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Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать - РИА Новости, 31.10.2021
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:45
2021-10-31T13:45
в мире
сша
китай
государственный департамент сша
большая двадцатка
ван и (политик)
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые включают КНДР, Мьянму, Афганистан, Иран и климатический кризис, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых контактов с целью управления конкуренцией между двумя странами. Согласно заявлению, госсекретарь выразил обеспокоенность действиями Китая, которые подрывают основанный на правилах миропорядок, в том числе в сфере прав человека, вопросах, связанных с Тибетом, Южно-китайским морем, Гонконгом, Синцзянем и Тайванем.Ранее госдеп опубликовал график главы американского внешнеполитического ведомства, в котором значилась встреча с министром иностранных дел Китая на полях завершающегося саммита G20, где Блинкен сопровождает президента США Джо Байдена.
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в мире, сша, китай, государственный департамент сша, большая двадцатка, ван и (политик), энтони блинкен
13:45 31.10.2021
 
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать

Госдеп: Китай и США могут сотрудничать по вопросам Ирана, КНДР и климатического кризиса

© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о важности поддержания контактов и отметил общие сферы взаимодействия, которые включают КНДР, Мьянму, Афганистан, Иран и климатический кризис, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Секретарь подчеркнул, что сферы, где наши (США и Китая - ред.) интересы пересекаются и мы можем работать вместе, включают КНДР, Мьянму, Иран, Афганистан и вопросы климатического кризиса", - говорится в заявлении, Прайса.
Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых контактов с целью управления конкуренцией между двумя странами. Согласно заявлению, госсекретарь выразил обеспокоенность действиями Китая, которые подрывают основанный на правилах миропорядок, в том числе в сфере прав человека, вопросах, связанных с Тибетом, Южно-китайским морем, Гонконгом, Синцзянем и Тайванем.
Ранее госдеп опубликовал график главы американского внешнеполитического ведомства, в котором значилась встреча с министром иностранных дел Китая на полях завершающегося саммита G20, где Блинкен сопровождает президента США Джо Байдена.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным
 
В миреСШАКитайГосударственный департамент СШАБольшая двадцаткаВан И (политик)Энтони Блинкен
 
 
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