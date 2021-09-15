https://ria.ru/20210915/taliby-1749995048.html

Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов

Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов - РИА Новости, 15.09.2021

Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов

Талибы после прихода к власти в Афганистане не только осваиваются в президентском дворце и устанавливают новые порядки. Как они проводят свободное время,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:10

2021-09-15T17:10

2021-09-15T17:53

фото

аттракционы

кабул

захват власти в афганистане талибами

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Талибы после прихода к власти в Афганистане не только осваиваются в президентском дворце и устанавливают новые порядки. Как они проводят свободное время, смотрите в фотоленте Ria.ru.

кабул

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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