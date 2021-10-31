https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

"Ледниковый период": самые яркие номера проекта

"Ледниковый период": самые яркие номера проекта - РИА Новости, 31.10.2021

"Ледниковый период": самые яркие номера проекта

Новый сезон "Ледникового периода" в самом разгаре. За годы в эфире проект поставил на коньки десятки звезд отечественного шоубиза. Юлия Барановская, Ольга... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:15

2021-10-31T16:15

2021-10-31T16:15

шоубиз

полина гагарина

знаменитости

татьяна тарасова

ольга бузова

алексей тихонов

татьяна навка

роман костомаров

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новый сезон "Ледникового периода" в самом разгаре. За годы в эфире проект поставил на коньки десятки звезд отечественного шоубиза. Юлия Барановская, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Даня Милохин и многие другие катались и делали успехи в сложном виде спорта. Одни из самых запоминающихся выступлений за последние пять лет — в материале РИА Новости. 1. Ольга Кузьмина и Александр Энберт — "Ты не целуй""Технически — если можно было бы поставить 7.0, я бы поставила! Актерски — очень хорошо", — высказалась Татьяна Тарасова. Получить такую высокую оценку от самой строгой судьи "Ледникового периода" — уже награда. Но не только легендарный тренер осталась в восторге от выступления актрисы Ольги Кузьминой и серебряного призера Олимпиады Александра Энберта — все члены жюри поставили им 6.0 за технику и столько же за артистизм. Зрителям номер на песню Полины Гагариной "Ты не целуй" тоже понравился. Менее чем за год фрагмент программы с их выходом на лед набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. 2. Евгения Медведева и Даня Милохин — Suis-moi"Упал красиво, девчонку не убил — самое главное!" — обсуждают в Сети танец Евгении Медведевой и Дани Милохина. Впрочем, эпичное падение на льду тиктокера и серебряной призерки Олимпиады выступление не испортили. Как настоящие бойцы и профессионалы, они встали, откатали программу до конца и получили 5.9 за артистизм и 5.8 за технику от всех судей. К слову, их пара уже стала главной фавориткой нового сезона. Их выступления получают высокие оценки не только от жюри проекта, но и от зрителей и пользователей Сети. 3. Юлия Барановская и Максим Шабалин — Confessa"Мне все не понравилось. Я не люблю агрессию", — Оксана Пушкина раскритиковала выступление Юлии Барановской и Максима Шабалина. Однако у бронзового призера Олимпийских игр и теледивы нашлись и защитники. Среди них Алла Духова и Татьяна Тарасова. Поддержали участников и зрители: "Прелесть! Такая страсть! Юля — умница. Максим удивил, так удивил", "Молодец, Юля! Сколько у нее таланта, выдержки, ума и артистизма!" — пишут пользователи. 4. Татьяна Навка и Андрей Бурковский — Beautiful That WayВ основе номера олимпийской чемпионки Татьяны Навки и актера Андрея Бурковского — фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна". Артисты серьезно рисковали, ведь в картине рассказывается об одной из самых ужасных трагедий в истории — Холокосте. Жюри и зрители решили, что фигуристка и актер со сложнейшей задачей справились. За выступление пара получила самые высокие оценки из возможных. 5. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев — "Сансара"11.62 — общий балл, который певице Ольге Бузовой и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву поставили судьи за номер на песню Басты "Сансара". Не самая высокая оценка. Да и мнения пользователей разошлись. Фанаты назвали Бузову "драматической актрисой", а само выступление "космосом". Хейтеры нашли за что упрекнуть теледиву. Ольге к негативу в свой адрес не привыкать. К тому же без наград пара не осталась. По итогам седьмого сезона ведущая и серебряный призер Олимпийских игр получили "Приз зрительских симпатий".6. Ирина Пегова и Алексей Тихонов — "La Pata y el Pato""Я обожаю Алексея Тихонова. Каждый раз, когда я смотрю на Ирину Пегову на сцене — это фейерверк эмоций", — призналась Татьяна Навка. Прославленный фигурист и звезда проектов "СуперБобровы" и "Пищеблок" представили юмористичный номер. Выступление очаровало фанатов и понравилось судьям, которые поставили паре общий балл 11.68.Регина Тодоренко и Роман Костомаров — "С любимыми не расставайтесь""Когда ты видишь такие номера, и стихи, положенные на музыку, оживают, и ты слышишь это и смотришь с замиранием — такие вещи остаются очень надолго в твоем сердце. И можно сказать, то, что я сейчас видела, будет жить во мне, останется во мне на очень долгое время", — Татьяна Тарасова оценила выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова. Общий балл за выступление — 11.96. Судя по отзывам, фанаты поставили бы олимпийскому чемпиону и телеведущей одни шестерки. "Очень трогательное вступление. Региночка умница, а Рома, как всегда, великолепен", "Шикарное выступление! До слез! Держали в напряжении от начала и до конца", — пишут пользователи в комментариях.

https://ria.ru/20211005/dava-1753225155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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