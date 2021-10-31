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Мужчина не нашел чистых носков и не пошел на работу
Мужчина отказался идти на работу из-за отсутствия чистых носков - РИА Новости, 31.10.2021
Мужчина не нашел чистых носков и не пошел на работу
В Бристоле мужчина отказался идти на работу из-за отсутствия чистых носков, пишет The Mirror. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:44
2021-10-31T16:44
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Бристоле мужчина отказался идти на работу из-за отсутствия чистых носков, пишет The Mirror.Инцидент получил широкую огласку в социальных сетях после того, как начальник выложил в Twitter фотографию сообщения, в котором его сотрудник жалуется на жену, не постиравшую ему носки.В свое оправдание он также добавил, что не может пойти на работу в обуви на босую ногу, так как в его ботинках "большие дыры".На удивление многих пользователей руководитель ответил, что уволил бы непутевого сотрудника его, если бы на его месте был кто-то другой.Комментаторы, в свою очередь, восприняли произошедшее менее лояльно."Разве он не мог купить носки по дороге на работу?", — задался вопросом один из них.Некоторые читатели сошлись во мнении, что начальник должен был предложить этому мужчине чистые носки и посмотреть, как бы тот выкрутился из этой ситуации.
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в мире, бристоль (город), великобритания
16:44 31.10.2021
 
Мужчина отказался идти на работу из-за отсутствия чистых носков

The Mirror: британец отказался идти на работу, потому что жена не постирала его носки

© Pixabay / Pixabay / htomekНоски
Носки - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Pixabay / Pixabay / htomek
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Бристоле мужчина отказался идти на работу из-за отсутствия чистых носков, пишет The Mirror.
Инцидент получил широкую огласку в социальных сетях после того, как начальник выложил в Twitter фотографию сообщения, в котором его сотрудник жалуется на жену, не постиравшую ему носки.
В свое оправдание он также добавил, что не может пойти на работу в обуви на босую ногу, так как в его ботинках "большие дыры".
На удивление многих пользователей руководитель ответил, что уволил бы непутевого сотрудника его, если бы на его месте был кто-то другой.
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Комментаторы, в свою очередь, восприняли произошедшее менее лояльно.
"Разве он не мог купить носки по дороге на работу?", — задался вопросом один из них.
"Он что, не мог грязные ноки надеть? Путешественники носят их по шесть месяцев", — удивился другой.
Некоторые читатели сошлись во мнении, что начальник должен был предложить этому мужчине чистые носки и посмотреть, как бы тот выкрутился из этой ситуации.
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