https://ria.ru/20211031/stal-1757102810.html

ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире

ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире - РИА Новости, 31.10.2021

ЕС призвал бороться с перепроизводством стали в мире

Евросоюз считает необходимым работать над снижением выбросов от производства стали и бороться с ее перепроизводством, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:00

2021-10-31T17:00

2021-10-31T17:00

сша

джо байден

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз считает необходимым работать над снижением выбросов от производства стали и бороться с ее перепроизводством, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.Производство стали - один из крупнейших источников выбросов углерода в мире.Для этого и планируется выработать Глобальное соглашение по устойчивой стали, которое будет открыто для присоединения других стран, пояснила она. ЕС и Соединенные Штаты при этом будут вместе работать, чтобы обеспечить "долгосрочную жизнеспособность" стальной промышленности и "стимулировать производство и торговлю низкоуглеродистой сталью", сказала фон дер Ляйен.ЕС и США хотят завершить работу над этим соглашением в течение двух лет, говорится в материалах Еврокомиссии.Еврокомиссия а своих материалах также отмечает, что это соглашение должно коснуться не только стальной, но и алюминиевой промышленности.

https://ria.ru/20211031/es-1757095722.html

сша

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сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен