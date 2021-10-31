В Дагестане проводят проверку после найденных в реке шприцов
Власти Гергебильского района Дагестана проводят проверку после найденных в реке шприцов
МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Власти Гергебильского района Дагестана проводят проверку после того, как экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцов, сообщает пресс-служба администрации района.
Ранее руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал РИА Новости, что экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцов, которые могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды.
"По факту выброса медицинских отходов в реку Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района ведутся оперативные мероприятия. На месте работает следственная группа, также на месте находятся представители администрации района и глава села. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", – говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации добавили, что обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизированы.
25 октября, 03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты