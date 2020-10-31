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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201031/khellouin-1582378090.html
Допустимо ли верующему посетить Хэллоуин?
Допустимо ли верующему посетить Хэллоуин?
Стоит ли верующим праздновать Хэллоуин, тем более, что для многих, как говорят, это не праздник нечести, а просто карнавал? Артем 30 лет, Москва. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T04:00
2020-10-31T04:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
хэллоуин
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Стоит ли верующим праздновать Хэллоуин, тем более, что для многих, как говорят, это не праздник нечести, а просто карнавал? Артем 30 лет, Москва.Отвечает Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл ГорбуновВ празднике Хэллоуин (All Hallows Eve - канун или навечерие Дня всех святых) переплетаются церковные и народные традиции. Первоначально в нем не было ничего антихристианского: это скорее народное отражение идеи торжества святости над злом. Идея праздника такова: перед Днем всех святых (отмечается в Римско-Католической церкви 1 ноября) вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами. Хеллоуин отмечают по-разному в разных странах, но больше всего нам знакома англо-саксонская традиция. Тут мы имеем дело со светским, коммерческим воплощением праздника, связанного, скорее с фильмами ужасов. Как справедливо говорят многие священники, христианский дух сегодня ушел из этого праздника, и скорее наоборот, такое впечатление, что он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой. Поэтому верующие католики не обязаны участвовать в таком действии. Но если и участвуют в тех местах, где есть подобная традиция, они призваны реализовать христианский смысл праздника. В США и Англии праздник есть, но среди российских католиков традиции участвовать в Хэллоуине нет. Хотя, конечно, мы празднуем День всех святых 1 ноября.Отвечает известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш)Стоит ли праздновать Хэллоуин? А зачем? Каждое действие нас с чем-то связывает, с какими–то традициями. В этом случае мы обнаруживаем отвратительное социально-духовное наследие этого "праздника". Он сейчас не имеет отношение ни к религии, ни к истории западных народов, ни к язычеству. Это определенно антихристианский "праздник", потому что присущее человеку стремление к инобытию и сверхестественному выражается тут в нехристианской реальности, даже в оккультном, магическом. К тому же он вытесняет нашу традицию: мы просто "слизали" праздник у американцев. Это похоже на то, как маленький ребенок тянет в рот все, что попало, даже окурки. От посещения этого праздника люди, безусловно, теряют – духовное, национальное сознание и просто сознание, потому что посещать такие мероприятия - бездумное действие. Если же на такой праздник приглашают детей – это еще хуже. Они восприимчивы, и если родители не демонстрируют негативного отношения к такой среде, дети привыкают. Если родитель говорит, "ребенок просто надел костюм Бабы Яги и пошел на праздник…" - да у нас есть костюмы Бабы Яги, Змея Горыныча и прочего, но в нашей традиции нет праздника, посвященного Бабе яге и другим подобным персонажам.
https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, хэллоуин

Допустимо ли верующему посетить Хэллоуин?

