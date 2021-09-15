Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов
Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана
Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана
Что будет дальше, взволновало весь мир
Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры
Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры
Боевики были замечены в парке развлечений
Они гоняли на детских машинках по автодрому
Осматривали аттракционы
В перерыве сидели на траве
Талибы возле карусели в парке развлечений
Мирную картину нарушало только оружие на плечах и в руках отдыхающих
Талиб в парке развлечений в Кабуле
Талибы во время молитвы в парке развлечений
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.
Талибы во время молитвы в парке развлечений
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.