15:28 31.10.2021 (обновлено: 16:09 31.10.2021)
Лидеры G20 намерены оказывать поддержку мигрантам
Лидеры G20 намерены предпринять шаги для поддержки мигрантов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 обязуются предпринять шаги для поддержки "полного вовлечения" мигрантов, признают важность предотвращения потоков нелегальной миграции, говорится в итоговом коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
"Мы обязуемся предпринимать шаги для поддержки полного вовлечения мигрантов, в том числе рабочих мигрантов, беженцев, в то, что касается наших усилий по реагированию на пандемию и восстановлению экономики в духе международного сотрудничества и в соответствие с национальными законодательствами, условиями и политикой. Мы должны обеспечить мигрантам полное уважение прав человека и фундаментальных свобод независимо от их миграционного статуса", - говорится в коммюнике.
Согласно документу, лидеры G20 также признали важность предотвращения потоков нелегальной миграции, незаконного ввоза мигрантов.
"Большая двадцатка" (Group of 20, G20) - неформальное объединение наиболее крупных и влиятельных экономически развитых и развивающихся стран. Учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году как ежегодная встреча министров финансов 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония) и ЕС.
Испания, а также ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет по финансовой стабильности имеют статус постоянных наблюдателей при G20.
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