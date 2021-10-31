https://ria.ru/20211031/peterburg-1757074080.html

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем - РИА Новости, 31.10.2021

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем

Панихида по погибшим в крушении самолета над Синаем в 2015 году прошла в воскресенье в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, который... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:15

2021-10-31T11:15

2021-10-31T11:41

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

airbus a321

крушение самолета "когалымавиа" в египте

когалымавиа

шарм-эш-шейх

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Панихида по погибшим в крушении самолета над Синаем в 2015 году прошла в воскресенье в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, который вместе с социальном центром возводится в Петербурге в память о жертвах авиакатастрофы, сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".Как следует из видео поминальной службы, опубликованного на странице фонда в соцсети "ВКонтакте", в помещении собрались близкие погибших, к которым перед панихидой обратился настоятель будущего храма Сергий Кубышкин со словами поддержки и утешения. "В беде и в радости, горе и печали мы должны быть вместе", - сказал он, назвав строящийся храм "родным домом" каждого, чьи родственники погибли в авиакатастрофе.Ранее в субботу у обновленного мемориала "Сложенные крылья" в память о погибших в крушении самолета над Синаем на Серафимовском кладбище прошел траурный митинг. Также память жертв авиакатастрофы, в которой погибли 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.Храм Димитрия Солунского планируется достроить до конца 2021 года, в следующем году начнутся работы по художественной отделке, сообщал Кубышкин накануне траурных мероприятий.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

https://ria.ru/20211021/pamyat-1755510247.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321, крушение самолета "когалымавиа" в египте, когалымавиа, шарм-эш-шейх, новости - туризм