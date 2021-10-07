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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211007/afganistan-1753504404.html
Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане
Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2021
Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане
Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах, рассказал РИА Новости владелец одного из... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:52
2021-10-07T13:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 7 окт - РИА Новости. Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах, рассказал РИА Новости владелец одного из отелей.Новые правила изложило министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), созданное вместо министерства по делам женщин, на встрече с представителями ассоциации отелей для проведения свадеб.По его словам, согласно новым правилам, в зал для женщин смогут зайти теперь только мужчины из числа членов семьи. Мужчинам и женщинам также запрещено танцевать вместе и принимать участие в конкурсах, добавил он. Кроме того, на торжествах запрещается употребление алкоголя, добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан
13:52 07.10.2021
 
Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане

Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России)
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 7 окт - РИА Новости. Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах, рассказал РИА Новости владелец одного из отелей.
Новые правила изложило министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), созданное вместо министерства по делам женщин, на встрече с представителями ассоциации отелей для проведения свадеб.
"Вчера у нас была встреча с талибами. Они ввели ограничения на проведение свадеб в отелях. Ясно, что из-за них отели разорятся", - сказал владелец отеля, который присутствовал на встрече.
По его словам, согласно новым правилам, в зал для женщин смогут зайти теперь только мужчины из числа членов семьи. Мужчинам и женщинам также запрещено танцевать вместе и принимать участие в конкурсах, добавил он. Кроме того, на торжествах запрещается употребление алкоголя, добавил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
1 из 11

Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Что будет дальше, взволновало весь мир

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
2 из 11

Что будет дальше, взволновало весь мир

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
3 из 11

Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Боевики были замечены в парке развлечений

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
4 из 11

Боевики были замечены в парке развлечений

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Они гоняли на детских машинках по автодрому

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
5 из 11

Они гоняли на детских машинках по автодрому

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Осматривали аттракционы

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
6 из 11

Осматривали аттракционы

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

В перерыве сидели на траве

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
7 из 11

В перерыве сидели на траве

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Талибы возле карусели в парке развлечений

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
8 из 11

Талибы возле карусели в парке развлечений

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Мирную картину нарушало только оружие на плечах и в руках отдыхающих

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
9 из 11

Мирную картину нарушало только оружие на плечах и в руках отдыхающих

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Талиб в парке развлечений в Кабуле

Талиб* в парке развлечений в Кабуле
10 из 11

Талиб в парке развлечений в Кабуле

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Талибы во время молитвы в парке развлечений

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

Талибы* молятся в парке развлечений в Кабуле
11 из 11

Талибы во время молитвы в парке развлечений

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
1 из 11

Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
2 из 11

Что будет дальше, взволновало весь мир

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
3 из 11

Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
4 из 11

Боевики были замечены в парке развлечений

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
5 из 11

Они гоняли на детских машинках по автодрому

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
6 из 11

Осматривали аттракционы

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
7 из 11

В перерыве сидели на траве

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
8 из 11

Талибы возле карусели в парке развлечений

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
9 из 11

Мирную картину нарушало только оружие на плечах и в руках отдыхающих

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
10 из 11

Талиб в парке развлечений в Кабуле

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
11 из 11

Талибы во время молитвы в парке развлечений

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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