https://ria.ru/20211101/avto-1757221900.html

Автоэксперты рассказали об ответственности за опасное вождение

Автоэксперты рассказали об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 01.11.2021

Автоэксперты рассказали об ответственности за опасное вождение

Ответственность за опасное вождение - трудноприменимая норма, поскольку она состоит из перечня нарушений, за которые законом уже предусмотрены наказания,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:11

2021-11-01T15:11

2021-11-01T15:11

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Ответственность за опасное вождение - трудноприменимая норма, поскольку она состоит из перечня нарушений, за которые законом уже предусмотрены наказания, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, штраф составит три тысячи рублей.По его словам, ответственность за подобные нарушения весьма спорная, "поскольку само нарушение за опасное вождение состоит из множества других нарушений, которые, в свою очередь, уже запрещены правилами и ответственность за которые предусмотрена кодексом"."Я вас уверяю, как только санкции будут в кодекс внесены, то целый месяц эти нормы будут работать. Потому что комбаты своим сотрудникам скажут: "Товарищи офицеры, заступаем на службу. Обратите внимание – новая норма. Мы не можем подвести Госдуму. С каждого инспектора по пять протоколов за смену". Найдут. А потом поймут, как все бессмысленно, и спустят на тормоза. Как спускают на тормоза уже 5 лет введение санкций за это", - добавил он.По мнению председателя координационного совета Федерации автовладельцев Сергея Канаева, важен не сам размер штрафа, а неотвратимость наказания и определение вины.Он добавил, что штраф в три тысячи рублей – это не маленькая и не большая сумма, ведь все зависит от того, что совершил человек."Мы в своё время предлагали сделать так, чтобы в обязательном порядке все это фиксировалось на видео, а степень вины определял суд. Тогда можно было говорить об эффективности с одной стороны и с другой стороны о том, что наказание будет соответствовать степени вины, а не будет неким шаблонным отношением", - заключил он.

https://ria.ru/20211027/gibdd-1756485203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211024/avto-1755782111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, совет федерации рф, авто, россия