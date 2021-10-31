https://ria.ru/20211031/lokdaun-1757068880.html

Стало известно, продлят ли локдаун

В Роспотребнадзоре назвали три условия для продления локдауна - РИА Новости, 31.10.2021

Стало известно, продлят ли локдаун

При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замруководителя ЦНИИ... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:04

2021-10-31T10:04

2021-10-31T10:04

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756686380_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_d24c7b8526f411eee6508e98534909c2.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По словам специалиста, повышение этого показателя сигнализирует о наступлении напряженного периода, однако это не единственный критерий, учитывающийся при введении ограничений.Важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ, пояснил медик.Введение нерабочих дней может быть эффективным, но, как отметил эксперт, альтернативы вакцинации не существует.В России с 30 октября по 7 ноября начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19. Прежде всего ограничения касаются торговли, общепита и услуг. Региональные власти имели право ввести их раньше, исходя из ситуации на местах.

https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html

https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов