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Религия
https://ria.ru/20211031/khellouin-1756895388.html
"Своего хватает". Как отмечают "русский Хеллоуин"
"Своего хватает". Как отмечают "русский Хеллоуин" - РИА Новости, 31.10.2021
"Своего хватает". Как отмечают "русский Хеллоуин"
В воскресенье во многих странах — Хеллоуин. В России этот западный праздник не популярен, однако похожие традиции не чужды и отечественной культуре. О русских... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:00
2021-10-31T08:04
религия
праздник
сша
аналитика - религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В воскресенье во многих странах — Хеллоуин. В России этот западный праздник не популярен, однако похожие традиции не чужды и отечественной культуре. О русских народных аналогах "торжества нечисти" — в материале РИА Новости.В России не прижилсяДома опутаны сеткой паутины. Повсюду — вырезанные из тыквы светильники. По улицам с призывами "Угощай или пожалеешь" ходят люди в костюмах ведьм, призраков, вампиров и мертвецов. Причем не только дети, но и взрослые. Так отмечают Хеллоуин в канун Дня Всех Святых.По словам историков, у праздника языческие корни. Древние кельты, жившие на Британских островах, называли его "Самайн", что переводится как "Закат лета". Отсюда — ассоциация со смертью. Согласно поверьям, в праздничную ночь вся нечисть вылезала наружу.С приходом христианства на острова в V веке Самайн объединили с церковным Днем Всех Святых. В народном сознании традиции слились. Со временем дату в просторечии стали называть Хеллоуин (All Hallows Eve) — канун Дня Всех Святых.Но остальной мир узнал о нем лишь в XX столетии. Причем из США, где он приобрел знакомые многим черты и стал одним из самых массовых.С 1990-х праздник отмечают и в России. Правда, немногие: согласно соцопросам, — всего три процента жителей страны."Это связано с модой на кельтскую культуру. Сейчас интерес к ней пошел на спад. Поэтому и от Хеллоуина остался лишь эстетический аспект: тыквы, наряды и прочее", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Празднование одинаково порицают все христианские конфессии. Часто Хеллоуин называют чуждым для России. Действительно, у наших предков его не было, однако они отмечали аналоги западного торжества нечисти.Осторожно, темные силыУченые обращают внимание, что любой переходный период — будь то календарный или климатический — издревле связывали с проникновением темных сил."Это были важные в году даты. Например, окончание жатвы — в это время природа увядала, чтобы затем воскреснуть. Или более глобальные дни солнцестояния. Тогда в народном сознании возникала некоторая неопределенность: что же будет дальше", — рассказывает Дорохова.По ее словам, это порождало у славян веру в кратковременное соединение мира живых и потусторонних сил. Такое происходило, например, в канун летнего солнцестояния в конце июня. Сегодня праздник известен как Иван Купала. Специалисты считают, что его многое роднит с западным Хеллоуином.В купальскую ночь не ходили в лес и избегали водоемов, дабы не стать жертвой леших и русалок. Рискованно было бродить в одиночку — заплутавших путников повсюду подстерегали души "заложенных покойников" (тех, кто умер неестественной смертью). Да и дома сидеть небезопасно: в любой момент могла подкрасться кикимора.Оставалось одно — бодрствовать всю ночь. Поэтому древние славяне жгли костры и пели песни, чтобы не было так страшно.Как и Хеллоуин, Иван Купала соединил в себе две традиции — языческую и христианскую. Однако, отмечают исследователи, в этом случае календарные даты совпали ненамеренно. Общая черта — акцент не на день праздника, а на канун. В народе, в отличие от Церкви, этому придавали большее значение.Нечисть проникала в мир людей и на Ильин день, который отмечают второго августа."Народ, — объясняет Екатерина Дорохова, — по-своему переиначил образ ветхозаветного пророка. У славян он ассоциировался с богом Перуном — повелителем молний. Отсюда и пошли разные присказки о грозном Илие".В старину верили, что нечистая сила, спасаясь от огненных стрел святого, обращается в животных — зайцев, лисиц, волков. А значит, встретившись с ними, нужно быть очень осторожным. Как и на Купалу, второго августа нельзя было залезать в водоемы — русалки не дремлют.Русская бесовщинаНо, пожалуй, самый близкий к западному Хеллоуину славянский праздник — Святки, период между Рождеством и Крещением Господним. Его отмечали огромным количеством сугубо языческих ритуалов.В дохристианские времена на эти дни приходилась Коляда — зимнее солнцестояние. И многие ритуалы сохранились с той поры.Верили, например, что с шестого по 19 января мир еще не крещен. А значит, по земле свободно расхаживает нечисть. Ее, кстати, можно расспрашивать о будущем — гадать.Очень любили святочные гадания молодые девушки — старались узнать, кого судьба пошлет в мужья."Чаще всего поочередно бросали за ворота валенок или сапог. И по направлению носка смотрели, в какую сторону выйдут замуж. Еще популярнее было гадание с двумя зеркалами. Девушка садилась между ними, зажигала свечи и, вглядываясь в череду отражений, пыталась увидеть суженого", — уточняет фольклорист.Но еще больше в деревнях любили наряжаться в жуткие одежды и личины (маски) животных. Изображая злых духов и чертей, сельчане с песнями и плясками обходили родственников и соседей, выпрашивали угощение. В старину верили, что это принесет в дом удачу и достаток, подарит хороший урожай. Поэтому обделить ряженых — плохая примета.Кроме того, они могли немало насолить нерадушным хозяевам. Если угощение было скудным или веселую толпу не пускали на порог, ряженые вымазывали дверь и окна избы сажей."Заводить игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски" православная церковь всегда запрещала. Однако веселая народная традиция, которую впору назвать "Хеллоуином по-русски", жива по сей день.
https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html
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праздник, сша, аналитика - религия и мировоззрение, россия
08:00 31.10.2021 (обновлено: 08:04 31.10.2021)
 

