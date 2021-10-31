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Шоубиз
https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html
"Ледниковый период": самые яркие номера проекта
"Ледниковый период": самые яркие номера проекта - РИА Новости, 31.10.2021
"Ледниковый период": самые яркие номера проекта
Новый сезон "Ледникового периода" в самом разгаре. За годы в эфире проект поставил на коньки десятки звезд отечественного шоубиза. Юлия Барановская, Ольга... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:15
2021-10-31T16:15
шоубиз
полина гагарина
знаменитости
татьяна тарасова
ольга бузова
алексей тихонов
татьяна навка
роман костомаров
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новый сезон "Ледникового периода" в самом разгаре. За годы в эфире проект поставил на коньки десятки звезд отечественного шоубиза. Юлия Барановская, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Даня Милохин и многие другие катались и делали успехи в сложном виде спорта. Одни из самых запоминающихся выступлений за последние пять лет — в материале РИА Новости. 1. Ольга Кузьмина и Александр Энберт — "Ты не целуй""Технически — если можно было бы поставить 7.0, я бы поставила! Актерски — очень хорошо", — высказалась Татьяна Тарасова. Получить такую высокую оценку от самой строгой судьи "Ледникового периода" — уже награда. Но не только легендарный тренер осталась в восторге от выступления актрисы Ольги Кузьминой и серебряного призера Олимпиады Александра Энберта — все члены жюри поставили им 6.0 за технику и столько же за артистизм. Зрителям номер на песню Полины Гагариной "Ты не целуй" тоже понравился. Менее чем за год фрагмент программы с их выходом на лед набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. 2. Евгения Медведева и Даня Милохин — Suis-moi"Упал красиво, девчонку не убил — самое главное!" — обсуждают в Сети танец Евгении Медведевой и Дани Милохина. Впрочем, эпичное падение на льду тиктокера и серебряной призерки Олимпиады выступление не испортили. Как настоящие бойцы и профессионалы, они встали, откатали программу до конца и получили 5.9 за артистизм и 5.8 за технику от всех судей. К слову, их пара уже стала главной фавориткой нового сезона. Их выступления получают высокие оценки не только от жюри проекта, но и от зрителей и пользователей Сети. 3. Юлия Барановская и Максим Шабалин — Confessa"Мне все не понравилось. Я не люблю агрессию", — Оксана Пушкина раскритиковала выступление Юлии Барановской и Максима Шабалина. Однако у бронзового призера Олимпийских игр и теледивы нашлись и защитники. Среди них Алла Духова и Татьяна Тарасова. Поддержали участников и зрители: "Прелесть! Такая страсть! Юля — умница. Максим удивил, так удивил", "Молодец, Юля! Сколько у нее таланта, выдержки, ума и артистизма!" — пишут пользователи. 4. Татьяна Навка и Андрей Бурковский — Beautiful That WayВ основе номера олимпийской чемпионки Татьяны Навки и актера Андрея Бурковского — фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна". Артисты серьезно рисковали, ведь в картине рассказывается об одной из самых ужасных трагедий в истории — Холокосте. Жюри и зрители решили, что фигуристка и актер со сложнейшей задачей справились. За выступление пара получила самые высокие оценки из возможных. 5. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев — "Сансара"11.62 — общий балл, который певице Ольге Бузовой и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву поставили судьи за номер на песню Басты "Сансара". Не самая высокая оценка. Да и мнения пользователей разошлись. Фанаты назвали Бузову "драматической актрисой", а само выступление "космосом". Хейтеры нашли за что упрекнуть теледиву. Ольге к негативу в свой адрес не привыкать. К тому же без наград пара не осталась. По итогам седьмого сезона ведущая и серебряный призер Олимпийских игр получили "Приз зрительских симпатий".6. Ирина Пегова и Алексей Тихонов — "La Pata y el Pato""Я обожаю Алексея Тихонова. Каждый раз, когда я смотрю на Ирину Пегову на сцене — это фейерверк эмоций", — призналась Татьяна Навка. Прославленный фигурист и звезда проектов "СуперБобровы" и "Пищеблок" представили юмористичный номер. Выступление очаровало фанатов и понравилось судьям, которые поставили паре общий балл 11.68.Регина Тодоренко и Роман Костомаров — "С любимыми не расставайтесь""Когда ты видишь такие номера, и стихи, положенные на музыку, оживают, и ты слышишь это и смотришь с замиранием — такие вещи остаются очень надолго в твоем сердце. И можно сказать, то, что я сейчас видела, будет жить во мне, останется во мне на очень долгое время", — Татьяна Тарасова оценила выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова. Общий балл за выступление — 11.96. Судя по отзывам, фанаты поставили бы олимпийскому чемпиону и телеведущей одни шестерки. "Очень трогательное вступление. Региночка умница, а Рома, как всегда, великолепен", "Шикарное выступление! До слез! Держали в напряжении от начала и до конца", — пишут пользователи в комментариях.
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полина гагарина, знаменитости, татьяна тарасова, ольга бузова, алексей тихонов, татьяна навка, роман костомаров, дмитрий соловьев (фигурист), ирина пегова, регина тодоренко, андрей бурковский, юлия барановская, максим шабалин, александр энберт, евгения медведева, даня милохин
16:15 31.10.2021
 

"Ледниковый период": самые яркие номера проекта

© Фото : Instagram Дмитрия СоловьеваДмитрий Соловьев и Ольга Бузова на проекте "Ледниковый период"
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на проекте Ледниковый период - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Фото : Instagram Дмитрия Соловьева
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новый сезон "Ледникового периода" в самом разгаре. За годы в эфире проект поставил на коньки десятки звезд отечественного шоубиза. Юлия Барановская, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Даня Милохин и многие другие катались и делали успехи в сложном виде спорта. Одни из самых запоминающихся выступлений за последние пять лет — в материале РИА Новости.

