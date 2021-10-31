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В Дагестане проводят проверку после найденных в реке шприцов

В Дагестане проводят проверку после найденных в реке шприцов - РИА Новости, 31.10.2021

В Дагестане проводят проверку после найденных в реке шприцов

Власти Гергебильского района Дагестана проводят проверку после того, как экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцов, сообщает РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:47

2021-10-31T19:47

2021-10-31T19:47

происшествия

отходы

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Власти Гергебильского района Дагестана проводят проверку после того, как экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцов, сообщает пресс-служба администрации района.Ранее руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал РИА Новости, что экологи нашли в реке Аварское Койсу большое количество использованных шприцов, которые могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды.В пресс-службе администрации добавили, что обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизированы.

https://realty.ria.ru/20211025/shtraf-1755632565.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, отходы, республика дагестан