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Премьер Италии рассказал, в каком вопросе позиция России поменялась
Премьер Италии рассказал, в каком вопросе позиция России поменялась - РИА Новости, 01.11.2021
Премьер Италии рассказал, в каком вопросе позиция России поменялась
Впервые в итоговом документе "Большой двадцатки" говорится о механизмах регулирования цен на уголь для сокращения выбросов парниковых газов, в этом вопросе... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T21:30
2021-11-01T08:28
в мире
саммит g20
китай
марио драги
россия
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РИМ, 31 окт — РИА Новости. Впервые в итоговом документе "Большой двадцатки" говорится о механизмах регулирования цен на уголь для сокращения выбросов парниковых газов, в этом вопросе Россия и Китай сдвинулись со своих позиций, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Движущим фактором в переговорах стало то, что каждое продвижение вперед в сравнении с прежними формулировками и результатами со стороны богатых стран, которые производят больше парниковых газов, будет сопровождаться обещаниями поддержки. Это пункт, в котором Россия и Китай сдвинулись со своих позиций", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита.По словам Драги, в переговорах по климату он ожидал от Китая более жесткой позиции несколько дней назад, однако в итоге в них ощущалось "желание использовать более направленный в будущее язык"."Россия и Китай признали научное обоснование сдерживания потепления на полтора градуса. Это нелегкое обязательство, которое требует очень значительных жертв", — сказал Драги.По словам главы итальянского правительства, нынешние различия в подходе к сокращению зачастую обусловлены практическими причинами. Например, "Китай производит 50 процентов стали в мире, и многие из этих заводов используют уголь, поэтому эти заводы необходимо переоборудовать, что означает адаптацию этого гигантского производства стали", — пояснил Драги. По его мнению, "этим объясняется сложность немедленного достижения более амбициозных целей".
https://ria.ru/20211029/soglashenie-1756893251.html
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в мире, саммит g20, китай, марио драги, россия
21:30 31.10.2021 (обновлено: 08:28 01.11.2021)
 
Премьер Италии рассказал, в каком вопросе позиция России поменялась

Премьер Италии Драги: Россия поменяла позицию в переговорах по выбросам парниковых газов

© REUTERS / Filippo Attili/Palazzo Chigi Press OfficeПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / Filippo Attili/Palazzo Chigi Press Office
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РИМ, 31 окт — РИА Новости. Впервые в итоговом документе "Большой двадцатки" говорится о механизмах регулирования цен на уголь для сокращения выбросов парниковых газов, в этом вопросе Россия и Китай сдвинулись со своих позиций, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Движущим фактором в переговорах стало то, что каждое продвижение вперед в сравнении с прежними формулировками и результатами со стороны богатых стран, которые производят больше парниковых газов, будет сопровождаться обещаниями поддержки. Это пункт, в котором Россия и Китай сдвинулись со своих позиций", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита.
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По словам Драги, в переговорах по климату он ожидал от Китая более жесткой позиции несколько дней назад, однако в итоге в них ощущалось "желание использовать более направленный в будущее язык".
"Россия и Китай признали научное обоснование сдерживания потепления на полтора градуса. Это нелегкое обязательство, которое требует очень значительных жертв", — сказал Драги.
По словам главы итальянского правительства, нынешние различия в подходе к сокращению зачастую обусловлены практическими причинами. Например, "Китай производит 50 процентов стали в мире, и многие из этих заводов используют уголь, поэтому эти заводы необходимо переоборудовать, что означает адаптацию этого гигантского производства стали", — пояснил Драги. По его мнению, "этим объясняется сложность немедленного достижения более амбициозных целей".
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В миреСаммит G20КитайМарио ДрагиРоссия
 
 
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