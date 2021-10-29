https://ria.ru/20211029/pogranichnik-1756882974.html

В Армении в ДТП погиб российский пограничник

В Армении в ДТП погиб российский пограничник - РИА Новости, 29.10.2021

В Армении в ДТП погиб российский пограничник

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении подтвердили информацию армянских СМИ о ДТП с грузовиком российских погранвойск, в результате которого один... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:01

2021-10-29T16:01

2021-10-29T16:06

в мире

армения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении подтвердили информацию армянских СМИ о ДТП с грузовиком российских погранвойск, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.Ранее специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com сообщил, что 29 октября, в Араратской области, на перевале близ села Тигранашен грузовой автомобиль упал в ущелье. Отмечалось, что в результате ДТП один военнослужащий погранвойск РФ погиб, второй пострадал."Выяснилось, что на 80 километре автодороги Ереван-Мегри грузовой автомобиль пограничных войск РФ выехал за пределы проезжей части и упал в 150-метровое ущелье. Один человек погиб, еще один ранен", - говорится в сообщении на сайте МЧС.Российские пограничники охраняют границу Армении с Ираном и Турцией. Они также размещены на некоторых участках армяно-азербайджанской пограничной зоны.

https://ria.ru/20160602/1441933006.html

армения

россия

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2021

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в мире, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия