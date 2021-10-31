Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/erdogan-1757082294.html
Эрдоган встретился с Байденом в Риме
Эрдоган встретился с Байденом в Риме - РИА Новости, 31.10.2021
Эрдоган встретился с Байденом в Риме
Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсудил на полях саммита G20 в Риме создание механизма для укрепления... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:57
2021-10-31T17:13
в мире
реджеп тайип эрдоган
оон
сирия
ливия
джо байден
большая двадцатка
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_c94d3a3b8bef658ae7e07c87f3a95fae.jpg
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсудил на полях саммита G20 в Риме создание механизма для укрепления двухсторонних отношений, сообщила администрация турецкого лидера в воскресенье.Отмечается, что Эрдоган и Байден также обсудили политический процесс в Сирии, гуманитарную помощь Афганистану, выборы в Ливии, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические меры на Южном Кавказе. Переговоры продлились около 1 часа 10 минут, в них принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. До этого лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.После церемонии фотографирования лидеров, президент Турции кратко переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генсеком ООН Антониу Гутерришем.Как ранее сообщил Эрдоган, он планировал обсудить на встрече с Байденом погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за новейшие истребители F-35, которые США отказались поставить Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. А высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам, что президенты Турции и США обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также планы приобрести американские истребители F-16.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/1756352674.html
сирия
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:359:2253:2048_1920x0_80_0_0_192aeb37a288014bc388942dd369fb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, сирия, ливия, джо байден, большая двадцатка, нарендра моди, антониу гутерриш
12:57 31.10.2021 (обновлено: 17:13 31.10.2021)
 
Эрдоган встретился с Байденом в Риме

Президент Турции Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом в Риме

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
У конгресс-центра La Nuvela в Риме перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсудил на полях саммита G20 в Риме создание механизма для укрепления двухсторонних отношений, сообщила администрация турецкого лидера в воскресенье.
"Стороны заявили о намерении укреплять двусторонние отношения и договорились о создании механизма для достижения этой цели. Лидеры обсудили взаимные шаги для увеличения торгового оборота между Турцией и США и сделали акцент на стратегическом партнерстве и союзничестве в рамках НАТО. Стороны также выразили удовлетворение взаимными шагами, предпринятыми в рамках изменения климата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган и Байден также обсудили политический процесс в Сирии, гуманитарную помощь Афганистану, выборы в Ливии, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические меры на Южном Кавказе.
Переговоры продлились около 1 часа 10 минут, в них принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. До этого лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.
После церемонии фотографирования лидеров, президент Турции кратко переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Как ранее сообщил Эрдоган, он планировал обсудить на встрече с Байденом погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за новейшие истребители F-35, которые США отказались поставить Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. А высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам, что президенты Турции и США обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также планы приобрести американские истребители F-16.
Каваларийский отскок. Эрдоган поставил западных послов на место
26 октября, 17:21Авторы
"Каваларийский" отскок. Эрдоган поставил западных послов на место
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганООНСирияЛивияДжо БайденБольшая двадцаткаНарендра МодиАнтониу Гутерриш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
11:56Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
11:54В Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19
11:53Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве
11:50Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ
Лента новостейМолния
Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скоройМосквичам рассказали о погоде на ноябрьские праздникиВ Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в МосквеМультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