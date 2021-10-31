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Хэллоуин – канун Дня всех святых
Хэллоуин – канун Дня всех святых - РИА Новости, 31.10.2021
Хэллоуин – канун Дня всех святых
В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T02:38
2021-10-31T02:38
справки
празднование хэллоуина
праздник
ирландия
хэллоуин
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В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно ходят в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча. Хэллоуин является аналогом кельтского праздника Самхейн, также отмечавшегося в ночь под 1 ноября. У племен кельтов, проживавших на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, и деливших год на зиму и лето, день 31 октября считался последним днем уходящего года. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима. Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхейном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали костюмы, состоящие из звериных голов и шкур, чтобы "отпугивать" злые силы. При этом люди собирались у костров и приносили в жертву урожай и животных. Символом праздника была тыква, которая означала не только окончание лета и сбора урожая, но и "отпугивала" злых духов огнем, который зажигался внутри нее. После завоевания кельтов римлянами в начале тысячелетия смешались традиции праздника кельтов и латинских праздников Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. В 313 году христианство стало господствующей религией Римской империи и постепенно распространилось по Европе. 13 мая 609 (по другим источникам – 610) года в Риме папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон. Этот день стал отмечаться как праздник Всех святых. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых. Ранее праздник носил название All Hallows Eve (Месса Всех Святых), а позже его стали называть Halloween.Первоначально праздник нашел народное отражение идеи торжества святости над злом. Перед Днем всех святых вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами, однако впоследствии христианский дух ушел из этого праздника.Как считают историки, смысл праздника кардинальным образом поменялся из-за традиции устраивать на Хэллоуин карнавалы. Она появилась лишь в XX веке в США: маленькие дети переодевались в костюм нечисти, ходили по домам и выпрашивали конфеты.К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру. Только в США ей следует 55% американцев.В Америке появился еще один атрибут Хэллоуина – тыква. Сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь.Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека". Согласно ирландской средневековой легенде, фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу фермера в ад после смерти. А поскольку его за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю – дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека – символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.В странах Латинской Америки вместо Хэллоуина празднуют День всех мертвых. Особенно широко отмечают его в Мексике, где проходят массовые карнавалы.В ряде мусульманских странах Хэллоуин запрещен законом.В России праздник начал отмечаться с 1990-х годов, но в российской культуре он не очень прижился – согласно соцопросам, его отмечает менее 3% россиян.Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник. Кроме того, в нынешнем виде Хэллоуин, по их мнению, – чисто светский фестиваль.В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в некоторых странах были введены ограничения и комендантский час, в связи с чем Хэллоуин не проводился в широком формате. В 2021 году врачи также советуют соблюдать меры предосторожности в Хэллоуин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
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справки, празднование хэллоуина, праздник, ирландия, хэллоуин
02:38 31.10.2021
 

Хэллоуин – канун Дня всех святых

© РИА Новости / Александр КряжевУчастница "Зомби-парада" в канун Хэллоуина
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно ходят в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.
Хэллоуин является аналогом кельтского праздника Самхейн, также отмечавшегося в ночь под 1 ноября. У племен кельтов, проживавших на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, и деливших год на зиму и лето, день 31 октября считался последним днем уходящего года. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима.
Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхейном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали костюмы, состоящие из звериных голов и шкур, чтобы "отпугивать" злые силы. При этом люди собирались у костров и приносили в жертву урожай и животных. Символом праздника была тыква, которая означала не только окончание лета и сбора урожая, но и "отпугивала" злых духов огнем, который зажигался внутри нее.
После завоевания кельтов римлянами в начале тысячелетия смешались традиции праздника кельтов и латинских праздников Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. В 313 году христианство стало господствующей религией Римской империи и постепенно распространилось по Европе. 13 мая 609 (по другим источникам – 610) года в Риме папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон. Этот день стал отмечаться как праздник Всех святых. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.
Ранее праздник носил название All Hallows Eve (Месса Всех Святых), а позже его стали называть Halloween.
Первоначально праздник нашел народное отражение идеи торжества святости над злом. Перед Днем всех святых вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами, однако впоследствии христианский дух ушел из этого праздника.
Как считают историки, смысл праздника кардинальным образом поменялся из-за традиции устраивать на Хэллоуин карнавалы. Она появилась лишь в XX веке в США: маленькие дети переодевались в костюм нечисти, ходили по домам и выпрашивали конфеты.
К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру. Только в США ей следует 55% американцев.
В Америке появился еще один атрибут Хэллоуина – тыква. Сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь.
Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека". Согласно ирландской средневековой легенде, фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу фермера в ад после смерти. А поскольку его за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю – дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека – символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.
В странах Латинской Америки вместо Хэллоуина празднуют День всех мертвых. Особенно широко отмечают его в Мексике, где проходят массовые карнавалы.
В ряде мусульманских странах Хэллоуин запрещен законом.
В России праздник начал отмечаться с 1990-х годов, но в российской культуре он не очень прижился – согласно соцопросам, его отмечает менее 3% россиян.
Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник. Кроме того, в нынешнем виде Хэллоуин, по их мнению, – чисто светский фестиваль.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в некоторых странах были введены ограничения и комендантский час, в связи с чем Хэллоуин не проводился в широком формате.
В 2021 году врачи также советуют соблюдать меры предосторожности в Хэллоуин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПразднование ХэллоуинаПраздникИрландияХэллоуин
 
 
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