байден повез туда новую американскую политику борьбы с потеплением. Она подробно описана во влиятельном журнале Foreign Affairs. Суть ее в том, что суверенные государства больше вообще не нужны, так как их правительства не могут победить "климатическую катастрофу".Поэтому нужно завести мировое правительство. Заправлять в нем будут американцы, однако некоторые должности приберегут для европейских союзников, прежде всего — для Британии. Самое многообещающе открытие американцев заключается в том, что "ресурсы государства не являются его национальным достоянием, они принадлежат всему миру." Если же суверенное государство распоряжается своими природными богатствами как-то неправильно, оно заслуживает иностранной интервенции — ей-богу, там прямо такими словами и сказано.В чем прелесть новой американской климатической политики? Она распространяется на все те государства, которые подписали разнообразные международные соглашения по экологии. Например, Конвенцию о сохранении биологического разнообразия. Ее приняли в 1992 году, там среди подписантов множество стран — от Буркина-Фасо до Китая, от России до островов Кука. Тогда еще думали, что биоразнообразие — это что-то такое милое, про дельфинов и бабочек. Как нетрудно догадаться, США эту конвенцию, как и многие другие соглашения по экологии, подписывать даже не думали. Вот действительно исключительная страна, которая сама позаботится о своих дельфинах и бабочках. А заодно присмотрит и за чужими.Вся климатическая повестка сводится к тому, что американцы предлагают своим европейским вассалам поучаствовать в ограблении России и Китая. Это будет типа компенсацией за энергетический переход. КНР обложат пошлинами и тарифами, Россию тоже. Плюс к этому у нас есть наши ресурсы, которые, как выясняется, теперь не совсем уже наши. Их так много, что нам угрожают из-за них реальной войной.Конечно, никаких рычагов для осуществления этой политики ни у США, ни у Европы не просматривается. Отсутствие Путина и Си Цзиньпина в Риме и Глазго стало довольно громким звоночком. Без них вся эта говорильня не имеет перспектив.Возможно, "мужу Джилл" и кажется, что он управляет всем миром. Возможно, он даже думает, что управляет вселенной. Однако когда саммиты закончатся и Байден уедет, европейцам придется вернуться в реальный мир. Там нужно будет по новой выстраивать честные и взаимовыгодные отношения с Россией и Китаем и все чаще игнорировать окрики из Вашингтона. Нелегко конечно, но пора привыкать.

https://ria.ru/20210402/klimat-1603837397.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/gaz-1755488166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/klimat-1756670138.html

сша

италия

ватикан

рим

франция

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, саммит g20, сша, италия, ватикан, рим, франция, великобритания, джо байден, большая двадцатка, нато, си цзиньпин, франциск (хорхе марио бергольо), северный поток — 2, россия