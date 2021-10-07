https://ria.ru/20211007/afganistan-1753504404.html

Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане

Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2021

Талибы ввели ряд ограничений на празднование свадеб в Афганистане

Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах, рассказал РИА Новости владелец одного из... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:52

2021-10-07T13:52

2021-10-07T13:52

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 7 окт - РИА Новости. Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах, рассказал РИА Новости владелец одного из отелей.Новые правила изложило министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), созданное вместо министерства по делам женщин, на встрече с представителями ассоциации отелей для проведения свадеб.По его словам, согласно новым правилам, в зал для женщин смогут зайти теперь только мужчины из числа членов семьи. Мужчинам и женщинам также запрещено танцевать вместе и принимать участие в конкурсах, добавил он. Кроме того, на торжествах запрещается употребление алкоголя, добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан