https://ria.ru/20211031/gosdep-1757085124.html
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать - РИА Новости, 31.10.2021
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:45
2021-10-31T13:45
2021-10-31T13:45
в мире
сша
китай
государственный департамент сша
большая двадцатка
ван и (политик)
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279064_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_8919e658e3e07d76de58e34e1cc96a42.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые включают КНДР, Мьянму, Афганистан, Иран и климатический кризис, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых контактов с целью управления конкуренцией между двумя странами. Согласно заявлению, госсекретарь выразил обеспокоенность действиями Китая, которые подрывают основанный на правилах миропорядок, в том числе в сфере прав человека, вопросах, связанных с Тибетом, Южно-китайским морем, Гонконгом, Синцзянем и Тайванем.Ранее госдеп опубликовал график главы американского внешнеполитического ведомства, в котором значилась встреча с министром иностранных дел Китая на полях завершающегося саммита G20, где Блинкен сопровождает президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e417304370ab9acca9661325640ae732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, государственный департамент сша, большая двадцатка, ван и (политик), энтони блинкен
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать
Госдеп: Китай и США могут сотрудничать по вопросам Ирана, КНДР и климатического кризиса