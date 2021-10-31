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Девушка, сделавшая откровенное фото у Исаакиевского собора, раскаялась
Девушка, сделавшая откровенное фото у Исаакиевского собора, раскаялась - РИА Новости, 31.10.2021
Девушка, сделавшая откровенное фото у Исаакиевского собора, раскаялась
Октябрьский районный суд Петербурга не стал назначать запрет определенных действий Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T20:18
2021-10-31T20:18
2021-10-31T21:35
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга не стал назначать запрет определенных действий Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. О такой мере пресечения просило следствие, но его доводы суд счел "предположительными". В пресс-службе добавили, что девушка признала вину и раскаялась.Откровенные фото и видео Волкова сделала летом 2020 года и выложила в соцсети. Дело открыли по статье "Оскорбление чувств верующих".
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происшествия, санкт-петербург, россия
20:18 31.10.2021 (обновлено: 21:35 31.10.2021)
Девушка, сделавшая откровенное фото у Исаакиевского собора, раскаялась
Суд отпустил девушку, задержанную за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора