https://ria.ru/20211031/appetity-1757063777.html
В НАТО оценили аппетиты Путина
Адмирал ВМС США оценил "аппетиты" Путина - РИА Новости, 31.10.2021
В НАТО оценили аппетиты Путина
Российский лидер предстает умным тактиком на фоне попыток НАТО сфокусироваться на Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на адмирала ВМС США в отставке и бывшего... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:55
2021-10-31T08:55
2021-10-31T11:04
политика
китай
владимир путин
нато
си цзиньпин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский лидер предстает умным тактиком на фоне попыток НАТО сфокусироваться на Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на адмирала ВМС США в отставке и бывшего главкома альянса Джеймса Ставридиса.По его мнению, невозможно рассматривать китайскую угрозу без учета роли России. Так, Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин наращивают всестороннее сотрудничество. Страны проводят совместные военно-морские учения не только в северной части Тихого океана, но и в Атлантике и Балтийском море.Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает нескончаемым ядерным арсеналом.Таким образом, НАТО не имеет возможности не обращать внимания на Россию, заключил Ставридис.Российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2021" проходили с 14 по 18 октября в Японском море. Корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы, а также поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
https://ria.ru/20211030/germaniya-1756989734.html
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политика, китай, владимир путин, нато, си цзиньпин
08:55 31.10.2021 (обновлено: 11:04 31.10.2021)
Адмирал ВМС США оценил "аппетиты" Путина
Экс-главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску