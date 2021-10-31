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Религия
https://ria.ru/20211031/khellouin-1757124771.html
Священник рассказал, почему праздновать Хэллоуин вредно
Священник рассказал, почему праздновать Хэллоуин вредно - РИА Новости, 31.10.2021
Священник рассказал, почему праздновать Хэллоуин вредно
Празднование Хэллоуина - это заигрывание с нечистой силой, но даже если люди ничего не вкладывают в этот праздник, происходит искажение традиционного восприятия РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T21:34
2021-10-31T21:34
религия
общество
москва
римско-католическая церковь
россия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Празднование Хэллоуина - это заигрывание с нечистой силой, но даже если люди ничего не вкладывают в этот праздник, происходит искажение традиционного восприятия добра и зла, особенно у детей, рассказал РИА Новости известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.В ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран отмечают Хэллоуин, исторически религиозный католический праздник победы добра над злом, который приобрел в массовой культуре противоположное значение.Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve) - также известен как навечерие или канун Дня всех святых. День всех Святых отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. Как говорил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, первоначально в народной традиции Хэллоуин отражал идею торжества святости над злом: перед Днем всех святых нечисть должна обратиться в бегство. Именно поэтому, поясняет священник, были распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается, а люди, наряжаясь в костюмы персонажей зла, праздновали торжество Бога и святости над этими силами.Однако позже в англо-саксонской традиции возникло светское, коммерческое воплощение праздника как парада нечисти, зла и персонажей из фильмов ужасов – такая версия торжества, как отмечает духовенство разных конфессий, носит антирелигиозный характер.Максим Первозванский обратил внимание на смесь языческой и католической традиции в истории праздника. "Хэллоуин празднуется накануне католического Дня всех святых. По поверию кельтов, духи в это время могут проникать в наш мир, то есть граница между духовным и профанным миром истончается. В нашей культуре есть аналогичные народные поверья – та же ночь перед Рождеством, вспомните Гоголя. И не христианские, а языческие традиции наших колядок тоже похожи на Хэллоуин, когда люди надевают страшные рожи – обереги. Смысл – чтобы бесы приняли за своего и не трогали", - рассказал священник."На духовном же уровне Хэллоуин - это заигрывание с нечистой силой – что опасно и всегда плохо кончается. Это даже отражено в массовой западной культуре – сюжет, когда ребята решили поиграть в Хэллоуин, и это для них плохо кончилось", - подчеркнул собеседник агентства.Первозванский отметил, что в целом в современной массовой культуре внешние образы традиционных злодеев подаются часто как положительные герои – это касается не только Хэллоуина, но проникает и в детский кинематограф, например тот же "Шрэк", таким образом "то, что воспринималось плохим и страшным подается как нестрашное и хорошее"."Если даже люди совсем ничего не вкладывают в этот праздник, Хэллоуин может быть опасен тем, что происходит искажение традиционного восприятия добра и зла. Особенно это актуально для детей. То, что с детства воспринято как хорошее и веселое, с возрастом захочется усилить и углубить. И в то, во что родители, может быть, не вкладывали смысла, подросшие дети начнут вкладывать. Неслучайно детей в религиозных семьях стараются приобщать хотя бы к внешним формам", - предупредил священник.Ранее муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов призвал верующих оградить себя от участия в Хэллоуине, потому что этот праздник, по его словам, противоречит постулатам ислама, погружает в атмосферу зла и греховности, а также может стать причиной впадения в куфр (неверие).В свою очередь, старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов) рассказал, что Хэллоуин - это карнавал "с не самой лучшей тематикой" и без глубокого смысла, поэтому буддизм не поддерживает подобные праздники.
https://ria.ru/20211031/strelba-1757058608.html
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общество, москва, римско-католическая церковь, россия
21:34 31.10.2021
 
Священник рассказал, почему праздновать Хэллоуин вредно

Протоиерей Первозванский: празднование Хэллоуина - это заигрывание с нечистой силой

© AP Photo / Sakchai LalitМагазин с продукцией к празднованию Хэллоуина
Магазин с продукцией к празднованию Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Sakchai Lalit
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Празднование Хэллоуина - это заигрывание с нечистой силой, но даже если люди ничего не вкладывают в этот праздник, происходит искажение традиционного восприятия добра и зла, особенно у детей, рассказал РИА Новости известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
В ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран отмечают Хэллоуин, исторически религиозный католический праздник победы добра над злом, который приобрел в массовой культуре противоположное значение.
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Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve) - также известен как навечерие или канун Дня всех святых. День всех Святых отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. Как говорил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, первоначально в народной традиции Хэллоуин отражал идею торжества святости над злом: перед Днем всех святых нечисть должна обратиться в бегство. Именно поэтому, поясняет священник, были распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается, а люди, наряжаясь в костюмы персонажей зла, праздновали торжество Бога и святости над этими силами.
Однако позже в англо-саксонской традиции возникло светское, коммерческое воплощение праздника как парада нечисти, зла и персонажей из фильмов ужасов – такая версия торжества, как отмечает духовенство разных конфессий, носит антирелигиозный характер.
Максим Первозванский обратил внимание на смесь языческой и католической традиции в истории праздника. "Хэллоуин празднуется накануне католического Дня всех святых. По поверию кельтов, духи в это время могут проникать в наш мир, то есть граница между духовным и профанным миром истончается. В нашей культуре есть аналогичные народные поверья – та же ночь перед Рождеством, вспомните Гоголя. И не христианские, а языческие традиции наших колядок тоже похожи на Хэллоуин, когда люди надевают страшные рожи – обереги. Смысл – чтобы бесы приняли за своего и не трогали", - рассказал священник.
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"На духовном же уровне Хэллоуин - это заигрывание с нечистой силой – что опасно и всегда плохо кончается. Это даже отражено в массовой западной культуре – сюжет, когда ребята решили поиграть в Хэллоуин, и это для них плохо кончилось", - подчеркнул собеседник агентства.
Первозванский отметил, что в целом в современной массовой культуре внешние образы традиционных злодеев подаются часто как положительные герои – это касается не только Хэллоуина, но проникает и в детский кинематограф, например тот же "Шрэк", таким образом "то, что воспринималось плохим и страшным подается как нестрашное и хорошее".
"Если даже люди совсем ничего не вкладывают в этот праздник, Хэллоуин может быть опасен тем, что происходит искажение традиционного восприятия добра и зла. Особенно это актуально для детей. То, что с детства воспринято как хорошее и веселое, с возрастом захочется усилить и углубить. И в то, во что родители, может быть, не вкладывали смысла, подросшие дети начнут вкладывать. Неслучайно детей в религиозных семьях стараются приобщать хотя бы к внешним формам", - предупредил священник.
Ранее муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов призвал верующих оградить себя от участия в Хэллоуине, потому что этот праздник, по его словам, противоречит постулатам ислама, погружает в атмосферу зла и греховности, а также может стать причиной впадения в куфр (неверие).
В свою очередь, старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов) рассказал, что Хэллоуин - это карнавал "с не самой лучшей тематикой" и без глубокого смысла, поэтому буддизм не поддерживает подобные праздники.
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30 октября, 15:48
 
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