"Своего хватает". Как отмечают "русский Хеллоуин"

© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкСпециальное меню к празднованию Хэллоуина представлено в одном из московских ресторанов
Специальное меню к празднованию Хэллоуина представлено в одном из московских ресторанов - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В воскресенье во многих странах — Хеллоуин. В России этот западный праздник не популярен, однако похожие традиции не чужды и отечественной культуре. О русских народных аналогах "торжества нечисти" — в материале РИА Новости.

В России не прижился

Дома опутаны сеткой паутины. Повсюду — вырезанные из тыквы светильники. По улицам с призывами "Угощай или пожалеешь" ходят люди в костюмах ведьм, призраков, вампиров и мертвецов. Причем не только дети, но и взрослые. Так отмечают Хеллоуин в канун Дня Всех Святых.
По словам историков, у праздника языческие корни. Древние кельты, жившие на Британских островах, называли его "Самайн", что переводится как "Закат лета". Отсюда — ассоциация со смертью. Согласно поверьям, в праздничную ночь вся нечисть вылезала наружу.
С приходом христианства на острова в V веке Самайн объединили с церковным Днем Всех Святых. В народном сознании традиции слились. Со временем дату в просторечии стали называть Хеллоуин (All Hallows Eve) — канун Дня Всех Святых.
Но остальной мир узнал о нем лишь в XX столетии. Причем из США, где он приобрел знакомые многим черты и стал одним из самых массовых.
С 1990-х праздник отмечают и в России. Правда, немногие: согласно соцопросам, — всего три процента жителей страны.
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкУчастники ежегодного парада по случаю праздника Хеллоуин в Нью-Йорке
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участники ежегодного парада по случаю праздника Хеллоуин в Нью-Йорке
"Это связано с модой на кельтскую культуру. Сейчас интерес к ней пошел на спад. Поэтому и от Хеллоуина остался лишь эстетический аспект: тыквы, наряды и прочее", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.
Празднование одинаково порицают все христианские конфессии. Часто Хеллоуин называют чуждым для России. Действительно, у наших предков его не было, однако они отмечали аналоги западного торжества нечисти.

