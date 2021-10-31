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Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16 - РИА Новости, 31.10.2021
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме, что увидел его позитивный подход... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T20:57
2021-10-31T21:49
в мире
турция
f-16
реджеп тайип эрдоган
джо байден
большая двадцатка
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме, что увидел его позитивный подход по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16."Есть деньги, которые мы должны получить за F-35. На повестку вышла тема с F-16 - новые самолёты или их модернизация. Мы увидели позитивный подход у Байдена к этому вопросу. Наши главы минобороны ведут этот процесс", - заявил Эрдоган журналистам в Риме. Трансляцию вел телеканал NTV.Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
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в мире, турция, f-16, реджеп тайип эрдоган, джо байден, большая двадцатка
20:57 31.10.2021 (обновлено: 21:49 31.10.2021)
 
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16

Эрдоган: Байден показал позитивный подход по поставкам в Турцию F-16

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Риме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме, что увидел его позитивный подход по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16.
"Есть деньги, которые мы должны получить за F-35. На повестку вышла тема с F-16 - новые самолёты или их модернизация. Мы увидели позитивный подход у Байдена к этому вопросу. Наши главы минобороны ведут этот процесс", - заявил Эрдоган журналистам в Риме. Трансляцию вел телеканал NTV.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:11
Эрдоган назвал сотрудника администрации Байдена "режиссером террористов"
Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
 
В миреТурцияF-16Реджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденБольшая двадцатка
 
 
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