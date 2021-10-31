Представитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в Афганистане
Муджахид: напавшие на свадьбу в Афганистане прикрылись "Талибаном" в личных целях
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
КАБУЛ, 31 окт – РИА Новости. Напавшие на свадьбу в афганской провинции Нангархар, когда зазвучала музыка, прикрылись названием "Талибан"* в личных целях, говорится в заявлении представителя движения "Талибан"* и заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида в Twitter.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли от рук талибов, еще 10 пострадали, когда во время празднования свадьбы в афганской провинции Нангархар зазвучала музыка.
"Вчера вечером на свадьбе в… деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар три человека использовали название "Талибан"* и потребовали прекратить играть музыку… Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата (название политической системы "Талибана"* - ред.) для ведения личной вражды, были преданы законам шариата", - заявил он.
По его данным, они открыли огонь по участникам вечеринки. В результате погибли не менее трех человек, еще несколько были ранены. Двое подозреваемых были задержаны, одному удалось скрыться, он сейчас в розыске.
Владелец одного из отелей ранее рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России