11:15 31.10.2021 (обновлено: 11:41 31.10.2021)
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
Панихида по жертвам крушения самолета над Синаем прошла в строящемся храме в Петербурге
© Фото : Благотворительный фонд "Рейс 9268"Поминовение погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году строящемся храме Димитрия Солунского в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Панихида по погибшим в крушении самолета над Синаем в 2015 году прошла в воскресенье в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, который вместе с социальном центром возводится в Петербурге в память о жертвах авиакатастрофы, сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".
Как следует из видео поминальной службы, опубликованного на странице фонда в соцсети "ВКонтакте", в помещении собрались близкие погибших, к которым перед панихидой обратился настоятель будущего храма Сергий Кубышкин со словами поддержки и утешения. "В беде и в радости, горе и печали мы должны быть вместе", - сказал он, назвав строящийся храм "родным домом" каждого, чьи родственники погибли в авиакатастрофе.
Ранее в субботу у обновленного мемориала "Сложенные крылья" в память о погибших в крушении самолета над Синаем на Серафимовском кладбище прошел траурный митинг. Также память жертв авиакатастрофы, в которой погибли 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.
Храм Димитрия Солунского планируется достроить до конца 2021 года, в следующем году начнутся работы по художественной отделке, сообщал Кубышкин накануне траурных мероприятий.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.