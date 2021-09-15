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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210915/taliby-1749995048.html
Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов
Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов - РИА Новости, 15.09.2021
Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов
Талибы после прихода к власти в Афганистане не только осваиваются в президентском дворце и устанавливают новые порядки. Как они проводят свободное время,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:10
2021-09-15T17:53
фото
аттракционы
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захват власти в афганистане талибами
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Талибы после прихода к власти в Афганистане не только осваиваются в президентском дворце и устанавливают новые порядки. Как они проводят свободное время, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, аттракционы, кабул
17:10 15.09.2021 (обновлено: 17:53 15.09.2021)
 

Карусели и винтовки: талибы в парке аттракционов

Читать ria.ru в
Талибы после прихода к власти в Афганистане не только осваиваются в президентском дворце и устанавливают новые порядки. Как они проводят свободное время, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
1 из 11

Движение "Талибан"* пришло к власти, захватив Кабул в середине августа, после вывода американских войск из Афганистана

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Что будет дальше, взволновало весь мир

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
2 из 11

Что будет дальше, взволновало весь мир

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
3 из 11

Наряду с информацией о первых решениях талибов стали появляться неожиданные кадры

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Боевики были замечены в парке развлечений

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
4 из 11

Боевики были замечены в парке развлечений

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Они гоняли на детских машинках по автодрому

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
5 из 11

Они гоняли на детских машинках по автодрому

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Осматривали аттракционы

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
6 из 11

Осматривали аттракционы

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

В перерыве сидели на траве

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
7 из 11

В перерыве сидели на траве

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Талибы возле карусели в парке развлечений

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
8 из 11

Талибы возле карусели в парке развлечений

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Мирную картину нарушало только оружие на плечах и в руках отдыхающих

Талибы* в парке развлечений в Кабуле
9 из 11

Мирную картину нарушало только оружие на плечах и в руках отдыхающих

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Талиб в парке развлечений в Кабуле

Талиб* в парке развлечений в Кабуле
10 из 11

Талиб в парке развлечений в Кабуле

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Талибы во время молитвы в парке развлечений

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

Талибы* молятся в парке развлечений в Кабуле
11 из 11

Талибы во время молитвы в парке развлечений

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
 
Захват власти в Афганистане талибамиФотоАттракционыКабул
 
 
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