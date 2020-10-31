https://ria.ru/20201031/khellouin-1582378090.html

Допустимо ли верующему посетить Хэллоуин?

Допустимо ли верующему посетить Хэллоуин?

Стоит ли верующим праздновать Хэллоуин, тем более, что для многих, как говорят, это не праздник нечести, а просто карнавал? Артем 30 лет, Москва. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T04:00

2020-10-31T04:00

2020-10-31T04:00

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

хэллоуин

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Стоит ли верующим праздновать Хэллоуин, тем более, что для многих, как говорят, это не праздник нечести, а просто карнавал? Артем 30 лет, Москва.Отвечает Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл ГорбуновВ празднике Хэллоуин (All Hallows Eve - канун или навечерие Дня всех святых) переплетаются церковные и народные традиции. Первоначально в нем не было ничего антихристианского: это скорее народное отражение идеи торжества святости над злом. Идея праздника такова: перед Днем всех святых (отмечается в Римско-Католической церкви 1 ноября) вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами. Хеллоуин отмечают по-разному в разных странах, но больше всего нам знакома англо-саксонская традиция. Тут мы имеем дело со светским, коммерческим воплощением праздника, связанного, скорее с фильмами ужасов. Как справедливо говорят многие священники, христианский дух сегодня ушел из этого праздника, и скорее наоборот, такое впечатление, что он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой. Поэтому верующие католики не обязаны участвовать в таком действии. Но если и участвуют в тех местах, где есть подобная традиция, они призваны реализовать христианский смысл праздника. В США и Англии праздник есть, но среди российских католиков традиции участвовать в Хэллоуине нет. Хотя, конечно, мы празднуем День всех святых 1 ноября.Отвечает известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш)Стоит ли праздновать Хэллоуин? А зачем? Каждое действие нас с чем-то связывает, с какими–то традициями. В этом случае мы обнаруживаем отвратительное социально-духовное наследие этого "праздника". Он сейчас не имеет отношение ни к религии, ни к истории западных народов, ни к язычеству. Это определенно антихристианский "праздник", потому что присущее человеку стремление к инобытию и сверхестественному выражается тут в нехристианской реальности, даже в оккультном, магическом. К тому же он вытесняет нашу традицию: мы просто "слизали" праздник у американцев. Это похоже на то, как маленький ребенок тянет в рот все, что попало, даже окурки. От посещения этого праздника люди, безусловно, теряют – духовное, национальное сознание и просто сознание, потому что посещать такие мероприятия - бездумное действие. Если же на такой праздник приглашают детей – это еще хуже. Они восприимчивы, и если родители не демонстрируют негативного отношения к такой среде, дети привыкают. Если родитель говорит, "ребенок просто надел костюм Бабы Яги и пошел на праздник…" - да у нас есть костюмы Бабы Яги, Змея Горыныча и прочего, но в нашей традиции нет праздника, посвященного Бабе яге и другим подобным персонажам.

https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, хэллоуин