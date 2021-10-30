https://ria.ru/20211030/afganistan-1756992533.html

Источник сообщил о нападении талибов на свадьбу в Афганистане

Источник сообщил о нападении талибов на свадьбу в Афганистане - РИА Новости, 30.10.2021

Источник сообщил о нападении талибов на свадьбу в Афганистане

По меньшей мере два человека погибли от рук талибов, еще 10 пострадали, когда во время празднования свадьбы в афганской провинции Нангархар зазвучала музыка,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:33

2021-10-30T12:33

2021-10-30T12:59

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кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли от рук талибов, еще 10 пострадали, когда во время празднования свадьбы в афганской провинции Нангархар зазвучала музыка, сообщил источник РИА Новости.Ранее владелец одного из отелей рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.Вместе с тем, источник в движении "Талибан"* подтвердил, что его члены атаковали свадебную вечеринку, заявив при этом, что в результате два человека были задержаны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kabul-1756275613.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан