https://ria.ru/20211031/lokdaun-1757068880.html
Стало известно, продлят ли локдаун
В Роспотребнадзоре назвали три условия для продления локдауна - РИА Новости, 31.10.2021
Стало известно, продлят ли локдаун
При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замруководителя ЦНИИ... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:04
2021-10-31T10:04
2021-10-31T10:04
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По словам специалиста, повышение этого показателя сигнализирует о наступлении напряженного периода, однако это не единственный критерий, учитывающийся при введении ограничений.Важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ, пояснил медик.Введение нерабочих дней может быть эффективным, но, как отметил эксперт, альтернативы вакцинации не существует.В России с 30 октября по 7 ноября начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19. Прежде всего ограничения касаются торговли, общепита и услуг. Региональные власти имели право ввести их раньше, исходя из ситуации на местах.
https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html
https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
В Роспотребнадзоре назвали три условия для продления локдауна
Инфекционист Горелов: коэффициент распространения повлияет на решение о продлении локдауна