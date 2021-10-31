https://ria.ru/20211031/erdogan-1757121660.html
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16 - РИА Новости, 31.10.2021
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме, что увидел его позитивный подход... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T20:57
2021-10-31T20:57
2021-10-31T21:49
в мире
турция
f-16
реджеп тайип эрдоган
джо байден
большая двадцатка
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме, что увидел его позитивный подход по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16."Есть деньги, которые мы должны получить за F-35. На повестку вышла тема с F-16 - новые самолёты или их модернизация. Мы увидели позитивный подход у Байдена к этому вопросу. Наши главы минобороны ведут этот процесс", - заявил Эрдоган журналистам в Риме. Трансляцию вел телеканал NTV.Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, f-16, реджеп тайип эрдоган, джо байден, большая двадцатка
20:57 31.10.2021 (обновлено: 21:49 31.10.2021)
Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16
Эрдоган: Байден показал позитивный подход по поставкам в Турцию F-16
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости.
Президент Турции
Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом
на полях саммита G20
в Риме
, что увидел его позитивный подход по вопросу поставок Анкаре
истребителей F-16
.
"Есть деньги, которые мы должны получить за F-35
. На повестку вышла тема с F-16 - новые самолёты или их модернизация. Мы увидели позитивный подход у Байдена к этому вопросу. Наши главы минобороны ведут этот процесс", - заявил Эрдоган журналистам в Риме. Трансляцию вел телеканал NTV
.
Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.