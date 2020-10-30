https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html

Что за праздник Хэллоуин и почему Церковь в России его не приветствует

Что за праздник Хэллоуин и почему Церковь в России его не приветствует

Хэллоуин в 2020 году отмечается во всем мире 31 октября. Об истории праздника, посвящения его нечистой силе и о том, почему и как его все еще празднуют в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:46

2020-10-30T13:46

2020-10-30T13:46

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Хэллоуин в 2020 году отмечается во всем мире 31 октября. Об истории праздника, посвящения его нечистой силе и о том, почему и как его все еще празднуют в России, несмотря на неодобрение Церкви, – в материале РИА Новости.Когда Хэллоуин в 2020 годуСогласно западноевропейской традиции, этот праздник связан с католическим Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. В разных странах праздник всех святых называется по-разному. Например, в Латинской Америке – Днем мертвых. А в Ирландии – Самайном.Раньше этот праздник приходился на окончание сезона сбора урожая. Считалось, что за дары земли нужно благодарить не только Бога, но и собственных предков. Это отголосок более древней, языческой традиции.Усопшим родственникам в Англии и США посвящен вечер накануне 1 ноября – он называется All Hallows Evening (в переводе – вечер всех святых) или, на староанглийском, All hallow ees. Отсюда и название праздника – Хэллоуин, и дата - 31 октября.История возникновения праздникаИсторики считают, что изначально праздник был связан как с окончанием сезона жатвы, так и с наступлением темной части года. Отмечали его народы, жившие на Британских островах. У местных кельтов он назывался Самайн, что переводится как "закат лета". Отсюда ассоциация даты с умиранием. С приходом христианства в этот регион в IV-V веках празднику придали новый смысл: день памяти святых Церкви и усопших предков.Отмечали его в основном ирландцы и шотландцы. Во второй половине XIX века многие из них эмигрировали в США. Там некогда сугубо региональная традиция становится всемирно известным праздником, приобретая совершенно другой смысл. С начала XX века Хэллоуин посвящен не памяти усопших, а нечистой силе. Обязательные атрибуты и традиции праздникаКак считают историки, смысл праздника кардинальным образом поменялся из-за традиции устраивать на Хэллоуин карнавалы. Она появилась лишь в XX веке в США: маленькие дети переодевались в костюм нечисти, ходили по домам и выпрашивали конфеты. К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру. Только в США ей следует 55 % американцев.В Америке появился еще один атрибут Хэллоуина – тыква. Сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь. Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека". Согласно ирландской средневековой легенде, фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу фермера в ад после смерти. А поскольку его за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю — дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека — символ неприкаянной души, которая бродит в темноте. Согласно католическому вероучению, место, где томятся такие души, называется чистилищем. Однако ни в Католической церкви, ни тем более, в Православной, празднество в честь нечистой силы не приветствуют.Как отмечают Хэллоуин в России и других странахСегодня Хэллоуин – один из самых раскрученных рекламой праздников. Во многих странах устраивают вечеринки, наряжаются в костюмы, делают украшения из тыквы. Отмечают праздник и в России. Правда, с недавних пор – с 90-х годов. И в нашей культуре он не особо прижился – согласно соцопросам, его отмечает менее трех процентов россиян. Хотя большая часть населения о нем слышала. Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник. Ничего подобного у нас раньше не отмечали. Кроме того, в нынешнем виде Хэллоуин, по их мнению, – чисто светский фестиваль. "Это искусственный масскультурный праздник оккультного характера. У нас в России к пропаганде оккультного и мракобесного относятся плохо, даже когда это делается в шутку", - говорит РИА Новости религиовед Роман Силантьев.В странах Латинской Америки вместо Хэллоуина празднуют День всех мертвых. Особенно широко отмечают его в Мексике, где проходят массовые карнавалы. В ряде мусульманских странах Хэллоуин и вовсе запрещен законом. Как украсить дом к праздникуВ западных странах на Хэллоуин принято украшать свои жилища не только подсвечниками из тыквы, но и различными атрибутами фильмов ужасов. Это может быть, например, искусственная паутина. Или же вырезанные из бумаги летучие мыши.Также принято украшать окна поделками из бумаги. Обычно вырезают различных привидений или ведьм на метлах. Что приготовитьКаких-то специальных блюд на Хэллоуин не существует. Но в Англии, к примеру, стараются в этот день готовить что-либо из тыквы. Украшением стола является тыквенный пирог.Само собой, тематика праздника способствует творческой фантазии. Например, можно приготовить "оживший гамбургер" - в традиционную булочку с котлетой добавить миндаль или кешью. А "глаза" сделать из вареных яиц: разрезать пополам, а "зрачки" добавить с помощью какого-нибудь соуса.

https://ria.ru/20151031/1310872695.html

латинская америка

ирландия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, латинская америка, хэллоуин, роман силантьев, ирландия, сша, празднование хэллоуина, в мире