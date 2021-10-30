12:33 30.10.2021 (обновлено: 12:59 30.10.2021)
Источник сообщил о нападении талибов на свадьбу в Афганистане
Источник: талибы напали на свадьбу в Афганистане, два человека погибли, десять пострадали
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли от рук талибов, еще 10 пострадали, когда во время празднования свадьбы в афганской провинции Нангархар зазвучала музыка, сообщил источник РИА Новости.
Ранее владелец одного из отелей рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.
"По меньшей мере два человека были убиты, еще 10 ранены местными талибами, когда вчера вечером люди начали играть музыку на свадебной вечеринке в деревне Шамшпур Мар Гунди округа Сурхрод провинции Нангархар", - заявил источник.
Вместе с тем, источник в движении "Талибан"* подтвердил, что его члены атаковали свадебную вечеринку, заявив при этом, что в результате два человека были задержаны.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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