04:00 31.10.2020
 
© NASA / JPL-CaltechИнфракрасное изображение туманности Светильник Джека (Jack-o'-lantern), сделанное космическим телескопом НАСА Спитцер
Инфракрасное изображение туманности Светильник Джека (Jack-o'-lantern), сделанное космическим телескопом НАСА Спитцер - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© NASA / JPL-Caltech
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Стоит ли верующим праздновать Хэллоуин, тем более, что для многих, как говорят, это не праздник нечести, а просто карнавал? Артем 30 лет, Москва.
Отвечает Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов
В празднике Хэллоуин (All Hallows Eve - канун или навечерие Дня всех святых) переплетаются церковные и народные традиции. Первоначально в нем не было ничего антихристианского: это скорее народное отражение идеи торжества святости над злом. Идея праздника такова: перед Днем всех святых (отмечается в Римско-Католической церкви 1 ноября) вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами.
Хеллоуин отмечают по-разному в разных странах, но больше всего нам знакома англо-саксонская традиция. Тут мы имеем дело со светским, коммерческим воплощением праздника, связанного, скорее с фильмами ужасов. Как справедливо говорят многие священники, христианский дух сегодня ушел из этого праздника, и скорее наоборот, такое впечатление, что он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой.
Американская история ужаса: Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкНью-Йоркский парад на Хэллоуин — самый масштабный.
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
1 из 15
Нью-Йоркский парад на Хэллоуин — самый масштабный.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
2 из 15
Шествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкНынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
3 из 15
Нынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкМеста у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
4 из 15
Места у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкИ порой даже устраивают перепалки за "места получше".
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
5 из 15
И порой даже устраивают перепалки за "места получше".
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкКаждому хочется оказаться в гуще событий.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
6 из 15
Каждому хочется оказаться в гуще событий.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкВурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
7 из 15
Вурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкПарад по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
8 из 15
Парад по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкИспугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
9 из 15
Испугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andres KudackiХэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
10 из 15
Хэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
© AP Photo / Andres Kudacki
© AP Photo / Andres KudackiСчитается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
Участницы ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
11 из 15
Считается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
© AP Photo / Andres Kudacki
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкНаиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
12 из 15
Наиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкКостюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
13 из 15
Костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andres KudackiНесмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.
Участницы ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
14 из 15
Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.
© AP Photo / Andres Kudacki
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкУчастница Хэллоуин-парада в Нью-Йорке.
Участница ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
15 из 15
Участница Хэллоуин-парада в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
1 из 15
Нью-Йоркский парад на Хэллоуин — самый масштабный.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
2 из 15
Шествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
3 из 15
Нынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
4 из 15
Места у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
5 из 15
И порой даже устраивают перепалки за "места получше".
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
6 из 15
Каждому хочется оказаться в гуще событий.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
7 из 15
Вурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
8 из 15
Парад по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
9 из 15
Испугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
10 из 15
Хэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
© AP Photo / Andres Kudacki
11 из 15
Считается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
© AP Photo / Andres Kudacki
12 из 15
Наиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
13 из 15
Костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
14 из 15
Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.
© AP Photo / Andres Kudacki
15 из 15
Участница Хэллоуин-парада в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Поэтому верующие католики не обязаны участвовать в таком действии. Но если и участвуют в тех местах, где есть подобная традиция, они призваны реализовать христианский смысл праздника. В США и Англии праздник есть, но среди российских католиков традиции участвовать в Хэллоуине нет. Хотя, конечно, мы празднуем День всех святых 1 ноября.
Отвечает известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш)
Стоит ли праздновать Хэллоуин? А зачем? Каждое действие нас с чем-то связывает, с какими–то традициями. В этом случае мы обнаруживаем отвратительное социально-духовное наследие этого "праздника". Он сейчас не имеет отношение ни к религии, ни к истории западных народов, ни к язычеству. Это определенно антихристианский "праздник", потому что присущее человеку стремление к инобытию и сверхестественному выражается тут в нехристианской реальности, даже в оккультном, магическом.
К тому же он вытесняет нашу традицию: мы просто "слизали" праздник у американцев. Это похоже на то, как маленький ребенок тянет в рот все, что попало, даже окурки. От посещения этого праздника люди, безусловно, теряют – духовное, национальное сознание и просто сознание, потому что посещать такие мероприятия - бездумное действие.
Если же на такой праздник приглашают детей – это еще хуже. Они восприимчивы, и если родители не демонстрируют негативного отношения к такой среде, дети привыкают. Если родитель говорит, "ребенок просто надел костюм Бабы Яги и пошел на праздник…" - да у нас есть костюмы Бабы Яги, Змея Горыныча и прочего, но в нашей традиции нет праздника, посвященного Бабе яге и другим подобным персонажам.
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:46Религия и мировоззрение
Что за праздник Хэллоуин и почему Церковь в России его не приветствует
 
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