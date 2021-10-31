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Раскрыты подробности ДТП в Армении, в котором погиб российский пограничник
Раскрыты подробности ДТП в Армении, в котором погиб российский пограничник - РИА Новости, 31.10.2021
Раскрыты подробности ДТП в Армении, в котором погиб российский пограничник
Полиция Армении назвала в субботу имя погибшего 29 октября в ДТП российского пограничника, по данным ведомства, это 23-летний водитель упавшего в ущелье... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:29
2021-10-31T09:29
2021-10-31T09:29
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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Полиция Армении назвала в субботу имя погибшего 29 октября в ДТП российского пограничника, по данным ведомства, это 23-летний водитель упавшего в ущелье грузовика.В пятницу МЧС Армении заявило, что на 80-м километре автодороги Ереван-Мегри, на перевалах близ села Тигранашег грузовой автомобиль пограничных войск РФ выехал за пределы проезжей части и упал в 150-метровое ущелье. Один человек погиб, еще один ранен.
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в мире, армения, мчс армении, россия
Раскрыты подробности ДТП в Армении, в котором погиб российский пограничник
Полиция Армении назвала имя погибшего в ДТП российского пограничника