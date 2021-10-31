https://ria.ru/20211031/eger-1757111940.html

Егерь разоблачил ложь Рашкина, обвиняемого в браконьерстве

Егерь рассказал подробности по делу о браконьерстве с участием Рашкина - РИА Новости, 31.10.2021

Егерь разоблачил ложь Рашкина, обвиняемого в браконьерстве

Егерь, участвовавший в задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в браконьерстве в Саратовской области, рассказал RT о последствиях... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T18:56

2021-10-31T18:56

2021-10-31T19:11

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

сергей обухов

госдума рф

кпрф

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Егерь, участвовавший в задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в браконьерстве в Саратовской области, рассказал RT о последствиях незаконной охоты."Вот, она лосиха. Если б в этом году она принесла, весной, <…> через четыре-пять лет это уже было бы стадо. То есть шесть-семь голов", — сказал специалист. Интервью с ним опубликовали в telegram-канале RT.По его мнению, именно из-за браконьеров численность лосей в регионах заметно сокращается.Участник операции по пресечению незаконной охоты также прокомментировал погодные условия в ночь, когда поймали политика."В ту ночь была очень нехорошая погода: шел то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была", — вспомнил егерь.В такую погоду не гуляют, заключил он, комментируя утверждение Рашкина, что тушу зверя он нашел, когда гулял в лесу.В пятницу вечером стало известно, что Рашкина задержали с тушей убитого лося. Недалеко от машины инспекторы нашли шкуру и другие части тела животного.Следственный комитет начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте. Эта статья предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с агентством назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена думской комиссии по регламенту Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем.

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756894457.html

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина