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Эрдоган встретился с Байденом в Риме

Эрдоган встретился с Байденом в Риме - РИА Новости, 31.10.2021

Эрдоган встретился с Байденом в Риме

Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсудил на полях саммита G20 в Риме создание механизма для укрепления... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:57

2021-10-31T12:57

2021-10-31T17:13

в мире

реджеп тайип эрдоган

оон

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нарендра моди

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсудил на полях саммита G20 в Риме создание механизма для укрепления двухсторонних отношений, сообщила администрация турецкого лидера в воскресенье.Отмечается, что Эрдоган и Байден также обсудили политический процесс в Сирии, гуманитарную помощь Афганистану, выборы в Ливии, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические меры на Южном Кавказе. Переговоры продлились около 1 часа 10 минут, в них принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. До этого лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.После церемонии фотографирования лидеров, президент Турции кратко переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генсеком ООН Антониу Гутерришем.Как ранее сообщил Эрдоган, он планировал обсудить на встрече с Байденом погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за новейшие истребители F-35, которые США отказались поставить Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. А высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам, что президенты Турции и США обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также планы приобрести американские истребители F-16.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/1756352674.html

сирия

ливия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, сирия, ливия, джо байден, большая двадцатка, нарендра моди, антониу гутерриш