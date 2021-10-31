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Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода

Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода - РИА Новости, 31.10.2021

Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода

Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:48

2021-10-31T19:48

2021-10-31T19:48

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли призвал Маска пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов."Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.Ранее Маск, критикуя предложение о "налоге на миллиардеров" в США, заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс.

https://ria.ru/20211028/mask-1756693780.html

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в мире, сша, оон, spacex, forbes, tesla motors, илон маск