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СМИ: Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм
СМИ: Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм - РИА Новости, 31.10.2021
СМИ: Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм
Актриса Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм. Она экранизирует мемуары американской писательницы Лидии Юкнавич "Хронология воды"... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T05:54
2021-10-31T05:54
2021-10-31T05:54
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актриса Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм. Она экранизирует мемуары американской писательницы Лидии Юкнавич "Хронология воды" ("The Chronology of Water"), сообщает Variety. В беседе с изданием, Стюарт рассказала, что сейчас проводит кастинг. "Мы ищем нашу Лидию Юкнавич", — прокомментировала она, добавив, что на этой неделе также занималась поиском потенциальных инвесторов.На вопрос журналиста о том, планирует ли она изобразить еще какого-нибудь персонажа в своей картине, Стюарт ответила: "Нет. Для меня здесь нет роли. Думаю, в зависимости от того, кто будет играть Лидию, я могла бы стать ее старшей сестрой, но, вероятно, нет. Я все пытаюсь найти способ, чтобы попасть в этот фильм, но вряд ли получится". Дата релиза фильма Кристен Стюарт пока не объявлена.Это не первый раз, когда актриса пробует силы, как режиссер. Только раньше она снимала короткометражки. В 2017 году на Каннском кинофестивале она представила ленту "Пойдем поплаваем", в которой рассказала, какие страхи переживает человек с разбитым сердцем. А в 2020 году Стюарт сняла небольшую историю для киноальманаха Netflix "Homemade", посвященного локдауну. Сейчас актриса активно продвигает драму Пабло Ларриана "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", в которой сыграла леди Ди, а также только что завершила сниматься в ленте Дэвида Кроненберга "Преступления будущего".
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, дэвид кроненберг, кристен стюарт, netflix
СМИ: Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм
Актриса Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Актриса Кристен Стюарт впервые снимет полнометражный художественный фильм. Она экранизирует мемуары американской писательницы Лидии Юкнавич "Хронология воды" ("The Chronology of Water"), сообщает
Variety.
В беседе с изданием, Стюарт рассказала, что сейчас проводит кастинг. "Мы ищем нашу Лидию Юкнавич", — прокомментировала она, добавив, что на этой неделе также занималась поиском потенциальных инвесторов.
"Нам нужно не так уже много средств. Это действительно небольшой фильм. Я в нем хотела бы сыграть, когда была моложе", — отметила 31-летняя актриса.
На вопрос журналиста о том, планирует ли она изобразить еще какого-нибудь персонажа в своей картине, Стюарт ответила: "Нет. Для меня здесь нет роли. Думаю, в зависимости от того, кто будет играть Лидию, я могла бы стать ее старшей сестрой, но, вероятно, нет. Я все пытаюсь найти способ, чтобы попасть в этот фильм, но вряд ли получится".
Дата релиза фильма Кристен Стюарт пока не объявлена.
Это не первый раз, когда актриса пробует силы, как режиссер. Только раньше она снимала короткометражки. В 2017 году на Каннском кинофестивале она представила ленту "Пойдем поплаваем", в которой рассказала, какие страхи переживает человек с разбитым сердцем. А в 2020 году Стюарт сняла небольшую историю для киноальманаха Netflix "Homemade", посвященного локдауну.
Сейчас актриса активно продвигает драму Пабло Ларриана "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", в которой сыграла леди Ди, а также только что завершила сниматься в ленте Дэвида Кроненберга "Преступления будущего".