Осторожно, темные силы

Ученые обращают внимание, что любой переходный период — будь то календарный или климатический — издревле связывали с проникновением темных сил.
"Это были важные в году даты. Например, окончание жатвы — в это время природа увядала, чтобы затем воскреснуть. Или более глобальные дни солнцестояния. Тогда в народном сознании возникала некоторая неопределенность: что же будет дальше", — рассказывает Дорохова.
© Фото : public domainКартина Генриха Семирадского "Ночь на Ивана Купалу"
Картина Генриха Семирадского Ночь на Ивана Купалу - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : public domain
Картина Генриха Семирадского "Ночь на Ивана Купалу"
По ее словам, это порождало у славян веру в кратковременное соединение мира живых и потусторонних сил. Такое происходило, например, в канун летнего солнцестояния в конце июня. Сегодня праздник известен как Иван Купала. Специалисты считают, что его многое роднит с западным Хеллоуином.
В купальскую ночь не ходили в лес и избегали водоемов, дабы не стать жертвой леших и русалок. Рискованно было бродить в одиночку — заплутавших путников повсюду подстерегали души "заложенных покойников" (тех, кто умер неестественной смертью). Да и дома сидеть небезопасно: в любой момент могла подкрасться кикимора.
Оставалось одно — бодрствовать всю ночь. Поэтому древние славяне жгли костры и пели песни, чтобы не было так страшно.
Как и Хеллоуин, Иван Купала соединил в себе две традиции — языческую и христианскую. Однако, отмечают исследователи, в этом случае календарные даты совпали ненамеренно.
Общая черта — акцент не на день праздника, а на канун. В народе, в отличие от Церкви, этому придавали большее значение.
© РИА Новости / Юрий Каплун / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Русалки" художника Ивана Николаевича Крамского
Репродукция картины Русалки художника Ивана Николаевича Крамского - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Юрий Каплун
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Репродукция картины "Русалки" художника Ивана Николаевича Крамского
Нечисть проникала в мир людей и на Ильин день, который отмечают второго августа.
"Народ, — объясняет Екатерина Дорохова, — по-своему переиначил образ ветхозаветного пророка. У славян он ассоциировался с богом Перуном — повелителем молний. Отсюда и пошли разные присказки о грозном Илие".
В старину верили, что нечистая сила, спасаясь от огненных стрел святого, обращается в животных — зайцев, лисиц, волков. А значит, встретившись с ними, нужно быть очень осторожным. Как и на Купалу, второго августа нельзя было залезать в водоемы — русалки не дремлют.

Русская бесовщина

Но, пожалуй, самый близкий к западному Хеллоуину славянский праздник — Святки, период между Рождеством и Крещением Господним. Его отмечали огромным количеством сугубо языческих ритуалов.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
В дохристианские времена на эти дни приходилась Коляда — зимнее солнцестояние. И многие ритуалы сохранились с той поры.
Верили, например, что с шестого по 19 января мир еще не крещен. А значит, по земле свободно расхаживает нечисть. Ее, кстати, можно расспрашивать о будущем — гадать.
Очень любили святочные гадания молодые девушки — старались узнать, кого судьба пошлет в мужья.
"Чаще всего поочередно бросали за ворота валенок или сапог. И по направлению носка смотрели, в какую сторону выйдут замуж. Еще популярнее было гадание с двумя зеркалами. Девушка садилась между ними, зажигала свечи и, вглядываясь в череду отражений, пыталась увидеть суженого", — уточняет фольклорист.
© Фото : public domainКартина Карла Брюллова "Гадающая Светлана"
Картина Карла Брюллова Гадающая Светлана - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : public domain
Картина Карла Брюллова "Гадающая Светлана"
Но еще больше в деревнях любили наряжаться в жуткие одежды и личины (маски) животных. Изображая злых духов и чертей, сельчане с песнями и плясками обходили родственников и соседей, выпрашивали угощение. В старину верили, что это принесет в дом удачу и достаток, подарит хороший урожай. Поэтому обделить ряженых — плохая примета.
Кроме того, они могли немало насолить нерадушным хозяевам. Если угощение было скудным или веселую толпу не пускали на порог, ряженые вымазывали дверь и окна избы сажей.
"Заводить игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски" православная церковь всегда запрещала. Однако веселая народная традиция, которую впору назвать "Хеллоуином по-русски", жива по сей день.
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
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