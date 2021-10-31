https://ria.ru/20211031/gosdep-1757085124.html

Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать

Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать - РИА Новости, 31.10.2021

Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:45

2021-10-31T13:45

2021-10-31T13:45

в мире

сша

китай

государственный департамент сша

большая двадцатка

ван и (политик)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые включают КНДР, Мьянму, Афганистан, Иран и климатический кризис, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых контактов с целью управления конкуренцией между двумя странами. Согласно заявлению, госсекретарь выразил обеспокоенность действиями Китая, которые подрывают основанный на правилах миропорядок, в том числе в сфере прав человека, вопросах, связанных с Тибетом, Южно-китайским морем, Гонконгом, Синцзянем и Тайванем.Ранее госдеп опубликовал график главы американского внешнеполитического ведомства, в котором значилась встреча с министром иностранных дел Китая на полях завершающегося саммита G20, где Блинкен сопровождает президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, государственный департамент сша, большая двадцатка, ван и (политик), энтони блинкен