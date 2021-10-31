https://ria.ru/20211031/g20-1757093638.html

Лидеры G20 намерены оказывать поддержку мигрантам

Лидеры G20 намерены оказывать поддержку мигрантам - РИА Новости, 31.10.2021

Лидеры G20 намерены оказывать поддержку мигрантам

Лидеры стран G20 обязуются предпринять шаги для поддержки "полного вовлечения" мигрантов, признают важность предотвращения потоков нелегальной миграции,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:28

2021-10-31T15:28

2021-10-31T16:09

в мире

большая двадцатка

всемирный банк

международная организация труда

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 обязуются предпринять шаги для поддержки "полного вовлечения" мигрантов, признают важность предотвращения потоков нелегальной миграции, говорится в итоговом коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.Согласно документу, лидеры G20 также признали важность предотвращения потоков нелегальной миграции, незаконного ввоза мигрантов."Большая двадцатка" (Group of 20, G20) - неформальное объединение наиболее крупных и влиятельных экономически развитых и развивающихся стран. Учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году как ежегодная встреча министров финансов 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония) и ЕС.Испания, а также ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет по финансовой стабильности имеют статус постоянных наблюдателей при G20.

https://ria.ru/20211031/putin-1757070044.html

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в мире, большая двадцатка, всемирный банк, международная организация труда