1. Ольга Кузьмина и Александр Энберт — "Ты не целуй"

"Технически — если можно было бы поставить 7.0, я бы поставила! Актерски — очень хорошо", — высказалась Татьяна Тарасова.
Получить такую высокую оценку от самой строгой судьи "Ледникового периода" — уже награда. Но не только легендарный тренер осталась в восторге от выступления актрисы Ольги Кузьминой и серебряного призера Олимпиады Александра Энберта — все члены жюри поставили им 6.0 за технику и столько же за артистизм.
Зрителям номер на песню Полины Гагариной "Ты не целуй" тоже понравился. Менее чем за год фрагмент программы с их выходом на лед набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.

2. Евгения Медведева и Даня Милохин — Suis-moi

"Упал красиво, девчонку не убил — самое главное!" — обсуждают в Сети танец Евгении Медведевой и Дани Милохина. Впрочем, эпичное падение на льду тиктокера и серебряной призерки Олимпиады выступление не испортили. Как настоящие бойцы и профессионалы, они встали, откатали программу до конца и получили 5.9 за артистизм и 5.8 за технику от всех судей.
К слову, их пара уже стала главной фавориткой нового сезона. Их выступления получают высокие оценки не только от жюри проекта, но и от зрителей и пользователей Сети.

3. Юлия Барановская и Максим Шабалин — Confessa

"Мне все не понравилось. Я не люблю агрессию", — Оксана Пушкина раскритиковала выступление Юлии Барановской и Максима Шабалина.
Однако у бронзового призера Олимпийских игр и теледивы нашлись и защитники. Среди них Алла Духова и Татьяна Тарасова. Поддержали участников и зрители: "Прелесть! Такая страсть! Юля — умница. Максим удивил, так удивил", "Молодец, Юля! Сколько у нее таланта, выдержки, ума и артистизма!" — пишут пользователи.

4. Татьяна Навка и Андрей Бурковский — Beautiful That Way

В основе номера олимпийской чемпионки Татьяны Навки и актера Андрея Бурковского — фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна". Артисты серьезно рисковали, ведь в картине рассказывается об одной из самых ужасных трагедий в истории — Холокосте.
Жюри и зрители решили, что фигуристка и актер со сложнейшей задачей справились. За выступление пара получила самые высокие оценки из возможных.

5. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев — "Сансара"

11.62 — общий балл, который певице Ольге Бузовой и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву поставили судьи за номер на песню Басты "Сансара". Не самая высокая оценка. Да и мнения пользователей разошлись.
Фанаты назвали Бузову "драматической актрисой", а само выступление "космосом". Хейтеры нашли за что упрекнуть теледиву. Ольге к негативу в свой адрес не привыкать. К тому же без наград пара не осталась. По итогам седьмого сезона ведущая и серебряный призер Олимпийских игр получили "Приз зрительских симпатий".

6. Ирина Пегова и Алексей Тихонов — "La Pata y el Pato"

"Я обожаю Алексея Тихонова. Каждый раз, когда я смотрю на Ирину Пегову на сцене — это фейерверк эмоций", — призналась Татьяна Навка.
Прославленный фигурист и звезда проектов "СуперБобровы" и "Пищеблок" представили юмористичный номер. Выступление очаровало фанатов и понравилось судьям, которые поставили паре общий балл 11.68.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров — "С любимыми не расставайтесь"

"Когда ты видишь такие номера, и стихи, положенные на музыку, оживают, и ты слышишь это и смотришь с замиранием — такие вещи остаются очень надолго в твоем сердце. И можно сказать, то, что я сейчас видела, будет жить во мне, останется во мне на очень долгое время", — Татьяна Тарасова оценила выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова.
Общий балл за выступление — 11.96. Судя по отзывам, фанаты поставили бы олимпийскому чемпиону и телеведущей одни шестерки.
"Очень трогательное вступление. Региночка умница, а Рома, как всегда, великолепен", "Шикарное выступление! До слез! Держали в напряжении от начала и до конца", — пишут пользователи в комментариях.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 18:31Шоубиз
Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы
 
ШоубизПолина ГагаринаЗнаменитостиТатьяна ТарасоваОльга БузоваАлексей ТихоновТатьяна НавкаРоман КостомаровДмитрий Соловьев (фигурист)Ирина ПеговаРегина ТодоренкоАндрей БурковскийЮлия БарановскаяМаксим ШабалинАлександр ЭнбертЕвгения МедведеваДаня Милохин
 
 
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