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ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире
ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире - РИА Новости, 31.10.2021
ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире
Евросоюз считает необходимым работать над снижением выбросов от производства стали и бороться с ее перепроизводством, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:00
2021-10-31T17:00
сша
джо байден
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз считает необходимым работать над снижением выбросов от производства стали и бороться с ее перепроизводством, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.Производство стали - один из крупнейших источников выбросов углерода в мире.Для этого и планируется выработать Глобальное соглашение по устойчивой стали, которое будет открыто для присоединения других стран, пояснила она. ЕС и Соединенные Штаты при этом будут вместе работать, чтобы обеспечить "долгосрочную жизнеспособность" стальной промышленности и "стимулировать производство и торговлю низкоуглеродистой сталью", сказала фон дер Ляйен.ЕС и США хотят завершить работу над этим соглашением в течение двух лет, говорится в материалах Еврокомиссии.Еврокомиссия а своих материалах также отмечает, что это соглашение должно коснуться не только стальной, но и алюминиевой промышленности.
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сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
17:00 31.10.2021
 
ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире

ЕС призвал работать над снижением выбросов от производства стали

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз считает необходимым работать над снижением выбросов от производства стали и бороться с ее перепроизводством, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.
"Я рада сообщить, что сегодня мы с президентом Байденом договорились приостановить действие пошлин на сталь и алюминий и начать работу над новым Глобальным соглашением по устойчивой стали. Это (усилия - ред.) по декарбонизации мирового производства стали и торговли ею - большой шаг на пути борьбы с изменением климата", - сказала она.
Производство стали - один из крупнейших источников выбросов углерода в мире.
"Чтобы потребление и торговля сталью были устойчивыми, мы должны решить проблему выбросов в отрасли. Мы также должны решить проблемы избыточных мощностей", - отметила глава ЕК.
Для этого и планируется выработать Глобальное соглашение по устойчивой стали, которое будет открыто для присоединения других стран, пояснила она. ЕС и Соединенные Штаты при этом будут вместе работать, чтобы обеспечить "долгосрочную жизнеспособность" стальной промышленности и "стимулировать производство и торговлю низкоуглеродистой сталью", сказала фон дер Ляйен.
ЕС и США хотят завершить работу над этим соглашением в течение двух лет, говорится в материалах Еврокомиссии.
Еврокомиссия а своих материалах также отмечает, что это соглашение должно коснуться не только стальной, но и алюминиевой промышленности.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 15:51
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий
 
СШАДжо БайденЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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