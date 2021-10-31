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В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем - РИА Новости, 31.10.2021
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
Панихида по погибшим в крушении самолета над Синаем в 2015 году прошла в воскресенье в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, который... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:15
2021-10-31T11:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
airbus a321
крушение самолета "когалымавиа" в египте
когалымавиа
шарм-эш-шейх
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Панихида по погибшим в крушении самолета над Синаем в 2015 году прошла в воскресенье в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, который вместе с социальном центром возводится в Петербурге в память о жертвах авиакатастрофы, сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".Как следует из видео поминальной службы, опубликованного на странице фонда в соцсети "ВКонтакте", в помещении собрались близкие погибших, к которым перед панихидой обратился настоятель будущего храма Сергий Кубышкин со словами поддержки и утешения. "В беде и в радости, горе и печали мы должны быть вместе", - сказал он, назвав строящийся храм "родным домом" каждого, чьи родственники погибли в авиакатастрофе.Ранее в субботу у обновленного мемориала "Сложенные крылья" в память о погибших в крушении самолета над Синаем на Серафимовском кладбище прошел траурный митинг. Также память жертв авиакатастрофы, в которой погибли 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.Храм Димитрия Солунского планируется достроить до конца 2021 года, в следующем году начнутся работы по художественной отделке, сообщал Кубышкин накануне траурных мероприятий.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321, крушение самолета "когалымавиа" в египте, когалымавиа, шарм-эш-шейх, новости - туризм
11:15 31.10.2021 (обновлено: 11:41 31.10.2021)
 
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем

Панихида по жертвам крушения самолета над Синаем прошла в строящемся храме в Петербурге

© Фото : Благотворительный фонд "Рейс 9268"Поминовение погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году строящемся храме Димитрия Солунского в Санкт-Петербурге
Поминовение погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году строящемся храме Димитрия Солунского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Рейс 9268"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Панихида по погибшим в крушении самолета над Синаем в 2015 году прошла в воскресенье в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, который вместе с социальном центром возводится в Петербурге в память о жертвах авиакатастрофы, сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".
Как следует из видео поминальной службы, опубликованного на странице фонда в соцсети "ВКонтакте", в помещении собрались близкие погибших, к которым перед панихидой обратился настоятель будущего храма Сергий Кубышкин со словами поддержки и утешения. "В беде и в радости, горе и печали мы должны быть вместе", - сказал он, назвав строящийся храм "родным домом" каждого, чьи родственники погибли в авиакатастрофе.
Ранее в субботу у обновленного мемориала "Сложенные крылья" в память о погибших в крушении самолета над Синаем на Серафимовском кладбище прошел траурный митинг. Также память жертв авиакатастрофы, в которой погибли 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.
Храм Димитрия Солунского планируется достроить до конца 2021 года, в следующем году начнутся работы по художественной отделке, сообщал Кубышкин накануне траурных мероприятий.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Airbus A321Крушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеКогалымавиаШарм-эш-ШейхНовости - Туризм
 
 
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